Mons. Charles Pope sobre la Iglesia sinodal: «No la quiero. Quiero la Iglesia Católica»

AYL REDACCIÓN

Agencias

«Después de todo lo que escucho sobre esta ‘Iglesia Sinodal’, no la quiero. Quiero la Iglesia católica. Deseo la Iglesia de los mártires, de los Santos. Deseo la Iglesia católica que es una novia, no una viuda; la novia de Cristo, no una discípula del mundo, que tiene una ortodoxia alegre, que se opone al mundo para convertirlo». Esto es lo que escribe Mons. Charles Pope en su página de Facebook.

Pope es el párroco de la Parroquia Holy Comforter-St. Cyprian en Washington, D.C. (archidiócesis de Washington).

El sacerdote es muy conocido en los Estados Unidos: lleva su propio blog en el sitio web de su arquidiócesis, escribe frecuentemente en medios católicos, ha publicado libros sobre la fe católica, imparte ejercicios espirituales a sacerdotes en muchas diócesis y es un conferencista solicitado en círculos católicos.

También ha dirigido estudios bíblicos en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca.

Pope confiesa en su página de Facebook:

«Sí, deseo esa Iglesia que fue fundada por Jesús y comisionada para enseñar a todas las naciones y bautizar a todas las personas en la verdad salvadora y resplandeciente de Jesús. Deseo esa Iglesia que no busca desesperadamente el reconocimiento del mundo ni se deleita en él, sino que está enamorada de su Esposo Jesús. Por favor, Señor, purifica a tu Esposa, la Iglesia católica, del amor al mundo. ¡Ayúdanos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos con tu gracia!»

