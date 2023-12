No estén brincando de flor en flor. Por Victoria Castañeda

Victoria Castañeda

Corresponsal AyL

Venezuela

Jesús contestó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi.»

Vicente, hermano, y a todos los hermanos: este es un camino ya conocido por todos en el Evangelio.

El gran ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo al ser abandonado y traicionado por sus parientes, amigos, apóstoles, discípulos y al final quedaron unos pocos a los pies de la Cruz. Su Madre Santísima y Madre nuestra, que fue crucificada espiritualmente con Su Hijo, el único apóstol San Juan, María Magdalena y las santas mujeres.

Él nos repite en todo momento: los tratarán igual que a Mí (Jn 15:18-25). Esto es muy doloroso y nos lleva a estar con las lámparas encendidas y el aceite extra (Mt 25) de la oración para no caer, como pecadores que somos, en las garras del enemigo. Como dijo el Señor sino acortara los tiempos hasta los justos caerán (Mt 24:22).

Uno se queda sin palabras con todo este desastre moral y espiritual. Recuerdo al Padre Jesús Hernández Chapellín (R.I.P.), nuestro párroco, que siempre nos decía: no estén brincando de flor en flor, porque van a sucumbir. Él lo decía por las personas que en la parroquia iban a todos los lugares donde les invitaban. El decía: es a los pies de Jesús Sacramentado que conseguimos todo, no lo abandonen. Por eso para mí es tan importante la guía de nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre José Pablo de Jesús Tamayo, porque todo el tiempo nos lo recuerda: “ESTAR A LOS PIES DE JESÚS HOSTIA”

Con el Santo Rosario y apoyados con nuestros Sacerdotes, Dios nos concederá la Gracia, por Su Misericordia, para no sucumbir. Nos equivocamos, pecamos, nos desalentamos, pero a los pies del Divino Maestro nos fortalecemos diariamente y es así como llegaremos a la meta (Fil 3:14) final como decía San Pablo.

Siempre le doy gracias a Dios cuando saca a la luz las verdaderas intenciones de las personas, porque a veces uno se engaña y esos golpes son muy duros.

Dios nos conceda la PERSEVERANCIA FINAL EN LA FE. Seguimos en la batalla por la salvación de las almas y en oración los unos por los otros. Oremos por aquellos que un día nos llamaron amigos y hoy nos rechazan por seguir el verdadero camino. También oremos por nuestros seres queridos para que, como decía Juan Pablo II, despierten y reaccionen, ya que muchos no quieren escuchar hablar de Dios y se han hecho y acomodado “un dios a su medida.”

Quiero cerrar con estas palabras de nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre Tamayo: “La Eucaristía tiene una relación profundísima con la Navidad. De ahí la otra insistencia que el Señor me ha permitido vivir y comunicar cuando continuamente cada 25 de diciembre he venido diciendo, hermanos, vivamos una “NAVIDAD EUCARÍSTICA”, vivamos una verdadera “NAVIDAD EUCARÍSTICA”. No una navidad de banquetes paganos, no una navidad de simples decires feliz navidad. Vivamos una NAVIDAD donde podamos decir: “SANTA NAVIDAD ” en plena unidad a JESÚS. (Fragmento del vídeo: ¡ESTA ES LA FORMA DE ENFRENTAR TODO LO QUE NOS TOCA VIVIR!)

Un Bendiabrazo (expresión que aprendimos de nuestra hermana Lili que me encanta) grande para sus seres queridos y para ustedes hermanos.

Santos o nada. Hasta el Cielo no paramos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva La Sagrada Familia de Nazaret!