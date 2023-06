Llegó el momento. Anna C. Emmerick dijo que habría en total poco más de 100 sacerdotes para todos en los tiempos de la apostasía.

Por Victoria Villar

Para Adoración y Liberación.

El ejemplo, los referentes están ahí para unir fuerzas y salvar a la Iglesia Católica.

Tanto “contemporizar” con obispos, bergoglianos por supuesto, es el germen de la complicidad para que no se destape, clara y firmemente, la Verdad ante todos los fieles católicos…La situación de los sacerdotes es complicada pero va llegando el tiempo en que su voz sea SI SI NO NO…Todo lo demás sabemos de donde viene…

Salir “bien parado” o “no demasiado mal” con la inmensa mayoría de los obispos actuales empieza a hablar en contra de quien sabe “capear” demasiado bien el temporal. Aquí le decimos “nadar y guardar la ropa” cuando nos falta llamar a las cosas por su nombre, sea con el obispo, con el arzobispo, con otros sacerdotes o con los feligreses. Otro refrán, “al pan y al vino vino”…no sirve ni la bollería industrial ni la gaseosa rosada del quiero pero no puedo.

Son muy pocos…pero al menos sabemos ya cuáles son siete de ellos, reunidos el pasado 17/6/2023 en Roma y algunos más en América…Y lo sabemos porque se han expuesto abiertamente y HAN HABLADO ALTO Y CLARO.

Con dobleces no se va a ninguna parte…y se corre el riesgo de que la “doblez” que consiente seguir teniendo parroquias que dependen de la falsa iglesia…esa doblez hipócrita…acabe por envolver las conciencias y orientar en direcciones inapropiadas, cuando no equivocadas, a los feligreses, sean estos conocedores o no de lo que está ocurriendo.

Que Dios permita que las conciencias de sus ministros puedan decidirse y guiar, apaciguar y cuidar a las ovejas que Nuestro Señor Jesucristo les encomendó a través de Pedro según la Sana Doctrina, aun si defenderla supone hallar oposición.

Que las ovejas puedan hallar discernimiento respecto a los tiempos que ha tocado vivir y los pastores (verdaderos, indecisos o claros mercenarios) que las conducen…

“Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos”, que todos sepamos reconocer Su Voz y acudir a ella desde fuentes transparentes y no (clara o disimuladamente) edulcoradas.

NO PREVALECERÁN

¡Laus Deo y Adelante con María!

