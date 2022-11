¡Atención! Acta Apostolicae: demostración definitiva sobre el munus. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

ATENTOS AQUÍ

Para el Diario Oficial del Vaticano, para que se produzca la abdicación del Papa, la renuncia debe ser a la MUNUS Petrina. Se demuestra inequívocamente, tal como lees.

Pero el documento es del 1 de marzo, cuando el Papa Benedicto ya estaba en su lugar evitado al menos a partir del 11 de febrero, día del Declaratio. La renuncia al ministerio comenzó a partir de las 20.00 horas del 28 de febrero.

De hecho, no renunció a Munus, como debería haber sido, sino al Ministerio, que lo envía al lugar impedido.

Así que la misma iglesia golpista que impidió al Papa Benedicto muestra cómo el Declaratio no es una abdicación, ya que tenía que ser en munus y no lo fue, así como previsto por el canon 332.2: “…declaro me MINISTERIO Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV comprometido a renuntiare…”.

Muchas gracias en particular a Don Tullio Rotondo quien anunció el documento.

