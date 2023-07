Los encuentros de antes… y los de ahora. POR KARIN BECKER

Karin Becker

Periodista

Corresponsal de AyL

En 1999 yo tenía que terminar la secundaria y estaba previsto un viaje a Cancún entre compañeros de colegio.

Pero yo le dije a mi papá que no quería ir a ese viaje, sino que quería, un año antes, ir al encuentro continental de jóvenes católicos, de1998, que se iba a realizar en Chile.

Estaba en la época de la confirmación y me sentía muy feliz con mi parroquia, con mis compañeros, con el apoyo de los catequistas y el sacerdote. Me sentía mucho más a gusto en ese ambiente que en el del colegio, en el que predominaban las fiestas y el alcohol.

Y así fue… Partimos en bus, en un viaje de unas 36 horas, atravesando la Cordillera de los Andes. Una experiencia impresionante…

Y ni qué decir el encuentro en sí. Se me grabaron momentos y emociones que me consolaron muchas veces cuando, ya de mayor, la vida me fue dando golpes.

Ese encuentro en el que estuvo presente el espíritu de Jesús lo llevaré siempre en mi corazón.

La época de la adolescencia es complicada y lo que vivamos en ese momento marca bastante lo que sintamos y pensemos de mayores.

Por eso me da mucha pena este vídeo que les paso a continuación…

Los encuentros y jornadas de ahora están marcadas por la distancia total de Cristo y María y la instauración paulatina de la agenda 2030.

Vean:

