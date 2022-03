Jesús nos llama a la conversión ( Por el Pequeño Cirineo)

Por el Pequeño Cireneo,

En este tiempo de Cuaresma que hemos iniciado, El Señor nos pide la conversión, para ello es conveniente hacer silencio y descubrir si realmente tenemos esa necesidad de cambiar de transformarnos de vivir el Evangelio.

En estos duros momentos por los atraviesa la humanidad, es más urgente que nunca hacer este cambio.

Esta Cuaresma no podemos tomarla como algo repetitivo qué año tras año se sucede en el calendario litúrgico.

Jesús nos llama a la conversión, a la oración, a la penitencia, al sacrificio a la entrega total y absoluta a Él.

Porque a lo largo del año, muchas veces nos ponemos delante del Señor y no hacemos nada más que pedir y pedir, ya que vivimos envueltos en nuestras propias preocupaciones ,en nuestros propios problemas, ansiedades y cosas mundanas.

Esta Cuaresma debemos vivirla caminando por el desierto junto a Él, esperando en todo momento oir su voz, buscando su mirada ,su ayuda, su presencia soberana.

Por eso, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, dejar atrás todo aquello que nos pesa y vivir de cara a la verdad del Evangelio sin engaños, sin fingimientos, llenos de amor y de esperanza para que el Espíritu Santo habite realmente en nosotros.

El camino de la Cuaresma es un camino espiritual, es un camino de vida cristiano, profundo ,auténtico, donde intentamos transformar nuestro corazón de una forma radical ,viviendo con hondura de espíritu la conversión en nosotros mismos y ayudando así a vivir la conversión en los demás.

Aunque es obvio que vivimos en un mundo muy superficial, con el inicio del miércoles de ceniza se nos invita a despojarnos de todo aquello que nos ata y a desprendernos de todo lo que no es útil para adentrarnos en los caminos de Dios, caminos que nos conducen al centro mismo de nuestros ser, para así poder llegar a alcanza una experiencia de Dios, dónde realmente resucitaremos con El Señor, en un espíritu cristiano.

Por ello el silencio , el ayuno y la oración son fundamentales.

“Cuando ayuneis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres no tengo que ayunan; en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno se ha visto, no por los hombres, sino por tu Padre, Dios, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará

(Mr 6,16_18)

Cuando oremos pongámonos ante El Señor reconociendo nuestra debilidad y pecado.

Postrados humildemente ante Dios, en silencio nos llevará a una entrega total dónde, todo lo superfluo desaparecerá.

Así que pedimos con mucha fé, tal como dice el salmo (50, 12)

“Renuevame por dentro, Señor”

Arrodillados, con las manos abiertas mirando al cielo, con el corazón lleno de esperanza, aguardemos ese encuentro amoroso con El Señor, dónde le podemos pedir piedad y misericordia porque realmente reconocemos que somos pecadores.

Que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros, nos transforme y vivifique, para que así podamos convertirnos y libres de los apegos del mundo, caminar firmes y decididos por los senderos de luz.

Que Dios te bendiga

