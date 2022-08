Una empresa de biotecnología quiere tomar ADN humano y crear embriones artificiales que podrían usarse para recolectar órganos para trasplantes médicos

Agencias AyL

Una compañía de biotecnología con sede en Israel quiere replicar un experimento reciente que creó con éxito un embrión artificial de ratón a partir de células madre, solo que esta vez con células humanas.

Los científicos del Departamento de Genética Molecular de Weizmann cultivaron “embriones sintéticos de ratón” en un frasco sin el uso de esperma, óvulos o un útero, según un artículo publicado en la revista Cell el 1 de agosto. Era la primera vez que el proceso se completaba con éxito, informó Marianne Guenot de Insider.

Los embriones réplica no podían convertirse en ratones completamente formados y, por lo tanto, no eran “reales”, dijo Jacob Hanna, quien dirigió el experimento, a The Guardian. Sin embargo, los científicos observaron que los embriones sintéticos tenían un corazón latiendo, circulación sanguínea, el inicio de un cerebro, un tubo neural y un tracto intestinal.

Hanna le dijo a MIT Technology Review después del éxito del experimento con ratones que está trabajando para replicar los resultados con células humanas, incluida la suya.

“El embrión es la mejor máquina de fabricación de órganos y la mejor bioimpresora 3D, tratamos de emular lo que hace”, dijo Hanna en un comunicado.

Otros expertos dicen que se necesitará mucha más investigación antes de que los embriones humanos sintéticos estén al alcance.

Renewal Bio, la compañía con sede en Israel fundada por Hanna, quiere utilizar esta ciencia para trasplantes de tejidos de órganos que podrían resolver la infertilidad, las enfermedades genéticas y los problemas relacionados con la vejez.

Por ejemplo, el MIT Technology Review informó que las células sanguíneas del embrión podrían usarse potencialmente para ayudar a impulsar los sistemas inmunocomprometidos.

Renewal Bio cree que algunos de los problemas más apremiantes del mundo son “la disminución de las tasas de natalidad y el rápido envejecimiento de la población”, según el sitio web de la compañía.

“Para resolver estos problemas complejos y compuestos, Renewal Bio tiene como objetivo hacer que la humanidad sea más joven y saludable al aprovechar el poder de la nueva tecnología de células madre”, se lee en el sitio web.

Omri Amirav-Drory, el CEO interino de Renewal Bio, dijo al MIT Technology Review que la compañía no quería “prometer demasiado” o asustar a las personas con la tecnología potencial, pero que el experimento de Hanna fue “increíble”.

El uso de clones de embriones humanos para la investigación ha planteado con frecuencia preocupaciones éticas dentro de la comunidad científica, incluida la posibilidad de que los embriones sintéticos puedan experimentar dolor o sensibilidad, según un artículo de 2017 publicado en la revista eLife.

Hanna le dijo al MIT Technology Review que potencialmente podría sortear estas preocupaciones éticas creando embriones humanos sintéticos sin “pulmones, sin corazón o sin cerebro”.

