El Club de Roma, la Histeria Climática y la Gobernanza Global

A principios de la década de 1970, Estados Unidos y gran parte del mundo occidental estaban entrando en una crisis económica estanflacionaria. Nixon eliminó por completo al dólar del patrón oro en 1971 con la ayuda de la Reserva Federal (o tal vez bajo la dirección de la Fed) que finalmente intensificó las presiones inflacionarias. El auge de la posguerra en Europa llegó a un abrupto final, mientras que los precios de los bienes (y del petróleo/gasolina) en los EE. UU. se dispararon hasta 1981-1982, cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés hasta alrededor del 20 % y creó una recesión deliberada.

Curiosamente, el FMI había creado el sistema SDR en 1969, justo antes de que se cortara el patrón oro (el mismo SDR que el FMI está a punto de usar como base de un mecanismo mundial de moneda digital). Y, el Foro Económico Mundial fue fundado en 1971.

El período de tiempo a menudo se representa en las películas como una era feliz y despreocupada de música disco, drogas, hippies y rock n’ roll, pero la realidad es que principios de la década de 1970 fue el principio del fin para Occidente: era el momento que nuestras bases económicas fueron saboteadas y la riqueza de la clase media fue robada lenta pero seguramente por la inflación.

En medio de este “malestar” económico, al que Jimmy Carter más tarde se refirió como una “crisis de confianza”, las Naciones Unidas y los grupos de mesa redonda globalistas asociados trabajaron arduamente para desarrollar un esquema para convencer a la población de adoptar la centralización global del poder. . Sus objetivos eran bastante directos. Ellos querían:

Una justificación para el control gubernamental de los números de población humana.

El poder de limitar la industria.

El poder de controlar la producción de energía y dictar las fuentes de energía.

El poder de controlar o limitar la producción de alimentos y la agricultura.

La capacidad de microgestionar a las personas vive en nombre de algún “bien mayor” definido más tarde.

Una sociedad socializada en la que se abandona el derecho individual a la propiedad.

Un sistema económico mundial que ellos administrarían.

Un sistema monetario mundial.

Un gobierno mundial que gestiona un puñado de regiones separadas.

Una de las citas más reveladoras de la agenda proviene del subsecretario de Estado de la Administración Clinton, Strobe Talbot, quien declaró en la revista Time que:

“En el próximo siglo, las naciones como las conocemos serán obsoletas; todos los estados reconocerán una única autoridad global… Después de todo, la soberanía nacional no era una gran idea”.

Para comprender cómo funciona la agenda, ofrezco una cita del miembro globalista del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Gardner, en un artículo de la revista Foreign Affairs en 1974 titulado ‘El duro camino hacia el orden mundial’:

“En resumen, la “casa del orden mundial” deberá construirse de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Parecerá una gran “confusión retumbante y zumbante”, para usar la famosa descripción de la realidad de William James, pero el fin de la soberanía nacional, erosionándola pieza por pieza, logrará mucho más que el ataque frontal a la antigua”.

En otras palabras, los globalistas sabían que el incrementalismo sería la única forma de lograr una estructura de poder mundial que gobierne ABIERTAMENTE, en lugar de ocultar el gobierno de los elitistas detrás de organizaciones clandestinas y políticos títeres. Quieren un imperio global en el que se conviertan en los “Reyes Filósofos” ungidos descritos en la República de Platón. Sus egos narcisistas no pueden evitar anhelar la adoración de las masas que secretamente odian.

Pero incluso con el incrementalismo, saben que eventualmente el público descubrirá el plan y tratará de resistir mientras nuestras libertades se erosionan. Establecer un imperio es una cosa; mantenerlo es otro. ¿Cómo podrían los globalistas salir de su armario autoritario, eliminar las libertades individuales y gobernar el mundo sin una rebelión que finalmente los destruya?

La única forma en que tal plan funcionaría es si la gente, los campesinos de este imperio, ABRAZAN su propia esclavitud. Habría que hacer que el público viera la esclavitud como una cuestión de deber solemne y supervivencia, no solo para ellos sino para toda la especie. De esa manera, si alguien se rebela, la colmena lo verá como un monstruo. Estarían poniendo en peligro a todo el colectivo al desafiar la estructura de poder.

Así, los globalistas ganan. No solo por hoy, ganan para siempre porque ya no quedaría nadie para oponerse a ellos.

Tuvimos una gran muestra de este tipo de guerra psicológica durante el susto de la pandemia, en el que a todos nos dijeron que un virus con una pequeña tasa de mortalidad por infección del 0.23 % era suficiente para borrar la mayoría de nuestros derechos humanos. Afortunadamente, un grupo lo suficientemente grande de personas se puso de pie y luchó contra los mandatos y pasaportes. Dicho esto, hay una agenda mucho más grande de “bien mayor” en juego que los globalistas planean explotar, a saber, la llamada “crisis climática”.

Para ser claros, hay CERO evidencia de una crisis climática causada por emisiones de carbono provocadas por el hombre o emisiones de gases de efecto invernadero. No hay eventos meteorológicos que estén fuera de lo común en términos de la línea de tiempo climática histórica de la Tierra. No hay evidencia que respalde las teorías del “punto de inflexión” sobre las temperaturas. Y, las temperaturas de la Tierra han subido menos de 1°C en 100 años. El registro oficial de temperatura solo se remonta a la década de 1880, y esta cronología estrecha es lo que los científicos climáticos financiados por la ONU y el gobierno utilizan como punto de referencia para sus afirmaciones.

Explico por qué esto es ciencia fraudulenta en mi artículo. ‘El susto de la estufa de gas es un fraude creado por los autoritarios del cambio climático.’ El punto es que la ONU ha estado promoviendo la histeria sobre un falso escenario climático del fin del mundo, al igual que el WEF y la OMS promovieron la histeria y el miedo sobre una no amenaza como covid. Y todo comenzó a principios de la década de 1970 con un grupo vinculado a la ONU llamado El Club de Roma.

Los globalistas han estado tramando usar el ambientalismo como una excusa para la centralización desde al menos 1972 cuando el Club de Roma publicó un tratado titulado ‘Los límites del crecimiento’. Al financiar un estudio limitado de la industria y los recursos en un proyecto conjunto con el MIT, los hallazgos parecían estar escritos con mucha anticipación: el fin del planeta estaba cerca a menos que las naciones y los individuos sacrificaran su soberanía. Qué conveniente para los globalistas que financian el estudio…

Veinte años después publicarían un libro titulado ‘La Primera Revolución Global’. En ese documento, discuten específicamente el uso del calentamiento global como un vehículo para formar una gobernanza supranacional:

“Al buscar un enemigo común contra el cual podamos unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares, encajarían a la perfección. En su totalidad y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común que debe ser enfrentada por todos juntos. Pero al designar estos peligros como el enemigo, caemos en la trampa, de la que ya hemos advertido a los lectores, a saber, confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados ​​por la intervención humana en los procesos naturales, y solo a través del cambio de actitudes y comportamientos se pueden superar. El verdadero enemigo entonces es la humanidad misma”.

Al hacer de la existencia misma de la humanidad la gran amenaza, los globalistas intentaron unificar al público en torno a la idea de mantenerse bajo control. Es decir, el público tendría que sacrificar sus libertades y someterse al control en la creencia de que la especie humana es demasiado peligrosa para permitirle la libertad.

El siguiente especial de noticias del Servicio Público de Radiodifusión de Australia se emitió en 1973, poco después de la fundación del Club de Roma. Es sorprendentemente contundente acerca de los propósitos de la organización:

¿Qué podemos deducir de esta transmisión y su mensaje? Los globalistas quieren sobre todo dos resultados específicos: quieren el fin de la soberanía nacional y el fin de la propiedad privada a través del minimalismo socialmente incentivado. Los mismos objetivos exactos que el Club de Roma delineó en la década de 1970 son las políticas impulsoras de la ONU y el Foro Económico Mundial en la actualidad. El concepto de “economía colaborativa” que Klaus Schwab y el WEF a menudo promueven con orgullo no fue ideado por ellos, sino por el Club de Roma hace 50 años.

Es una profecía autocumplida: pasan medio siglo inventando una crisis, provocando el terror público y luego ofrecen las mismas soluciones que querían imponer hace décadas.

Al final, la agenda climática no tiene nada que ver con el ambientalismo y todo que ver con la economía. El plan comenzó en medio de una crisis estanflacionaria muy real, un momento en que la población de clase media estaba más preocupada por el futuro y los precios subían rápidamente. Esta crisis no fue provocada por la escasez de recursos, fue provocada por la mala gestión del sistema financiero. No es una coincidencia que la culminación del esquema de calentamiento global esté teniendo lugar hoy justo cuando otro desastre de estanflación se avecina.

El Club de Roma es ahora un caparazón de su antigua gloria lleno de hippies tontos, muy probablemente porque la ONU y otros grupos de expertos globalistas han asumido el papel que solía jugar el grupo. Sin embargo, la sombra del Club original está siempre presente y su estrategia de infundir miedo climático se está utilizando en este momento para justificar la creciente represión gubernamental de la energía y la agricultura.

Si el público no los detiene, los mandatos totalitarios de carbono se convertirán en la norma. A la próxima generación, que vive en la pobreza diseñada, se le enseñará desde la primera infancia que los globalistas “salvaron al mundo” de una calamidad que en realidad nunca existió. Se les dirá que la esclavitud de la humanidad es algo de lo que estar orgullosos, un regalo que mantiene viva a la especie, y cualquiera que cuestione esa esclavitud es un villano egoísta que quiere la destrucción del planeta.

