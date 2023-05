Semana ‘Laudato si’ 2023 en Latinoamérica. Por Alejandra Mesén

Por Alejandra Mesén

Corresponsal en Costa Rica

Costa Rica no es la excepción. Y lo que Bergogleto agente secreto dice, se hace… Dolorosamente.

Y así, en otros países donde el común denominador es “oración, diálogo y acción por la conversión ecológica”.

El Señor nos de la gracia de la perseverancia final.

El mensaje de Dios, nuestro Señor no fue ese, precisamente

¿Conversión Ecológica?

Así o más claro:

“Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno.

Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas”.

La Casa Común Es El Cielo Eterno:

“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí.

En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar.

Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros.

Y adonde yo voy sabéis el camino”.

Nuestro amado Papa Benedicto XVI nos dio un mensaje claro: Que no nos dejáramos confundir.

A más almas hemos de llegar y hacer ver esta confusión que viene de Bergoglio y en la cual tristemente instan a participar las conferencias episcopales.

Y es así como Hasta el Cielo no paramos.

¡Viva Cristo Rey!

¿Quis ut Deus?