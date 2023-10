¡ESCÁNDALO! Rupnik, una bomba para Bergoglio en medio del sínodo sobre la sinodalidad El caso de Marko Rupnik, un jesuita acusado de abusos, enfrenta al Vicariato de Roma, y por lo tanto a Bergoglio, con el ex prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Ladaria. Este último decidió no participar en el Sínodo sobre la Sinodalidad.

AyL Redacción

Agencias

El cardenal Luis Ladaria Ferrer, hasta hace unas semanas prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, no participa en el Sínodo sobre la Sinodalidad. Él mismo se lo comunicó a Bergoglio, pero las razones de esta sensacional decisión fueron objeto de mucha discusión, hasta el punto de que la Oficina de Prensa de la Santa Sede intervino para decir que la ausencia del cardenal se debía al cansancio y al deseo de descansar. La noticia, sin embargo, llegó pocos días después de la última vuelta de tuerca en el escándalo que involucra al padre Marko Rupnik, amigo de Jorge Maria Bergoglio, teólogo y artista esloveno conocido mundialmente por sus mosaicos, y acusado de múltiples abusos sexuales.

Gravísimas acusaciones contra el jesuita Marko Rupnik

El caso Rupnik estalló a principios de diciembre del año pasado a raíz de una serie de artículos publicados por medios de comunicación especializados en la Iglesia, como Silere non Possum y Messainlatino.it a los que luego se sumó la revista digital Left. Estas fuentes revelaron la existencia de acusaciones de abuso psicológico y sexual contra el padre Marko Rupnik, un famoso jesuita, del ámbito progresista, y autor de obras de arte también presentes en el Vaticano en la capilla Redemptoris Mater.

Con el tiempo, se supo que había dos expedientes abiertos sobre Rupnik: en 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró creíbles las acusaciones relativas a la absolución del jesuita en el confesionario de un novicio con el que había cometido un pecado contra el sexto mandamiento. Este tipo de comportamiento desencadena la excomunión latae sententiae que el antiguo Santo Oficio había impuesto al jesuita esloveno, pero que luego fue suprimida, aún no se sabe por quién.

Mientras tanto, en 2021, se presentaron nuevas acusaciones de violencia psicológica y de otro tipo contra el artista, presuntamente perpetradas contra monjas de la comunidad Loyola en Liubliana en la década de 1990.

Tras una investigación ordenada por la Compañía de Jesús, la Congregación para la Doctrina de la Fe consideró nulos los hechos y archivó el caso. Durante este tiempo, Rupnik fue sometido a restricciones en las actividades públicas y la administración de los sacramentos por su orden, que muchos sintieron que no se respetaban plenamente.

Un escándalo sexual reconocido, pero el padre jesuita no se reduce al estado laical

El estallido del escándalo también provocó la revelación de las presuntas víctimas que, después de escribir a varias personalidades en cargos de la Iglesia, comenzaron a dar testimonios públicos. Una ex monja de la comunidad de Loyola le dijo a Federica Tourn de Domani que durante nueve años fue abusada psicológicamente por el jesuita, quien supuestamente la engañó para tener relaciones sexuales después de que él le ofreciera ser modelo en su estudio de arte.

“Al principio, el padre Marko se infiltró lenta y suavemente en mi mundo psicológico y espiritual, aprovechándose de mis incertidumbres y fragilidades y, al mismo tiempo, utilizando mi relación con Dios para empujarme a tener experiencias sexuales con él”, dijo la mujer, incluso afirmando que Rupnik la convenció de ver películas pornográficas en un cine y que estaba acostumbrado a un comportamiento blasfemo antes de tener relaciones sexuales.

Ante las crecientes acusaciones, el Vicariato de Roma -donde se encuentra el Centro Aletti fundado en la década de 1990 por el artista- ha optado por una postura protectora, con una declaración del cardenal Angelo De Donatis que atacó “una comunicación desconcertante, especialmente en los medios de comunicación, que desorienta al Pueblo de Dios” asegurando una colaboración con la Compañía de Jesús llamada a esclarecer los hechos.

La Compañía de Jesús inició procedimientos internos y recibió varias quejas sobre Rupnik. El pasado mes de junio, los jesuitas anunciaron que habían “considerado muy alto el grado de credibilidad de lo que se ha informado u observado” y, ante la “obstinada negativa del artista a observar el voto de obediencia”, ordenaron su destitución. Por lo tanto, ya no es jesuita, pero no está reducido a un estado laical.

Giro: El Vicariato de Roma salva al padre jesuita esloveno Marko Rupnik

Rupnik, sin embargo, no cayó en desgracia dentro de la Iglesia. El religioso, de hecho, a quien Bergoglio llamó a predicar homilías cuaresmales en la Curia en 2020, ha sido defendido en los últimos días por el Vicariato de Roma, que había organizado una visita canónica al Centro Aletti, donde se alojaba y que, según algunas presuntas víctimas, habría sido escenario de los abusos sufridos.

En el informe final de la visita, el responsable, don Giacomo Incitti, no sólo constató una “vida comunitaria sana en el Centro Aletti sin ningún problema crítico particular”, sino que llegó a examinar las acusaciones contra el fundador esloveno hasta el punto de sostener que había encontrado “procedimientos gravemente anormales, cuyo examen generó dudas también basadas en la propia solicitud de excomunión”. La excomunión es la pronunciada por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en 2020, que luego fue retirada misteriosamente inmediatamente después.

Por lo tanto, la nota del Vicariato parecía ser un rechazo al trabajo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigido en ese momento por el cardenal Ladaria. Una afrenta sin duda no apreciada por el ex prefecto que, pocos días después de la publicación del comunicado, y pocos días antes de la apertura de la asamblea sinodal, informó a Bergoglio que no deseaba participar en el sínodo sobre la sinodalidad. El ex Prefecto del Dicasterio se preguntaba, con razón, quién había dado a don Giacomo Incitti el poder de pronunciar tal juicio, sobre todo teniendo en cuenta que nunca pudo consultar los documentos presentes en el Dicasterio.

La mano de Bergoglio en la rehabilitación de Rupnik

El argentino habló solo una vez sobre el caso de su ex hermano esloveno en una entrevista con Nicole Winfield de Associated Press en la que negó haber jugado un papel decisivo en el levantamiento de la excomunión, pero en Roma dijo lo contrario. Y solo admitió la intervención procesal en lo que definió como “un pequeño pleito que le sucedió a la Congregación de la Fe en el pasado”. El viernes 15 de septiembre, sin embargo, recibió en audiencia a Maria Campatelli, principal colaboradora de Rupnik y directora del Centro Aletti y quien defendió ferozmente al jesuita tras la noticia de su despido de la Compañía de Jesús, comunicando en una carta la intención del artista de “dejar la orden, continuando viviendo este momento en discernimiento y comunión eclesial”.

Tres días después de la audiencia con el falso papa, el Vicariato de Roma emitió la polémica nota de rehabilitación de Rupnik. Y cuatro días después de la nota, el arzobispo Luis Marín de San Martín anunció la decisión del cardenal Ladaria -jefe del dicasterio que excomulgó al artista esloveno- de no participar en el Sínodo a pesar de que se trataba de un nombramiento papal.

Es difícil no relacionar este paso atrás del ex prefecto Ladaria y el trato preferencial que Rupnik recibió de la diócesis de Roma a pesar de las graves acusaciones hechas contra él por monjas y ex monjas.

“La medida está llena”, murmuró alguien en el claustro del antiguo Santo Oficio.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!