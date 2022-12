¡Hoy 22 de diciembre: Sexta Antífona de ADVIENTO! “O Rex gentium” (Con Harpa Dei) ESPAÑOL-ENGLISH-PORTUGUES

22 de diciembre

Sexta antífona O:

“O Rex gentium”

Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos,

Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo:

ven y salva al hombre,

que formaste del barro de la tierra.

Todos los pueblos Te esperan, oh Rey de las naciones.

En el fondo lo saben:

¡Tiene que existir Aquel que nos ama de verdad;

tiene que existir Aquel a quien servimos de buena gana,

tiene que existir Aquel que no se aprovecha de nosotros para sus propios intereses,

Aquel que no nos oprime,

Aquel en quien se puede confiar sin reservas! Sí, efectivamente existe,

y Dios mismo ha inscrito en el corazón de los pueblos el anhelo por Él.

Por eso lo buscan; por eso lo esperan,

así como la Creación entera aguarda ansiosa la manifestación de los hijos de Dios,

entre gemidos y dolores de parto (Rom 8,19-22). Pero el verdadero Rey de las naciones no es como los reyes de este mundo (Jn 18,36)…

Él no viene con esplendores terrenales;

y ni siquiera llama a las legiones de los ángeles

para que eviten su captura en Getsemaní (Mt 26, 53). No, el Rey de las naciones es distinto…

Tenemos que conocerlo como Él es en realidad.

Él entra en Su ciudad montado sobre un asno (Mt 21,1-9);

Él, que es la piedra angular de todo (Hch 4,11).

Sin Él se derrumba toda la construcción

y no puede resistir ninguna tormenta. ¡Exulta, hija de Sión!

He aquí que tu Rey viene a ti;

Grita de alegría, Jerusalén (Zac 9,9),

que llega el Príncipe de la paz (Is 9,5). Sí, Él viene y rescata al hombre de sus propios abismos;

lo libera de los lazos y las trampas que el Diablo le ha tendido. Él levanta al hombre y le otorga toda su dignidad;

e invita a los habitantes de la tierra a convertirse en Sus amigos (Jn 15,15). Él es el verdadero Rey de las naciones,

el que da su vida por ellas (Jn 10,11). Por favor, no esperemos más

ni sigamos titubeando al entregarle todo nuestro amor.

¡Cada hora es importante! Él nunca nos engañará;

jamás nos traicionará;

siempre nos amará,

y en su Reino, será Él nuestra dicha eterna. Así es el Rey de las naciones…

¿Lo sabías? ¡Pues ahora ya lo sabes! ¡Es Jesús y nadie más que Él! ¡Ven, date prisa!

Conviértete también tú en un hijo del Gran Rey;

y en un amigo Suyo.

¡Sírvele como Él te sirve a ti (Mt 20,28)!

TAMBIEN PUEDES ESCUCHARLA:

Escucha la Antífona O de hoy con el Magníficat:

Escucha una hermosa meditación sobre esta Antífona:

“O King of the nations, and their desire,

the cornerstone making both one:

Come and save the human race,

which you fashioned from clay.”

Listen to today’s O Antiphon with the Magnificat:

Listen to the meditation that will help you discover its meaning:

ENGLISH: en.elijamission.net

PORTUGUESE:

FRENCH: fr.elijamission.net

GERMAN: elijamission.net

Las antífonas de Adviento, también conocidas como antífonas mayores, o antífonas O (por la letra con la que comienzan) son antífonas utilizadas en el Oficio Divino, durante las vísperas de los últimos días del Adviento en varias tradiciones litúrgicas cristianas. Cada antífona es uno de los nombres de Cristo, uno de sus atributos mencionados en las Escrituras. Son: 17 de diciembre: O Sapientia (Oh Sabiduría)

(Oh Sabiduría) 18 de diciembre: O Adonai (Oh Adonai)

(Oh Adonai) 19 de diciembre: O Radix Jesse (Oh Raíz de Jesé)

(Oh Raíz de Jesé) 20 de diciembre: O Clavis David (Oh Llave de David)

(Oh Llave de David) 21 de diciembre: O Oriens (Oh Amanecer)

(Oh Amanecer) 22 de diciembre: O Rex Gentium (Oh Rey de las naciones)

(Oh Rey de las naciones) 23 de diciembre: O Emmanuel (Oh Emmanuel) Gracias al grupo Harpa Dei, podemos disfrutar de esta maravilla

¡¡GRACIAS HERMANOS!!

