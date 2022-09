A un fiel sacerdote. Por Andrea Serrano como Corresponsal de AyL

Por Andrea Serrano

Corresponsal AyL México

¡ Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor!

A un fiel Sacerdote:

¿Cómo agradecer a Dios tanta belleza que nos da por medio de los sacerdotes?

¿Cómo no valorar a los sacerdotes de todos los tiempos?

Un fiel sacerdote es un tesoro espiritual del cielo, es la inspiración de Dios para dar a todas las almas su Gracia.

Un fiel sacerdote es la “sal del mundo “ que entrega su ser a Dios y a los fieles para dar la alegría del Señor.

Un fiel sacerdote muere a sí mismo para dar vida en Cristo a las almas.

Un fiel sacerdote tiene el valor de corregir, alentar, consolar y guiar con sabiduría en el camino de Cristo.

Un fiel sacerdote es la más grande bendición del cielo.

Nuestro director espiritual en Adoración y Liberación, el Padre Tamayo con su ejemplo de amor, sus homilías, su fervor en las Santas Misas Tradicionales, junto con su humildad , sabiduría, entrega, lucha, prudencia, valentía, fortaleza y fuerza, lo hace ser un valorado Sacerdote en estos tiempos donde se tiene tanta necesidad de Dios.

¡Gracias Jesús por la vocación del Padre Tamayo!

¡Gracias Padre Tamayo por su fidelidad y por hacer presente a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar!

¡La Eucaristía es el cielo en la tierra!

¡Dios bendiga al Padre Tamayo y la Santísima Virgen María de Guadalupe lo cubra con su manto de amor!

¡Nunca olvidemos orar por nuestros sacerdotes en esta batalla espiritual que vivimos!

Oración por los sacerdotes:

Oh Jesús, Salvador mío, que has confiado a los sacerdotes, la aplicación de la obra de la redención y de la salvación del mundo: Por mediación de tu Santísima Madre la Virgen María ofrezco para la santificación de tus Sacerdotes mis oraciones y sufrimientos y durante el resto de este día, todos mis trabajos y alegrías, mis sacrificios y Dadnos, Señor, sacerdotes verdaderamente santos, que inflamados del fuego de tu amor no procuren otra cosa que tu mayor Gloria.

Presérvalos de todos los peligros interiores y exteriores, defiéndelos sobre todo contra las insidias del enemigo.

Amén.

Dios los bendiga.

Hasta el cielo no paramos.

¡Viva Cristo Rey!

