Las cebras. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

¿Qué hace el NOM para combatir a la disidencia?

NO NOS MENCIONA.

¿Qué hacen la mayoría de los canales disidentes para combatir al NOM?

ANUNCIAR Y DIFUNDIR SIN CESAR TODAS SUS INICIATIVAS, AMENAZAS E INTENCIONES.

Teniendo en cuenta que ellos disponen en nómina de los mejores guionistas, estrategas sociales, creativos, psicólogos , sociólogos y antropólogos, y nosotros somos cuatro espontáneos improvisando ¿Quién cree usted que equivoca su estrategia?

Lo inteligente sería COPIAR de ellos lo que les funciona, pero claro, para eso hay que renunciar a ciertas cosas, como convertirse en canales de noticias unipersonales sobre absolutamente todo buscando con avidez CONTENIDOS que ofrecer a los seguidores, perdiendo el objetivo inicial.

Salvo excepciones que creo justificadas, en EL AULLIDO no han visto ustedes desde hace años que hagamos de voceros de lo que la prensa colaboracionista quiere difundir, no colaboramos con la excusa de criticarlas, con las campañas de publicidad que emiten, les damos la difusión mínima, pero hay otra cosa más importante, no suscribimos ni su lenguaje, ni su terminología tramposa ni su relato amañado; inventamos el nuestro.

Yo no sé, ni es labor mía, si otros lo hacen sin darse cuenta, de mala fe, o solo pensando en sus ingresos, pero lo cierto es que la mayoría de los canales disidentes que ojeo de vez en cuando, parecen agencias de publicidad de la Agenda Siniestra ¡Todo lo anuncian! ¡Hasta lo que todavía no ha ocurrido!

Entran en las guerras, invasiones, igual que en temas ecológicos, del campo, de alimentación, de política local, de religiones… ¡saben de todo!

Bajo la excusa de denunciar, lo que consiguen es anunciar; es decir, están bailando al ritmo de la orquesta de la OMS, las UN y los poderes que se supone combaten.

Cada mañana rastrean los medios oficialistas y comparten TODO lo que suene conspirativo, a saco, sin filtrar, sin documentarse… ¡todo va a la misma lavadora! Y claro, hay noticias que destiñen y manchan.

Ruido, siempre les digo esta palabra, ruido. El ruido no nos deja pensar con claridad.

Ellos lo saben, y nos lanzan trampas constantemente en las que entramos como bobos generando más ruido todavía.

Pero con tanto ruido de fondo, los aullidos no se oyen.

Mis reflexiones son ¿no estaremos haciendo justo lo que quieren que hagamos?

¿No estaremos agotando a unos, aburriendo a otros y espantando a los que se nos acercan?

¿No se estarán convirtiendo muchos en lo que nos llamaban al principio, puros conspiranoicos sin criterio?

Estoy convencido de que las estrategias de los malos son excelentes, por eso deberíamos aprender de ellos, usarlas con buen fin, imitarlas para llegar a más gente.

La victoria está en crecer, ser más, en que personas hasta ahora conformes con el sistema se nos unan, los nuevos socios, los clientes potenciales, los de afuera… los departamentos más importantes de la disidencia son el comercial y el de marketing, sin ellos acabaremos siendo sectas peleadas como ya está ocurriendo.

Los puristas que dan carnets de Desdelprincipio, que se creen los más de todo, el alfa y el omega, los inmaculados, que no comparten, ni son generosos, que pierden el objetivo principal porque si no se opina exactamente igual que ellos en TODO, ya te apartan, están ayudando al otro bando.

Cada -ismo que añaden nos divide más.

Antes era suficiente el negacionismo, no se miraba más, eres de los nuestros; ahora debes firmar cinco o seis -ismos al 100% o ya eres sospechoso.

Ahora si no sumas al menos tres -ismos no vales.

Insisto ¿no estaremos entrando en la almadraba que nos han preparado?

Si yo trabajara para el NOM, tengo claro lo que haría, de nuevo mi mencionada secuencia de los cálices de Indiana Jones; crearía falsas conspiraciones e invertiría mucho dinero en hacer que parecieran reales. Después dejaría que los disidentes picaran en ellas (ayudados por algunos infiltrados, claro) y les dedicaran tiempo y esfuerzo. De este modo los separaría de los objetivos reales, los que quiero ocultar de verdad, las conspiraciones que están teniendo lugar.

Al negacionista poco reflexivo le sueltas un inflable en el lago Ness y entra hasta el fondo, está deseando creer en cualquier movida que le encaje.

Se ríen de nosotros si hacemos eso, estamos jugando su juego con sus reglas en lugar de romperlas.

Lo inteligente nos lo enseñaron Jesús, Gandhi, y algunos otros. Lo inteligente es no perder de vista a la cebra que has elegido para cazar, porque si vas a por todas (frase que ellos han puesto de moda por cierto) te perderás en un mar de rayas negras y blancas, pero no atraparás a ninguna.

No haré ruido, el león cuando acecha no ruge, el lobo cuando embosca no aúlla, hacerlo solo conseguiría avisar a la presa.

Nos están pastoreando mientras creemos disidir.

Un aullido.

