Entrada en la segunda etapa del suicidio sinodal de la Iglesia. Por El Patriarcado Católico Bizantino

El 27 de octubre de 2022, el Vaticano publicó el Documento de trabajo para la etapa continental del camino sinodal.

Cita del documento, párr. 39: «Entre los que piden un diálogo más incisivo y un espacio más acogedor encontramos a quienes, por diversas razones, sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones afectivas, como, por ejemplo: … las personas que viven en un matrimonio polígamo, las personas LGBTQ».

Comentario: En primer lugar, no se trata de un diálogo más incisivo, sino todo lo contrario. Se dice que las personas LGBTQ sienten una tensión entre la pertenencia a la Iglesia y sus propias relaciones afectivas. Lo que el documento llama una tensión es en realidad la incompatibilidad de la misión salvífica de la Iglesia con la impenitencia del hombre que está en pecado grave. El pecado nunca estará en consonancia con el camino de la salvación. Hay y siempre habrá una tensión aquí. No se puede ir al cielo y al infierno al mismo tiempo.

El llamado camino sinodal se niega obstinadamente a llamar pecado al pecado. Solo habla de una tensión que debe eliminarse. Pero esto significa que una Iglesia con paradigmas como este ya no se preocupa por la salvación de las almas. Rechaza categóricamente la observancia de los mandamientos de Dios, engaña a las almas esclavizadas y las pone en el camino de la destrucción. Este es un crimen contra Dios y contra las almas.

¿Qué implica el término LGBT? Se trata de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que rechazan la ley de Dios y el arrepentimiento salvador. ¿Qué significa la letra adicional «Q»? La letra engloba a zoófilos, pedófilos, necrófilos, sadomasoquistas, maníacos sexuales que también cometen asesinatos sexuales, y a otros. Hace treinta años, un hombre de orientación «Q» en Ucrania abusó sexualmente y cortó la garganta de más de cincuenta mujeres. Estas perversiones sexuales van de la mano con perturbaciones de la mente controlada por demonios inmundos. Cristo echaba fuera demonios inmundos. Pero ocultar estas abominaciones y crímenes bajo el término «relaciones afectivas» es una manipulación criminal de la secta bergogliana.

Según las leyes de Dios, Francisco Bergoglio y su secta están bajo la maldición múltiple de Dios y son expulsados de la Iglesia de Cristo. La promoción de la perversión tiene como consecuencia la autodestrucción del individuo y también representa una amenaza para su entorno. La sociedad siempre se ha protegido contra ella con una legislación justa. La llamada Iglesia sinodal de hoy favorece a las personas inmorales, pero no las lleva al arrepentimiento. A la secta bergogliana no le importa su salvación. Afirma que deben ser acogidos en la Iglesia sin tener que arrepentirse, y además se esfuerza que lleguen a ocupar los más altos cargos eclesiásticos. ¡Esto es una locura! ¡Esta es una satanización deliberada de la Iglesia!

Al llamar «amor» a sus crímenes y pecados, el camino sinodal mantiene a los perversos en el camino de ignorar el arrepentimiento, en el camino de la perdición. Además, obliga incluso a los creyentes comunes en virtud de obediencia, que, siguiendo el ejemplo de la autoridad eclesiástica apóstata, se opongan a las leyes y mandamientos de Dios, se aparten del camino de la salvación y tomen el camino de la rebelión contra Dios. ¡Este es el crimen del camino sinodal! Este cambio de pensamiento, esta antimetanoia, es un signo de satanización promovida por el camino sinodal. El camino sinodal abusa de la estructura de la Iglesia, de su mecanismo legal y de la obediencia. Esto dará lugar a la contaminación global al traer una maldición sobre todos los continentes y pondrá en marcha el mecanismo de autodestrucción de individuos, familias y naciones enteras.

Debe saberse que Francisco no es ni papa ni miembro de la Iglesia de Cristo. Se ha excomulgado a sí mismo de la Iglesia por sus herejías y su rebelión contra Jesucristo. Se aplica el siguiente principio espiritual: si alguien está en unión interior con Bergoglio, su secta y su programa sinodal manipulador, la maldición que pesa sobre Bergoglio cae sobre él también. Tal persona ya es candidata al infierno. Si no se separa al menos interiormente de Bergoglio y si persiste en la obstinación, será eternamente condenada.

Cita del documento, párr. 61: «… la Iglesia debe encontrar formas de … permitir a las mujeres una participación más plena en todos los niveles de la vida eclesiástica».

Comentario: La Iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas (Ef 2, 20). Vivimos en una época de esquizofrenia de género aparejada con el feminismo fanático. Abogar por encontrar formas, como dice el documento, de permitir a las mujeres una participación más plena en todos los niveles de la vida eclesiástica es un plan astuto para acelerar la destrucción de la Iglesia de Cristo. Además, el camino sinodal no solo promueve la inmoralidad LGBTQ, sino también la poligamia, que está prohibida por la ley estatal. Ciertamente no es nada atractiva para las mujeres católicas.

En el mundo se utiliza la feminización para establecer un sistema político autodestructivo. Cierto tipo de mujeres se nombra deliberadamente en puestos directivos para que las élites tras bambalinas, que controlan la política mundial, puedan manipularlas fácilmente. A través de esas mujeres, conducen a naciones enteras a la autodestrucción. El camino sinodal aspira a implantar el mismo principio en la Iglesia.

Ha sido claro durante años qué papel tiene la mujer en la Iglesia. Cristo mismo, la Iglesia primitiva y toda la tradición bimilenaria han definido la posición del hombre y la mujer en la Iglesia. La Madre de Dios ha servido siempre de modelo para las mujeres de fidelidad a Cristo hasta la cruz. Su servicio silencioso, dedicado, abnegado y amoroso a Dios es un ideal luminoso para cada monja, pero también para cada mujer en la familia. La Santísima Virgen dijo de sí misma: «Soy la esclava del Señor». Las feministas de hoy son esclavas y médiums de los demonios. María fue el mayor beneficio para la Iglesia con sus oraciones y su sufrimiento silencioso. Cambiar la cabeza —es decir, la misión del hombre— por el corazón y viceversa es un desastre. La cabeza desempeña su función, al igual que el corazón. Ambos son necesarios y dignos.

El papel que la secta bergogliana impone a la mujer es artificial, autodestructivo y antinatural. ¿Por qué la mujer debería dirigir la Iglesia en todos los niveles de la vida eclesiástica? Este plan es destructivo para la Iglesia. El hombre es la cabeza, y esto también es cierto en la familia. Esto es para la protección de la mujer y para su bien. Ella tiene su tarea de mantener la calidez del hogar familiar, criar a los hijos y dar su amor desinteresado y sacrificado a sus hijos y a su esposo. Por lo tanto, necesita coger fuerzas en la oración. Quizás por eso hay más mujeres que hombres en las iglesias.

Los esfuerzos para «apreciar mejor a las mujeres en la Iglesia» son utilizados por los actuales iniciadores del camino sinodal solo como un disfraz. En realidad, tienen un objetivo oculto: convertir a la Iglesia en una anti-Iglesia satánica de la Nueva Era. Saben muy bien que darles a las mujeres un papel clave en la Iglesia les facilitará mucho esta conversión. La mujer es más fácilmente engañada por enemigos ocultos de la Iglesia con promesas y halagos. De hecho, su objetivo es socavar totalmente la institución de la familia y la Iglesia. Y quieren utilizar a las mujeres para este propósito.

Las élites tras bambalinas, con las que Bergoglio está en unión, buscan legalizar la inmoralidad y la perversión LGBTQ y negar el sexto y el noveno mandamientos. Las mujeres son más propensas a la superstición y la magia, como vemos con las brujas amazónicas que se consideran el prototipo del llamado servicio de la mujer en la Iglesia. Si el Sínodo de Bergoglio promueve la participación de las mujeres en todos los niveles, entonces en el futuro habrá no solo diaconisas y sacerdotisas, sino también obispas y papisas.

El documento usa frases sobre «escucha», «acompañamiento», etc. Pero ¿ Quién quiere acompañar a quién y adónde, si se están anulando las leyes y los mandamientos de Dios? Los católicos comunes están aplastados por el espíritu del mundo que se extiende a través de los medios de comunicación, los teléfonos móviles, Internet, así que escuchan constantemente al espíritu de este mundo, pero no escuchan a Jesús ni la palabra de Dios. Los cristianos también deben escuchar a quienes están a su lado: la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres y viceversa. Sin embargo, ellos ya no tienen tiempo el uno para el otro.

¡Qué disparate es ese de querer que la Iglesia escuche a un católico que no escucha a Dios, que no escucha a su prójimo y está abrumado por el espíritu del mundo! ¿Por qué debería un hombre o mujer católicos reemplazar la palabra y la tradición de Dios y convertirse en la voz principal que determina la dirección de la Iglesia? Este es un camino deliberadamente programado de autodestrucción continental.

Muchos se preguntan cómo Dios podía permitir que tal criminal espiritual se convirtiera en papa si el papado está protegido por la infalibilidad en materia de fe y moral. Dios lo permitió como azote de Dios, para que todo católico, no solo sacerdote u obispo, sino también todo creyente se arrepienta verdaderamente, ponga a Cristo en primer lugar en su vida y lo haga su Señor y Dios.

Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica actual ha rechazado obstinadamente el camino de la verdad, el camino del arrepentimiento.

¿Cómo los simples creyentes y sacerdotes, que quieren salvar su alma inmortal, deberían defenderse del bergoglianismo en este tiempo de confusión, traición a los mandamientos de Dios y abuso de autoridad? Todos deben comenzar a arrepentirse en sus vidas, y Dios les dará a todos luz y fortaleza. La verdadera reforma de la Iglesia siempre ha ido de la mano con el arrepentimiento. El arrepentimiento ha sido proclamado por los profetas, Jesucristo y Su Iglesia. La secta de Bergoglio promueve lo contrario: el antiarrepentimiento.

Si algún sacerdote hoy en día hace pública su fidelidad a Cristo y Sus mandamientos, será castigado inmediatamente. No habrá ninguna escucha, ningún diálogo incisivo con él. Por lo tanto, cada sacerdote sincero, si quiere ser salvo, debe, al menos interiormente, pero radicalmente, apartarse del espíritu de la secta bergogliana, que actualmente ocupa el Vaticano y abusa de autoridad de la Iglesia con el fin de conseguir su autogenocidio. Un sacerdote que no se separe internamente de la secta de Bergoglio incurre en la maldición que pesa sobre ella.

El camino sinodal es lo contrario del Camino que es Jesucristo. El llamado «camino sinodal» conduce a los católicos, mediante engaño paulatino, a la anti-Iglesia satánica y a la miseria temporal y eterna en el infierno.

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios

8 de noviembre de 2022

