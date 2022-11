Sede impedida “para dummies”: el trigo de Benedicto XVI y la cizaña de Bergoglio. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

21 de Noviembre 2022

Incluso sin haber leído -o entendido- el”Código Ratzinger” (ed. Byoblu), hay, de momento, varios personajes que, de forma más o menos directa, atacan al escritor. Por ello, florecen los insultos personales, las consideraciones devaluatorias, los aires de superioridad caricaturescos y el removible obstinado silencio por parte de esos pseudo católicos inextricablemente ligados a la Iglesia actual, que se cuidan mucho de entrar en el fondo del muy incómodo tabú.

Algunos han llegado a llamarnos “donatistas”, herejes del siglo IV-V que consideraban nulos los sacramentos administrados por sacerdotes pecadores, mientras que la Magna Quaestio, todo el mundo lo sabe, es una cuestión exquisitamente canónica, no teológica. El planteamiento de la investigación es, pues, totalmente secular: Bergoglio no es el Papa no porque sea un hereje, un pecador, un apóstata o algo por el estilo, sino porque Benedicto XVI no abdicó.

No podemos dejar de constatar las grandes dificultades que persisten (en algunos casos debido a la mala fe evidente) para comprender la cuestión nodal, esencial y fundamental de la SEDE IMPEDIDA.

¿De qué estamos hablando? El canon 335 lo explica “para tontos”: “Mientras la sede romana esté vacante o TOTALMENTE IMPEDIDA, no se cambie nada en el gobierno de la Iglesia universal…”.

¿Qué significa sede impedida? Canon 412: “Se entiende que la sede episcopal está impedida si el obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral (MUNUS) en la diócesis por razón de prisión, confinamiento, exilio o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos”.

(… Episcopus dioecesanus plane a MUNERE pastoral in dioecesi procuring praepediatur…).

Como ven, estamos hablando de un impedimento del EJERCICIO del Munus, que es el título, la investidura de papa, de origen divino, como confirma la Constitución Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II: Art. 53 – “… quien de nosotros, por DIVINA DISPOSICIÓN, sea elegido Romano Pontífice, se comprometerá fielmente a EJERCER el MUNUS Petrinum de Pastor de la Iglesia universal…”.

¿Está claro? Si el Papa no puede EJERCER el Munus, está en una sede impedida. El ejercicio del Munus se llama Ministerium, y EN CONSECUENCIA, depende del Munus. En sede impedida el papa está preso, pero sigue siendo papa, porque TIENE el Munus, el título papal, aunque esté impedido de ejercerlo, si está por tanto sin Ministerium.

De hecho, para la abdicación, el canon 332.2 exige la RENUNCIA DEL MUNUS mismo, del título, NO DE SU EJERCICIO, el Ministerium, que, en consecuencia, caduca automáticamente. Lea aquí: “En el caso de que el Romano Pontífice renuncie a su cargo (Munus), se requiere para su validez que la renuncia se haga libremente…”. (Si contingat ut Romanus Pontifex MUNERI suo renuntiet…).

En dos palabras: si el papa ya no tiene el Munus, todo está bien: ya no es papa, ha abdicado, pierde también el ministerium y la sede está vacante.

Por otro lado, si el papa ya no tiene el ministerium, pero conserva el Munus, es un preso , la sede está impedida, yel papa SIGUE SIENDO PAPA A TODOS LOS EFECTOS. ¿Está claro hasta ahora?

¿Y qué ha hecho el Papa Benedicto XVI? ¿Reformulaste a MUNUS?

NO, NO y SIEMPRE NO.

Sólo has renunciado al MINISTERIO, es decir, al EJERCICIO DE LA MUNUS. Ergo, ES IMPEDIENTE, por lo que ha quedado como el ÚNICO PAPA VIVO.

Ahora bien, si el papa no es abdicante, fino impedido, y se convoca un cónclave, éste es abusivo y se elige un ANTIPAPA, un papa ilegítimo.

Por eso, el arzobispo Gänswein dijo en su famoso discurso del “ministerio ampliado”:“Sólo hay un papa legítimo, pero dos sucesores vivos de San Pedro. Hay un ministerio ampliado con un miembro activo y un miembro contemplative”.

TODO COBRA SENTIDO: el papa impedido, Benedicto XVI, es el papa legítimo cautivo, que conserva el Munus, y es el miembro CONTEMPLATIVO del ministerio ampliado ya que carece del ministerium. Y así se define como el “emérito”, el que “merece, tiene derecho” a SER Papa, aunque no ejerza el poder.

El papa reinante, Bergoglio, en cambio, es el miembro ACTIVO, pero es el sucesor ilegítimo, el antipapa.

Entonces, ¿por qué escribió Benedicto XVI en la Declaratio que “la Sede de Roma, la Sede de San Pedro, permanecer vacante”? Advertencia: esta es la traducción italiana del latín, pero en latín (el único texto que cuenta) el verbo”vacet“se traduzione correctamente como“sede vacía, despejada, libre”. De hecho, el Papa Benedicto a las 17:00 horas del 28 de febrero de 2013 toma el helicóptero y deja la Sede físicamenteVACÍA, vacante, porque IMPEDIDA.

La Declaratio PARECE una abdicación cuando se lee en italiano y enotras lenguas vernáculas porque tanto Munus como Ministerium se traducen con la misma palabra”ministerio”(ministry, ministerio, ministére…). PERO NO, POR EJEMPLO.

De hecho, cuando Benedicto dice que ha “renunciado válidamente a su ministerio”, se refiere al ministerio-Ministerio y no al ministerio-Munus. Por eso Benedicto dice que escribió la Declaratio en latín para no cometer errores (el de abdicar): porque sólo en latín se distingue entre Munus y Ministerium.

Surge así uningenioso plan antiusurpación, un repliegue estratégico (ver Ticonio ) por el que el Papa Benedicto, para defender a la Iglesia de quienes querían convertirla en patrocinadora del globalismo masónico, dejó APARENTEMENTE la Sede VACANTE a sus enemigos de la archienemiga Mafia de San Gall, mientras que en cambio les dejó la Sede IMPEDIDA. Aquellos, devorados por las ansias de poder, se tragaron la renuncia al ministerio-ministerio y se atragantaron: el antipapado de Bergoglio tendrá que ser anulado. Fin: quema escatológica de los enemigos de Cristo y purificación de la Iglesia (al menos en el plano espiritual).

Por eso también, de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, los únicos que, POR AHORA, no pueden hablar libremente de la Sede impedida son el Santo Padre Benedicto XVI, el Papa impedido que, no por casualidad, conserva su túnica blanca y su nombre pontificio, y su fiel secretario Monseñor Gänswein.

Por lo tanto, es completamente inútil seguir instando al Papa Benedicto o al Arzobispo Gänswein a hablar explícitamente sobre la Sede impedida, ya que ellos mismos están impedidos.

Es como seguir llamando por teléfono a una persona secuestrada para saber dónde está: no responde, ¿quién sabe por qué? El Papa y su secretario ya se han esforzado en explicar lo que pueden, incluyendo citar el libro de Jeremías donde dice: “ESTOY IMPEDIDO”.

Por tanto, hay que instar, si acaso, a los cardenales y obispos a que abran un SINODO PROVINCIAL para deliberar sobre el Obispo de Roma impedido. Uno de los que podría hacerlo es Mons. Viganò, pero el arzobispo parece tener otros planes que ninguno de los suyos ha desmentido hasta ahora.

Alternativamente, sólo otro factor puede liberar al Papa Benedicto de la Sede impedida. Entonces habrá claridad definitiva.

Mientras tanto, hay un aspecto teológico que no debe subestimarse. “Pueden creer o no creer”, dice el Papa Benedicto. La cuestión canónica es objetiva, por compleja que sea, la hemos ilustrado ad usum para un niño de 14 años, peroQUIEN NO QUIERE COMPRENRLAno lo hará, acusando un dolor de cabeza, repugnancia a las “aburridas cuestiones de ingeniería canónica”, o insultando al escritor. Objetarán detalles secundarios como“Pero entonces, ¿por qué Benedicto llamó a Francisco «Santo Padre»?”. Una vez que reciban la explicación, dirán que son “conspiraciones, invenciones”, olvidando la realidad objetiva canónica explicada justo antes. Sistemas defensivos que les permiten seguir desertando, prosperando en la cómoda “vía ancha” bergogliana, o en la profesionalización del ataque al “papa Francisco”.

De ahí la selección operada magistralmente por el Código Ratzinger: los cientos de mensajes sutilmente lógicos, o anfibológicos, del Papa Benedicto, con los que explica la Sede impedida, son sólo para “los que tienen oídos para entender”. Se trata de un ingenioso mecanismo de purificación gradual de la Iglesia, de AUTO-SEPARACIÓN DEL GRANO DE LA CIZAÑA: los dudosos contumaces, los ignorantes contumaces, los masones, los modernistas, los antologistas, los odiadores, los ironistas despreciativos, los transigentes con el poder, los corruptos, los traidores, los ávidos de dinero, los sedevacantistas, los que tienen intereses materiales, los paralíticos mentales, los traficantes, la gente sin confianza en Cristo y en su Vicario, todos ellos se quedarán fuera de la puerta, mientras asumen, mientras tanto,una escalofriante responsabilidad histórica.

De hecho, como Bergoglio no es el papa legítimo, ha nombrado a una pléyade de cardenales ilegítimos que, si van al próximo cónclave, elegirán a OTRO ANTIPAPA. Por eso, quien no quiera entender, quién se hace el inocente sobre la sede impedida, quien ofende a los “locos” que proclaman esta verdad, quien se encierra en un mutismo desdeñoso, quien llama “modernista” a Ratzinger, está preparando el próximo antipapa, así el FIN DE LA IGLESIA CANÓNICA VISIBLE, obligando a la verdadera Iglesia a salir de la “sinagoga”, preparando tiempos de catacumba y clandestinidad para el catolicismo, que tendrá que renacer, purificado, pero fuera de la Sede. Adiós al Vaticano, a la Capilla Sixtina, a las iglesias, a los palacios, a los tesoros, a los bienes muebles e inmuebles: adiós a todo. Volverá a empezar desde los harapos. Y sabrán a quién dar las gracias.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!