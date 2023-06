Alerta de escalada de guerra nuclear: entrevista urgente con Steve Quayle

AyL Redacción

Agencias

El presidente ruso, Vladimir Putin, ahora advierte a Occidente sobre las escaladas militares que podrían conducir a una guerra nuclear. Según informa el Daily Mail del Reino Unido , Putin advierte que una Tercera Guerra Mundial sería catastrófica para el mundo. “No habrá ganadores”, dice, “incluido Estados Unidos”.

Escribiendo en SHTFplan.com , Michael Snyder publica comentarios adicionales de Putin que hablan directamente sobre la posibilidad de ataques nucleares contra ciudades o bases militares estadounidenses:

“Nos vimos obligados a intentar poner fin a la guerra que Occidente inició en 2014 por la fuerza de las armas. Y Rusia pondrá fin a esta guerra por la fuerza de las armas, liberando todo el territorio de la antigua Ucrania de los nazis estadounidenses y ucranianos. No hay otras opciones”, dijo Putin.

“El ejército ucraniano de los EE. UU. y la OTAN será derrotado, sin importar qué nuevos tipos de armas reciba de Occidente. Cuantas más armas haya, menos ucranianos y lo que solía ser Ucrania permanecerá”.

Y lo que es más importante, enfatizó que “la intervención directa de los ejércitos europeos de la OTAN no cambiará el resultado. Pero en este caso, el fuego de la guerra envolverá a toda Europa. Parece que Estados Unidos también está preparado para eso. ”

Este “fuego de guerra” se refiere a las armas nucleares, y Rusia tiene la variedad de misiles nucleares más avanzada del mundo, incluidos misiles hipersónicos con capacidad nuclear para los que Occidente no tiene una defensa eficaz.

Estados Unidos sigue empujando al oso y rogando que lo destruyan.

El problema en cuestión es que los Estados Unidos de América, dirigidos por tiranos furiosos y llenos de odio e idiotas históricamente analfabetos que “despertaron” como Victoria Nuland en el Departamento de Estado, siguen provocando a Rusia a propósito. La última provocación es la promesa de proporcionar aviones de combate F-16 con capacidad nuclear a Ucrania. Estos aviones de combate se desplegarían desde bases militares fuera de Ucrania (Polonia, por ejemplo) e intentarían enfrentarse a las fuerzas rusas o lanzar misiles nucleares contra objetivos militares o de infraestructura dentro de Rusia.

Putin explica claramente que si Occidente despliega F-16 desde bases militares fuera de Ucrania, Rusia considerará esas bases militares como objetivos legítimos para la aniquilación , muy probablemente utilizando armas nucleares.

Sin embargo, el lanzamiento de armas nucleares en las bases militares europeas probablemente llevaría a los países europeos a lanzar sus propios misiles nucleares dirigidos a Rusia. A medida que se lancen, es casi seguro que Rusia lanzará todo su arsenal nuclear contra objetivos en Europa y Estados Unidos , lo que resultará en la aniquilación nuclear casi total de Occidente.

Mientras tanto, la propia Rusia tiene sistemas de defensa aérea que pueden derribar una parte de los misiles balísticos intercontinentales entrantes. Además, Rusia tiene búnkeres de lluvia radiactiva repartidos por sus ciudades, lo que permite una alta tasa de supervivencia incluso si se producen detonaciones nucleares. Estados Unidos, por otro lado, prácticamente no tiene preparación nuclear y se hundiría instantáneamente en la anarquía y colapsaría como consecuencia de los ataques nucleares.

Además, gracias al dinero del estímulo y al estado de bienestar, las masas estadounidenses son gordas, perezosas y estúpidas. En contraste, gracias a años de sanciones económicas, el pueblo ruso es adaptable, resistente e ingenioso. ¿A qué población crees que le irá mejor después de un intercambio nuclear?

Además de todo esto, Rusia tiene sus drones submarinos Poseidón con armas nucleares estacionados frente a las costas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Con un solo comando, estos drones detonarán ojivas nucleares de 100 megatones, desencadenando un maremoto de agua radiactiva del océano que inunda la costa y arrasa con puertos, ciudades y bases navales. No hay defensa contra eso. Ninguno en absoluto. Y las ciudades, puertos y bases navales más importantes de Estados Unidos están, por supuesto, ubicados cerca de la costa este.

Sin embargo, sorprendentemente, Estados Unidos no quiere negociar la paz con Rusia . Tampoco Zelensky, un títere tiránico del régimen de Biden. Además, Rusia ya ha aprendido que no tiene sentido tratar de negociar con gente loca y estúpida., que es exactamente lo que ahora caracteriza el “liderazgo” de los Estados Unidos y los países de la OTAN. Todos están inmersos en mutilaciones infantiles, fraude electoral y culto trans, demostrando estar completamente desvinculados de la realidad y totalmente ajenos a las leyes reales de causa y efecto, economía, guerra, armas nucleares, monedas, cadenas de suministro y más. Lamentablemente, los líderes que actualmente dirigen el programa nunca fueron elegidos por el pueblo estadounidense. Alcanzaron sus posiciones de poder a través del fraude, operaciones psicológicas, propaganda y trampas. Sin embargo, esas tácticas no funcionarán contra Rusia, a pesar de que Occidente no sabe nada más que intentar.

Influencers rusos piden desplegar armas nucleares para SALVAR al mundo desde Occidente

Para hacer las cosas aún más peligrosas, múltiples personas influyentes en Rusia están pidiendo ataques nucleares contra la OTAN y los EE. UU. para salvar el mundo. Aquí hay un artículo escrito por el profesor Sergey Karaganov, presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, y supervisor académico de la Escuela de Economía Internacional y Asuntos Exteriores de la Escuela Superior de Economía (HSE) de Moscú: Sergey Karaganov: Mediante el uso de sus armas nucleares , Rusia podría salvar a la humanidad de una catástrofe global . (RT.com)

El artículo argumenta que los líderes de los EE. UU. y los países de la OTAN han perdido la cabeza (lo cual es cierto) y deben ser sacudidos para que vuelvan a sus sentidos usando armas nucleares (lo que sería catastrófico para el mundo). Del artículo de Karaganov:

Pero, ¿y si los actuales líderes occidentales se niegan a dar marcha atrás? ¿Quizás han perdido todo sentido de autoconservación? Luego, tendremos que atacar a un grupo de objetivos en varios países para que aquellos que han perdido el sentido vuelvan a la normalidad.

El fracaso en bombardear a los EE. UU. y la OTAN, argumenta Karaganov, conducirá al fin de la civilización humana en el planeta Tierra:

Es una elección moralmente aterradora: estaríamos usando el arma de Dios y condenándonos a nosotros mismos a una gran pérdida espiritual. Pero si esto no se hace, no sólo puede perecer Rusia, sino que muy probablemente toda la civilización humana terminará.

Dadas las tendencias suicidas de los globalistas de Europa occidental que están ejecutando una agenda de despoblación de armas biológicas en el planeta, Karaganov puede tener razón, incluso si sus conclusiones apuntan a un final peligroso. Pero el hecho de que esté abogando por un número limitado de ataques nucleares en numerosas ciudades occidentales como una especie de “disparo de advertencia” debería ser alarmante para cualquiera que preste atención. Si Putin comparte este punto de vista, entonces puede lanzar tales armas con la justificación de que hacerlo es la única forma efectiva de defender a Rusia contra Occidente.

Prepárese para que las ciudades estadounidenses ardan.

Escuche a Steve Quayle discutir todo esto con más detalle en el episodio de Brighteon Broadcast News de hoy.

El episodio de hoy es especialmente poderoso y urgente, y cubre:

– El patrón de escalada que lleva a la guerra nuclear

– Las bases militares de Europa serán borradas en gigantescas nubes en forma de hongo

– Por qué millones de personas inconscientes pronto estarán muertas

– Putin promete sumergir a Estados Unidos en el fuego de la aniquilación nuclear

– ¿Es 2023 el último año de la humanidad en el planeta Tierra? (Scott Ritter)

– Entrevista completa con Steve Quayle sobre el arsenal nuclear de Rusia

– Por qué la guerra nuclear desatará un “caos inimaginable” mientras los estadounidenses PÁNICO

– Casi nadie está verdaderamente preparado para la Tercera Guerra Mundial

– Los misiles de Rusia pueden alcanzar cualquier objetivo, en cualquier parte del planeta.

