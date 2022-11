Humildemente quiero opinar. Por Andrea Serrano

Por Andrea Serrano

Corresponsal AyL México

Basándome en muchas cosas que ocurren en nuestro camino espiritual como cristianos, pensaba como nuestras palabras y nuestra propia vida hablan mucho de cómo somos realmente.

Nuestras palabras son un reflejo de cómo nos encontramos en nuestra alma, insisto uno puede expresarse pero siempre siendo prudentes y sin juzgar.

Nos fijamos siempre en lo que hacen los demás, vamos por la vida diciendo nuestro sentir hacía los demás sin antes ver nuestro propio interior.

He aprendido que las palabras que uno emplea se proyecta como está realmente nuestra alma.

Invito a mis hermanos que dicen cosas hacia el prójimo a pedir a Dios prudencia y a saberse expresar no empleando palabras ni términos que juzgan y critican , ni mucho menos afirmar mentiras ya que eso ofende a Dios Nuestro Señor.

Pedimos a Dios siempre muchas cosas, pero ¿Porque no pedimos prudencia en nuestra lengua, en nuestras expresiones, en lo que decimos a los demás?

¿Porque no le pedimos al Espíritu Santo sus dones para ser mejores cristianos?

Criticar es fácil pero actuar y trabajar realmente por Dios es difícil y mantenerse fiel mucho más.

Mateo 7:1-5, nos habla al respecto:

La viga y la pelusa:

No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: Déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y así veras mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano.

Recordemos con humildad que somos siervos inútiles al servicio de Dios y dejemos de juzgar, sobre todo Invito a mis hermanos a tener prudencia a la hora de expresarse hacia una persona, a que tengamos humildad en nuestras palabras, y no atacar ni ofender ni mucho menos manipular información.

Nos fijamos primero en criticar pero nosotros:

¿Que estamos aportando realmente? ¿Criticando vamos avanzando?

¿Nuestro tiempo es al servicio de Dios o lo utilizamos en criticar a nuestro hermanos?

Pidamos de la mano de la Virgen María a Jesús humildad y dejemos atrás comentarios hacia los demás, dedicando nuestro tiempo a agradar realmente a Dios sin perjudicar al hermano que eso no es cristiano.

Que nuestra lengua sea para bendecir no para utilizar palabras en contra de un hermano eso sí que es del maligno.

Este escrito es ofrecido a la más humilde y obediente a nuestra patrona de AYL, la Santísima Virgen María de Guadalupe.

Recordemos que en nuestro actuar también evangelizamos.

¡Dios los bendiga!

