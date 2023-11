LA NOVENA DE ABANDONO A LA VOLUNTAD DE DIOS de Don Dolindo Ruotolo ( 1882-1970)

N.R

Para Adoración y Liberación

Os quiero compartir esta Novena, la conocí por un testimonio de una persona que estaba pasando por una situación crucial en su vida, a pesar de lo que estaba pasando, se encontraba en PAZ, ella sabía que todo pasaría, porque Jesús se ocuparía de todo.

Me sorprendió la serenidad de esa persona, decidí buscarla y guardarla para si algún momento de mi vida la llegase a necesitar, pues, al pasar el tiempo, se presentó un problema en la familia. Oraba y rezaba para que tuviera una solución, pero esas oraciones y rezos eran agitados, el como quería la solución, para cuando y donde quería la solución etc.

Un día al terminar el Santo Rosario sentí en mi corazón que debía hacer la Novena del Abandono. Esa misma noche comencé a hacerla y día tras día, sentía como si Jesús conversara conmigo a través de la Novena. Empecé a orar y rezar en paz con la absoluta confianza de que todo aquello tendría solución, de que esa situación, Jesús la permitió para el bien de la familia y el mío propio, que todo ello estaba en las manos de Jesús y el obraría en su tiempo y así fue, el obro en su tiempo.

Desde entonces la Novena del Abandono me ha ayudado en momentos difíciles y sigue ayudándome, no encuentro palabras para expresar de cómo lleva a aceptar en PAZ los problemas, que tendrán solución porque Jesús se ocupa de todo, porque él está ahí.

Cuando te sea difícil decirle HÁGASE TU VOLUNTAD o JESÚS YO ME ENTREGO A TI, OCÚPATE DE TODO, pídele a él mismo que te dé la gracia de decirlo de corazón y es así, Él da la gracia de decirlo de corazón. Recordad que nuestra voluntad es imperfecta, la gran mayoría de las veces creemos que tenemos el control de todo y no es así, porque cuando le dices a JESUS: YO ME ENTREGO A TI, OCÚPATE DE TODO, Él comienza la obra en ti, Él se ocupa de todo, te indica el camino, te da la fortaleza, la paz, te da lo que estés necesitando en ese momento.

Cada situación que atravieses, cada problema, cada tribulación, no estás solo o sola, Jesús está ahí mismo, a tu lado, está ahí a la espera de que le hables, está ahí consolándote, está ahí diciéndote: ¿Por qué te confundes al preocuparte? Dejadme a mí el cuidado de todo y todo mantendrá la calma. Estoy aquí contigo.

Es así y doy fe de ello.

Cuando el agobio, preocupación, o estrés quiera dominarte, haz un stop y mira el cielo, respira y di:

Oh Jesús, yo me entrego a ti, ¡ocúpate de todo!

Como si fuese una jaculatoria, lentamente y con la absoluta confianza de que JESÚS obrará.

Y no olvides de nuestra Madre María, habla con ella y pídele que te la gracia de abandonarte en la Voluntad de su Hijo. Ella es el puente hacia Jesús.

Dios os ama con un amor perfecto y él está esperando que tú le digas :

OH JESÚS YO ME ENTREGO A TI, OCÚPATE DE TODO.

Estáis en mis oraciones, Dios os bendiga y guíe en este caminar.

——————————————————————————

Si quieres saber el origen de esta novena y quién fue Don Dolindo Ruotolo, te recordamos este artículo pasado.

LA ORACIÓN DE ABANDONO DE DON DOLINDO: NO QUIERO ANGUSTIARME, DIOS MÍO: ¡CONFÍO EN TI! – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

