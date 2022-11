Sobre la remuneración del trabajador por la Fe. Cartas al director

Cartas al director

Por Eliana Cabrera

Aprovecho para hablar ante cierta controversia que ha surgido debido a que un excelente canal de difusión católica, que cuenta con sitio web propio y canal de videos propio pida donaciones.

Han criticado el pedido de donaciones. ¿Qué, no saben acaso que los sitios web tienen un costo anual y que los programadores-mantenedores de sitios web cobran por su trabajo?

¿Y que los difusores, padres de familia católicos, tienen una familia que mantener, y roban tiempo de sus actividades profesionales que les aportan ingresos, para dedicarse a la evangelización?

Qué rápidos y equivocados son en juzgar quienes opinan que no deben pedir donaciones. Qué injustas son las personas que ganan dinero por sus trabajos pero resienten que el evangelizador pueda ganar dinero por lo que hace.

Lo sé tanto porque algo similar me pasa a mí. Soy publicista profesional y hago redacción y diseño gráfico. Durante años trabajé gratuitamente para mi parroquia y para todo el que pedía ayuda para evangelización. Pero la situación económica cambió, y aunque nuestros seis hijos mayores están enrumbados, todavía tenemos dos niños en el colegio y otro al que no le podemos pagar la universidad. Pero como tantos años trabajé gratis, ahora la gente no lo entiende, y continuamente me piden que les haga tal afiche, tríptico, misal, diseño, logo, etc, gratuitamente, sin reconocer ni siquiera un monto totalmente inferior al costo de ese trabajo en el mercado.

Para realizar mi trabajo uso: internet, electricidad, aire acondicionado, mantenimiento de computadoras, y mi tiempo, que vale oro, pues para hacer el trabajo religioso dejo de hacer otros trabajos remunerados.

Es verdad que Dios me dio los talentos gratuitamente (aunque el aprendizaje profesional sí nos costó a mis padres y a mí), pero, acaso ¿no me dio justamente todo eso para que pueda ganar dinero honradamente?

Cuidado. Cuidado católicos con tener ceguera y falta de caridad con sus hermanos que trabajan en la difusión evangélica.

