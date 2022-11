Falso Gänswein: un nombre aparece. Benedicto XVI no celebra en unión con Bergoglio. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

15 de noviembre de 2022

Hoy no hablamos tanto del Código Ratzinger como del Código Penal. Habíamos pensado en aliviar la tensión, en correr un velo tupido sobre un asunto que pone de manifiesto las evidentes dificultades no sólo de una persona, sino de toda la iglesia bergogliana y de los enemigos del verdadero Papa Benedicto: una-cum, (los conservadores legitimistas de Bergoglio), tradicionales-sedevacantistas, (que no consideran válido a ningún pontífice desde Pío XII), retro-marcistas, (los que han retrocedido en sus convicciones iniciales), los confundistas (los que no está claro con quién están, y quizás sólo se mantienen para sí mismos).

Sin embargo, insisten.

Hace sonreír cómo, desde estos ámbitos, se proponen libros como grandes novedades editoriales que hablan de temas que se conocen desde hace tiempo y que son tan conocidos que hacen bostezar. ¿De qué tratará la próxima publicación? Sobre la noticia de que el Papa Benedicto no ha renunciado al munus petrino?

Pero la “duda pertinaz” es un pecado grave para los católicos, por lo que hay que ser un poco más incisivos y volver a poner a todos en contacto con la realidad, aunque sea vergonzoso. Especialmente en un momento en el que el libro de investigación “Código Ratzinger”, que ya se ha presentado en ocho ciudades italianas desde septiembre, gracias a la iniciativa voluntaria de los fieles y los ciudadanos, está siendo atacado de forma deslavazada y superficial, ya sea con insultos y ofensas personales al autor (loco, imbécil, idiota, falsificador, escribiente, diabólico, inmoral, ebete), o con argumentos pleistocénicos que hace tiempo que fueron desechados, o con alusiones oblicuas, comentarios snobs y acusaciones “muy originales” de conspiración. (Por cierto: la investigación realizada aquí en Libero y publicada por Byoblu, se presentará el 19 de noviembre en Cosenza, el 27 en Catania, el 3 de diciembre en Pordenone, el 4 en Bolonia, el 11 en Palermo, el 18 en Pisa).

Y así, ahora, vemos los resultados de esa corrección periodística-elemental que es definida como “conspiración” por gente que no es capaz de rebatir en mérito ni uno solo de los hechos y documentos relatados por el escritor.

La otra tarde, en el canal de YouTube Radio Domina Nostra, se arrojó luz AQUÍ sobre el grave asunto de la carta falsa atribuida a Mons. Gänswein. En la mañana del 8 de noviembre de 2022, el Don Minutella hizo pública esta carta certificada que había recibido con el membrete del Arzobispado, en la que se leía: “El Papa emérito siempre ha celebrado la Santa Misa “en unión con nuestro Papa Francisco”, su Sucesor, al que ha prometido públicamente “obediencia devota e incondicional”. Usted está en un grave error, como lo demuestra la pena de destitución del estado clerical que se le ha impuesto y que la Iglesia muy raramente inflige. El Santo Padre Emérito asegura oraciones por su arrepentimiento”.

Si el teólogo siciliano expresa algunas dudas, Don Ariel Levi de Gualdo, el archienemigo de Don Minutella, da inmediatamente la exclusiva en su sitio, y en Stilum Curiae AQUÍ , triunfante: Gänswein confirma precisamente esos mismos conceptos que el propio Don Ariel ha estado promulgando durante algún tiempo, y en tonos muy acalorados. En su página web, la Isla de Patmos, Levi publica el pdf de esta carta, afirmando haberla recibido unas horas antes de una “fuente cuyo nombre nunca sería revelado”.

Unas horas más tarde, el escritor, en RomaIT, ilustra AQUÍ cómo la misiva es patentemente falsa debido al inexistente remitente “Sg. Pe”: hasta un niño se habría dado cuenta de que se trataba de una estratagema evidente para no despertar las sospechas del empleado de correos del Vaticano.

Inmediatamente fue objeto de burla por parte de Giovanni Marcotullio en Aleteia, AQUÍ, quien lo calificó de “escriba conspirador que niega la evidencia”. Los sedevacantistas de Radio Spada, por su parte, califican al Papa Benedicto XVI de “basura”, mientras que el sacerdote a cum Don Tullio Rotondo, ferviente legitimador de Bergoglio, se toma la carta al pie de la letra, como documento y, sobre todo, como contenido. AQUÍ

Sin embargo, justo después, el propio obispo Gänswein en Kath.net lo desmiente, diciendo no sólo que la carta es una falsificación, (como documento físico), sino que además es UNA MENTIRA: se deduce que su contenido también es falso.

El Papa Benedicto, por lo tanto, NO celebra en unión con Francisco y el Don Minutella NO está en un error, como tampoco lo están los demás sacerdotes de la Congregación Mariana.

De nuevo en RomaIT, AQUÍ el escritor presenta una amplia documentación sobre cómo se produjo la falsificación, es decir, descargando la firma de una carta de 2014 del arzobispo Gänswein encontrada en la web y volviendo a escribirla.

Sin embargo, Kath.net termina su artículo con una extraña observación: “Además, el destinatario de la carta no debe ser automáticamente el falsificador”. Marcotullio se aferra a esta incomprensible nota al actualizar su artículo, planteando la posibilidad de que haya sido el propio don Minutella quien falsificó la carta. (Entonces, ¿por qué don Ariel, que conoce el nombre de la fuente, no lo denuncia?)

Sin embargo, entre los fieles a Benedicto XVI, hay varios informáticos que, descargando libremente el pdf del sitio del padre Levi, han recuperado los datos del archivo y los han enviado al escritor.

Se desprende AQUÍ en el min. 44, que el archivo pdf publicado por el P. Ariel fue producido el 7 de noviembre a las 20.03 horas con una licencia de Word a nombre de “Ariel S. Levi di Gualdo – presbítero” al menos desde 2021. El 9 de noviembre, después de que aparecieran las primeras dudas en la prensa, en el enlace de la página web de la Isla de Patmos, este pdf fue sustituido por otro que esta vez lleva la mención “copia del original” en amarillo, pero que sigue mostrando a “Ariel Levi di Gualdo – presbítero” como “autor”.

Don Levi no aceptó el ofrecimiento de Marco Tosatti de defenderse, luego hizo desaparecer el artículo de su sitio y así respondió en las redes sociales a un señor que lo interpeló: “¡Pero don Ariel, qué vergüenza, la carta falsa al arzobispo Gänswein!”. Y él: “Hay falsos buenos y falsos malos, mentiras buenas y mentiras malas, violencia verbal buena y violencia verbal mala, insultos buenos e insultos malos, ¿no le parece?”.

Ya es suficiente. Para aclarar las ideas de Don Levi sobre los conceptos relativistas de la mentira, los investigadores se encargarán -si alguien presenta una denuncia- de averiguar la responsabilidad final y de castigar al responsable. El art. c.p. 494 “sustitución de persona” prevé una pena de hasta 12.000 euros y hasta un año de prisión.

¿La moraleja de la historia? Los que me llamaron conspiracionista, (el imbécil, loco, diabólico, idiota escribano mencionado anteriormente) estaban totalmente equivocados, y ni siquiera se disculparon con el don Minutella (y mucho menos conmigo), demostrando una concepción muy personal de la moral cristiana. Se ha comprobado que la carta era falsa, han surgido otras cosas interesantes, se ha comprobado que el Papa Benedicto nunca ha reprendido a don Minutella y no celebra en absoluto en comunión con Francisco, (ya que no es el pontífice legítimo) sino que celebra en comunión con “él mismo un siervo indigno” como dicta la fórmula litúrgica del Papa. AQUÍ

Y ahora juzguen ustedes, en cual lado está la verdad y de cuál la mentira.

