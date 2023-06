El PCB: ¡La 3ª guerra mundial inminente! El antídoto contra la muerte.

¡Gloria a Jesucristo!

Les enviamos una video-carta en la que el patriarca de la BKP se dirige a los pueblos de Europa y América en relación con la amenaza de la tercera guerra mundial y el peligro de muerte súbita de millones de personas. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cómo prepararse para una feliz transición a la eternidad? ¿Cómo mantener la paz interior en medio del peligro actual? Aquí están las respuestas a estas y otras preguntas ontológicas sobre la vida de cada persona.

Quisiéramos solicitarles la publicación de esta videocarta.

Gracias de antemano.

Atentamente

Obispos Secretarios del Patriarcado Católico Bizantino

AQUI PUEDEN ACCEDER A LA VIDEO CARTA DEL PCB:

Los medios de comunicación han informado que las mayores maniobras militares de la OTAN se realizarán cerca de la frontera ucraniana del 12 al 23 de junio de 2023. Las previsiones de los politólogos hablan muy seriamente sobre el peligro del estallido de la tercera guerra mundial, relacionada con la intervención de las armas nucleares.

La situación es grave y afecta principalmente a los residentes de Europa y Estados Unidos de América. Los planes del NOM (Nuevo Orden Mundial) y de la OMS, programados desde el mismo centro que la OTAN, tienen como objetivo lograr la llamada reducción de la población mundial ya no a mil millones dorados, sino solo a quinientos millones.

La tensa situación se ha intensificado hasta el punto en que todos los europeos y todos los estadounidenses deben contar con que se enfrentarán a la realidad de las muertes masivas repentinas como resultado del uso de armas nucleares. No se trata solo de la realidad de la muerte física, sino también de la amenaza de la muerte eterna, es decir, de la condenación eterna de los que mueren en pecado grave, y por tanto en rebelión contra Dios.

1) ¿Qué pasará con las almas inmortales de los que morirán? ¿Serán salvos o condenados eternamente? ¡Esta es la pregunta más importante! Jesús dice: «¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?». ¡El propósito de esta corta vida terrenal es salvar tu alma para la eternidad feliz! Todo lo demás es vanidad de vanidades, todo pasa. Serás salvo o eternamente condenado. Este futuro próximo también te atañe a ti personalmente.

En el ambiente actual de mentira y oscuridad, la gente no se da cuenta y no quiere darse cuenta de las realidades más fundamentales, que es la muerte, el juicio de Dios y la eternidad. ¿No quieres salvar tu alma de caer en el infierno? Si quieres, ¿a qué estás esperando? ¡Prepárate hoy para pasar a la eternidad! Las Escrituras nos exhortan: «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Dios ha prometido el perdón al pecador arrepentido, pero no le ha prometido el mañana. Puedes morir hoy mismo, y ¿dónde estará tu alma? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué pasaría si tuvieras un ataque cardíaco, un derrame cerebral o un accidente fatal hoy? ¿Y si la OMS impone la vacunación obligatoria con consecuencias fatales? ¿Y si hay un desastre nuclear u otro desastre global? Nadie puede arrepentirse después de la muerte. La dilación de la penitencia es un ladrón, y este ladrón te robará la felicidad eterna y te arrojará al infierno eterno.

2) ¿Qué hacer específicamente para salvarse? Apaga los medios y detente en el ajetreo de la vida cotidiana. Date cuenta de las verdades más fundamentales relacionadas directamente con tu vida y tu muerte. Es necesario cambiar la forma de pensar, que es la verdadera metanoia. Este es el arrepentimiento salvador, vinculado a la fe en Cristo y en Su Evangelio (Mc 1, 15).

3) ¿Cómo arrepentirse? Mientras haya tiempo, toma lápiz y papel, examina toda tu vida y anota los momentos en que has transgredido cualquiera de los diez mandamientos en materia grave.

El octavo mandamiento, que dice: «No dirás falso testimonio ni mentirás», al mismo tiempo incluye campañas mediáticas contra la verdad y los defensores de la verdad. El quinto mandamiento «No matarás» también prohíbe la mutilación mediante cirugías de cambio de sexo, y, asimismo, prohíbe las vacunas experimentales de ARNm y el aborto, es decir, asesinato de niños no nacidos. Al examinar tu conciencia ahora, no evites la dolorosa verdad sobre ti mismo. Al admitirla, puedes escapar del justo juicio y del castigo eterno. ¿Sabes cómo? Confesando tus pecados ante ti mismo y ante Dios y tenerlos lavados por la sangre de Cristo a través de la fe. La palabra de Dios dice: «Si andáis en luz, la sangre de Jesucristo os limpia de todo pecado» (cf. 1 Jn 1, 7). Si en la ceguera espiritual, es decir, en soberbia, afirmas que no tienes pecados, te engañas trágicamente. El fruto de tu autoengaño será la condenación eterna. El Apóstol advierte: «¡No os engañéis! Ni los fornicarios, ni los idólatras —es decir, los esoteristas— ni los adúlteros, ni los pervertidos —es decir, los esclavos de la pornografía— ni los homosexuales o las personas LGTBQ impenitentes, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros» (1 Co 6,9-11). En la actualidad, los salteadores son principalmente servicios pseudosociales juveniles que roban niños de acuerdo con antileyes bandidescas y los mutilan sexual, psicológica y físicamente. Éstos, así como los que legalicen estos crímenes atroces, serán condenados eternamente si no se arrepienten.

4) Hay una condición más muy seria para recibir el perdón, y es que debes perdonar a los que te han hecho daño. Sin tu perdón, Dios no te perdonará a ti. A la petición del Padrenuestro: «Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden…», Jesús agrega: «…pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas» (Mt 6, 15).

5) ¿Cómo hacer un acto de contrición perfecta?

Acuérdate de al menos un pecado grave que hayas cometido. Lleno de dolor por tu pecado, vete en espíritu al pie de la cruz de Cristo e invoca el nombre de Dios: Jesús, Yehoshua en hebreo. La Sagrada Escritura dice: «Todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo» (Rm 10, 13). Enfoca tus ojos espirituales en las cinco llagas de Cristo, y repite cinco veces: «Jesús, Jesús, Jesús, ten piedad de mí, pecador». Esta es también tu preparación para una muerte feliz, porque es importante que sepas qué hacer en este momento tan importante para ser salvo.

6) ¿Cómo mantenerte alerta y listo? Empieza a practicar la oración de contrición perfecta a las cinco llagas de Cristo en paradas cortas de oración siete veces al día: al levantarte, a las 9 a. m., 12 m., 3 p. m., 6 p. m., 9 p. m. y al acostarte.

7) ¿Qué hacer para no volver a las andadas de indiferencia respecto a tu salvación? Los católicos deben rezar el rosario, preferentemente durante la hora santa de ocho a nueve de la noche; los más celosos pueden rezar varios rosarios al día. Al final de la primera parte del «Avemaría», pronunciamos el nombre de Jesús. Así que invocamos este nombre 50 veces en el rosario. Los ortodoxos utilizan chotki, repitiendo constantemente la oración: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador». Asimismo hay otras oraciones, pero la esencia es una relación interna, es decir, personal, con Dios.

El Padrenuestro a menudo se vuelve impersonal. Por eso es necesario darte cuenta concretamente de cada una de sus siete peticiones. Por ejemplo, cuando dices: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», repítelo lentamente una o más veces y piensa en su contenido. Esto hará que el Padrenuestro se convierta en tu oración personal.

La situación actual es extremadamente grave. Sin embargo, hasta cierto punto, esta puede ser tu última oportunidad de despertar de la ceguera espiritual y detenerte en el camino falso que conduce a la perdición eterna. Hoy existe la amenaza de un desastre nuclear, vacunación masiva, cáncer inducido artificialmente u otro peligro mortal. No sabes de qué manera morirás, pero es seguro que la muerte no pasará de largo. Y luego te comparecerás ante el tribunal de Dios y encararás la eternidad. La contrición perfecta, acompañada de invocar el nombre de Dios, es el antídoto contra la muerte eterna. El Salvador ahora te ofrece este antídoto y te lo da gratuitamente. Pero el que rechaza el arrepentimiento será condenado. Jesús advierte: «Si no os arrepentís, todos pereceréis» (Lc 13,3).

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

7 Junio 2023





