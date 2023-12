La semilla del diablo. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

El profesor Wafik El-Deiry, de renombre mundial, director del Centro Oncológico de la Universidad de Brown y conocido por su trabajo en la identificación de genes asociados con el cáncer,

explica que los fragmentos de ADN desnudo permitidos en las vacunas en un cierto umbral no eran tan problemáticos cuando no se inoculaban encapsulados en liposomas.

Ahora, dentro de esas cápsulas, sí que pueden entrar fácilmente en las células.

Si ingresan a las células, pueden integrarse en el genoma, que es permanente, heredable y tiene un riesgo de causar cáncer dependiendo de en qué parte del genoma se integren.

También le preocupa la producción prolongada de proteínas spike durante meses.

“Están documentados coágulos de sangre, miocarditis, paros cardíacos y otros efectos adversos”, añade El-Deiry. El ADN en sí mismo es protrombótico y puede ser la causa de los efectos secundarios graves, como la muerte súbita por paro cardíaco”.

Pongo el énfasis en que este señor no es especialmente negacionista ni nada por el estilo, lo cual no sería nada malo, pero de hecho no es así.

Las evidencias de que lo que han estado inoculando a la gente, y lo siguen haciendo impunemente, es una barbaridad capaz de PASAR A NUESTROS GENES, y por tanto, a nuestros hijos causando, no solo nuestra muerte, sino también la de ellos en unos años, son lo suficientemente claras como para que todas las inoculaciones de cualquier tipo de vacunas con esta tecnología sean suspendidas de inmediato a nivel mundial.

Que las autoridades de muchos países sigan ignorando y negando esto, que los medios de comunicación ni siquiera lo mencionen, y que se permita que la inercia continúe, es un evento de maldad deliberada a nivel mundial cuyo objetivo no puede ser solamente ganar dinero, sino que tiene que haber algo más; en mi opinión una campaña deliberada de eugenesia, es decir, de reducción de la población.

No paramos de publicar estudios, datos y evidencias; hasta el más escéptico observador contempla ya el beneficio de la duda.

Y cuando hay dudas razonadas no se procede a recomendar a la población que inocule a su familia con sustancias que CAMBIAN SU ADN !!!!!!

Cambiar el ADN es dejar de ser Homo sapiens para pasar a ser otra cosa; el ADN es lo que somos, si lo modifican, dejamos de ser nosotros, y lo que es peor, nuestros descendientes inocentes heredarán nuestro grave error.

No evite el tema en Nochebuena y Navidad, intente salvar a sus familiares vacunaos, por eso les cuento esto hoy. Denle el nombre y que lo busquen ellos.

Mire a esos sobrinos y nietos cuyos padres inoculados los han vacunado, mírelos bien, dentro de ellos está la semilla del diablo que entró en una jeringuilla.

Un aullido.

