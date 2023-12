Usted es capaz de PARAR al NOM. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

Están evaluándonos a tiempo real, llevamos una cámara y un micro hasta cuando estamos en el retrete.

Todos sabemos perfectamente que pueden ser accionados por cualquiera que sepa cómo.

Pero no hace falta llegar a tanto, es el micrófono el que de verdad informa a los poderes de lo que pensamos, porque incluso cuando charlamos físicamente con personas, el teléfono móvil está encima de la mesa, el suyo y el de todos los participantes en la conversación.

No importa tu nombre e identidad, lo que les da un información valiosa es tu PERFIL (sexo, edad, estatus, país, barrio, gustos, estado civil, estudios, trabajo…) no hace falta saber que te llamas Cristina Pérez, lo importante es ¿te estás creyendo lo que dicen la radio y las TV?

Los medios son los encargados de LANZAR los nuevos intentos de plandemia para que después los algoritmos valoren nuestra respuesta.

En cuanto entremos al relato, volverán. Si no creemos, desaparece.

Esto es difícil de detectar para el ciudadano medio.

Me esfuerzo mucho en explicarlo pero veo que muchos no lo acaban de entender.

Usted es capaz de PARAR al NOM simplemente opinando junto a su móvil.

Es el poder REAL.

Si no creemos, no ocurre.

Ello se traduce en que hemos parado ya muchas veces los nuevos intentos de engaño global y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No nos lo van a anunciar en las TV obviamente.

Es más, incluso lo utilizan contra los que avisamos con el argumento “no ocurrió nunca eso que dijo Mirones”, ignorando que probablemente no ocurrió precisamente porque lo avisamos.

Exactamente igual que si ves que viene un camión que va a tropellar alguien y le dices ¡cuidado que te pilla! La persona para y no ocurre nada ¿tendría sentido que es persona le dijera a unen le avisó “me dijo este que me iban a atropellar y no me han atropellado”? Absurdo.

No sabemos cuando ganamos.

Toda nuestras palabras expresan emociones que los algoritmos son capaces de detectar. Tenemos siempre un micro cerca, nosotros mismos nos lo ponemos. Decir “viene otro virus” hace que ocurra; decir “estos cabrones esta vez no me engañan” hace que desaparezca.

Un aullido

PÁSATE POR LA TIENDA AYL

PINCHANDO EN LA IMAGEN

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!