Xuereb y la supuesta llamada de Bergoglio a Ratzinger. ¿Charlatanería de carnaval? Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

19 de febrero de 2023

Tiempo de carnaval, fluyen serpentinas, confeti y “chismes”: en lugar de responder con argumentos sólidos al mortífero plan canónico con el que Benedicto XVI ha cismado a sus enemigos, demostrado definitivamente en el corto documental “Dies Irae”, la iglesia bergogliana convoca a sus periodistas y proporciona como alimento al fiel mainstreamsolo anécdotas, curiosidades, chismes, episodios reportados por terceros, proyecciones personales de columnistas, como en el caso de Massimo Franco, que durante años ha seguido vendiendo su opinión personal de que cuando Benedicto XVI repitió “el Papa es uno”, se refería necesariamente a Francisco .

Una vieja malteada enmohecida, recién espolvoreado con el azúcar glas de la novedad, resurge gracias a Nico Spuntoni, colaborador de La Nuova Bussola quotidiana, publicación católica que durante dos años y medio ha ignorado quirúrgicamente (y no muy deontológicamente) la gigantesca Magna Quaestio sobre la legitimidad de Bergogliocomo papa, sobre la que, también, tratan y discuten todos los demás vaticanistas, desde Valli, a Tosatti, a de Mattei, a Paciolla, etc.

Hace tiempo habíamos escrito una carta abierta a su director Riccardo Cascioli, pero, para variar, no respondió. Atrás quedaron los tiempos de Felice Cavallotti, cuando incluso entre los periodistas (la “escoria del mundo de las letras”, como nos define el “muy católico” profesor visitante de la Universidad de Scutari Giovanni Zenone) existía un código de honor, según el cual, ante una educada petición de explicaciones, se consideraba correcto aceptar el reto.

En definitiva, Spuntoni, en Il Giornale, recoge algunas anécdotas relatadas por Monseñor Alfred Xuereb, ex secretario del Papa Ratzinger, quien desde diciembre de 2013-14 afirma que Benedicto XVI, en la noche del cónclave del 13 de marzo de 2013, a las 20:45 AQUÍ por teléfono prometió obediencia y reverencia a Bergoglio, asegurando oraciones por él.

¿Estamos seguros?

Cosa curiosa, en el libro de 2016 “Últimas conversaciones” el Papa Benedicto sólo menciona un intento fallido de llamada telefónica de Bergoglio, pero NO MENCIONA LA LLAMADA TELEFÓNICA DE LA QUE HABLA XUEREB.

Citamos el libro.

Pregunta de Seewald: “¿Siguió el cónclave desde allí (Castel Gandolfo)? ¿De qué manera?”

Papa Benedicto. “Por supuesto que no recibimos a nadie, está claro, ni tuvimos contacto con el mundo exterior, pero lo que se podía ver por televisión lo vimos. Sobre todo la noche de la elección”.

En la noche del cónclave, (así antes y después del mismo) por lo tanto, no tuvo contacto con el mundo exterior.

Sin embargo, la llamada telefónica, según Xuereb, habría sido a las 20.45, en plena “tarde de la elección”. ¿Y entonces?

Divertidísimo como Papa Benedicto no especifique el tema de “lo que se pudo ver en televisión”. Anfibológicamente, podría referirse tanto a lo que podría verse del cónclave como a lo que podría verse desde el punto de vista de la aceptabilidad moral: un documental, una película, un programa de entrevistas, es decir, lo que es digno de ser visto por un Papa.

Aún más gracioso es el uso anfibológico del término “tocado”, en una pregunta posterior:

Seewald: “¿Qué pensó cuando su sucesor se asomó a la logia de la basílica de San Pedro? Y encima vestido de blanco”.

Papa Ratzinger: El hecho “No me afectó en absoluto. Lo que sí me afectó fue que quiso llamarme por teléfono antes de salir a la logia, pero no me encontró porque estábamos delante del televisor”.

El participio “tocó” lo utiliza el Papa Benedicto para dar a entender que el intento de llamada telefónica, prematura y quizá teñida de triunfalismo, del usurpador Bergoglio le había molestado (ya que utiliza “tocó” para decir cómo no le había molestado lo más mínimo que Bergoglio se hubiera marchado vestido de blanco, sin la mozzetta roja).

En fin, dada la mala parada, el arzobispo Xuereb, en 2018, vuelve a contar el episodio, pero en una nueva versión revisada y corregida en la que las llamadas telefónicas se convierten “mágicamente” en dos, como especifica incluso el subtítulo, la publicación bergogliana Aleteia. Estas “dos llamadas telefónicas”, una fallida y otra completada, aparecen en los mismos días en un artículo en La Stampa de Andrea Tornielli, ahora jefe de comunicación de Bergoglio.

“Estábamos en la sala de televisión -fue la nueva versión del arzobispo Xuereb-, donde el teléfono está siempre silenciado, por lo que no lo oímos y esto explica el retraso del Papa Francisco en salir a la Loggia. Luego, nos volvieron a llamar durante la cena y nos preguntaron: “¿Pero dónde estaban?”. – “¡Estábamos delante de la TV!…”. – “El Papa Francisco los llamará después de la cena”. Llevaba mi portátil conmigo, llega esta llamada y le paso el teléfono al Papa Benedicto y le oigo decir: “Santidad, desde ahora le prometo mi total obediencia y mis oraciones. Son momentos que no puedo olvidar“.

Sin embargo, Benedicto XVI, ni en “Últimas Conversaciones” ni, que sepamos, en otras declaraciones o publicaciones autorizadas por él, NUNCA HA MENCIONADO esta segunda llamada telefónica, ni ha afirmado haber prometido obediencia y reverencia directamente a Bergoglio.

Ahora bien, en una narrativa legitimista de Bergoglio, es OBVIO que el Papa Benedicto debería haber repetido en todo momento que prometió obediencia a Francisco, en lugar de dejar que sus secretarios contaran esta historia. Así como es obvio que siempre hubiera reiterado que el Papa era uno Y ERA FRANCISCO.

Creemos que sólo un hecho puede darle las herramientas para zanjar el asunto: en 2018, el mismo año en que el arzobispo Xuereb anuncia esta supuesta segunda llamada telefónica, recibió el prestigioso cargo de Nuncio Apostólico en Corea. Y aquí cada uno pensará como quiera.

Pero vayamos al quid de la cuestión. El artículo de Spuntoni insiste en que Benedicto XVI fuera muy sereno y muy decidido en su decisión de renunciar al ministerio. Sí, pero ¿a cuál? ¿Al ministero-munus o al ministero-ministerium? Es más que sabido, a estas alturas, que si el papa pierde el munus, abdica y hay sede vacante, si el papa pierde el ministerium hay sede impedida: en ese caso Bergoglio es antipapa usurpador.

Y sabemos que Benedicto XVI eligió la segunda opción para que los cardenales lo colocaran en la sede impedida. Así que el hecho de que Ratzinger se mostrara muy sereno y decidido a la hora de aplicar este mortífero plan anti usurpación es perfectamente coherente y sin duda debe haber sido una fuente de serenidad para él. Nadie le había obligado a autoexiliarse en una sede ede impedida, fue una elección libre, muy distinta de la que la mafia de San Gallo quería forzarle, es decir, abdicar renunciando al munus. Benedicto sabía que en algún momento la verdad saldría a la luz. Había previsto perfectamente que, durante algunos años, los católicos no entenderían nada del asunto. Había confiado el momento a Dios, sabiendo que todo se revelaría después de su muerte, como ocurrió puntualmente el 28 de enero (Santo Tomás de Aquino) con la adquisición de la edición definitiva de la hora vigésima. AQUÍ

Sin embargo, es muy cierto que Benedicto XVI había prometido públicamente obediencia y reverencia a su sucesor antes de su elección el 28 de febrero de 2013.

Un sucesor ilegítimo, no canónico, como se especifica inequívocamente en la famosa pregunta sobre la profecía de Malaquías.

Pero que la segunda llamada telefónica denunciada por Xuereb sea cierta o no, es totalmente irrelevante porque, de hecho, es absolutamente cierto que el papa Benedicto fue obediente y reverente con el “papa Francisco”, al que nombró así patriarca de una iglesia cismática, igual que hubiera nombrado papa Teodoro de la Iglesia Copta Etíope.

Su obediencia y reverencia a su propio perseguidor-impedidor, así como el mandamiento de Jesús “ama a tu enemigo y reza por tu perseguidor” está totalmente justificado por la perspectiva teológica de su autoexilio en la sede impedida, una medida perfectamente explicada por su amado Ticonio, sobre quien escribió ya en 1957.

Según este teólogo romano del siglo IV, en la iglesia de Cristo se esconde la iglesia del diablo. Ésta sólo saldrá a la luz con la gran discessio, no un cisma tradicional, sino la retirada de la verdadera iglesia de Cristo, para dar a la iglesia enemiga la oportunidad de revelarse.

Esta es la razón por la que Benedicto siempre ha sido aparentemente dócil a la narrativa del ex-papa-abuelito retirado, mientras hablaba sutilmente sólo a aquellos que tenían oídos para entender, y ciertamente no a los de la Brújula, lentamente aplanados a la narrativa uno-cum-bergogliana y deshonrosamente reacios a cualquier confrontación sobre el tema.

Papa Ratzinger quería que el pueblo de Dios pudiera oler el aroma del verdadero pastor, no sobre la base de la información servida por el papa, sino gracias a una operació de conciencia interior, tal como abrir esa tercera edad del Espíritu Santo de la que escribió su amado Joaquín de Fiore.

Hay católicos que han abierto los ojos y han comprendido que ese extraño papa argentino que hace de todo, en realidad lo hace porque NO ES EL VERDADERO PAPA , ya que Benedicto lo siguió siendo hasta el final gracias a la sede totalmente impedida, el único caso en el que al papa se le puede quitar el ministerium y conservar el munus.

Y es precisamente de este “pequeño remanente” bíblico de donde debe partir de nuevo el catolicismo. No a partir de quienes creen en las sospechosas reconstrucciones de terceros.

