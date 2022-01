La libertad (Por Vicente Montesinos)

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Ser libre no es hacer lo que quieras sin pensar… sino pensar por qué quieres hacerlo… Por ejemplo, creo que realmente la verdadera libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír.

Es cierto que en cada mente existe una percepción diferente de lo que es la libertad… Y que cada uno es libre de tomar sus decisiones… Pero ello no puede hacernos olvidar que igual que somos libres para decidir, podemos llegar a ser prisioneros de las consecuencias de nuestra decisión.

Muchos me preguntáis, en apasionantes charlas compartidas… ¿qué es entonces la libertad? La verdad es que creo que en abstracto no lo sé. Lo que sí sé es que en los últimos tiempos he podido percibir con mucha claridad que si te expones al mayor de tus miedos, y logras que este no te controle, entonces puedes decir que has conseguido… ¡tu libertad!

Porque además estamos en un momento decisivo de la historia.

Un momento en el que el ser humano ha sustituido el ser por el tener, hipotecando así su libertad.

Un momento en el que el ser humano tiene miedo a usar su libertad… ¡A ejercerla! Por eso cede su uso a los que detentan el poder y la autoridad. No dejemos de lado que el origen de todo totalitarismo está en el miedo a la libertad.

Y quien prescinde de su libertad… no tiene nada.

Decía Platón que la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Y eso no debe darnos miedo. Yo desde luego prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila.

Porque la libertad, bien entendida, y bien ejercida… ¡Significa tantas cosas en las que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar!

La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos…

La libertad es posible porque luchamos constantemente por ella; o deja de ser posible…

La libertad es sinónimo también de asunción de responsabilidad… por eso la gran mayoría de los hombres la temen tanto.

Decía Santo Tomás de Aquino que la raíz de la libertad se encuentra en la Razón. Y que no hay, por tanto, libertad, sino en la Verdad. Ello explica, a sensu contrario, pues; la mentira, el miedo, lo triste, lo feo, lo grotesco, lo cobarde, lo apagado, lo mortecino, lo oscuro… Todo lo contrario a la libertad…

La libertad…

La libertad es el oxígeno del alma. Y un alma sin oxígeno… no tiene fuerzas para vivir… Ni podrá, sobre todo… trascender… y sobrevivir.

La libertad nunca es gratuita. Requiere tomar riesgos.

El que supere sus miedos será verdaderamente libre.

Esa, y sólo esa, es la libertad que Dios nos dio, y que nos quieren quitar a diario… ¡Y que queremos mal vender a diario…!

Esa, y sólo esa… es la Libertad de los Hijos de Dios.

