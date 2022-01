El cuartel de Bétera (Valencia, España) se prepara para la escalada bélica entre Rusia y la OTAN

AyL Redacción

Agencias

El cuartel de la OTAN de Bétera (HQ NRDC-ESP) está preparado para dirigir hasta 120.000 militares en operaciones de combate de alta intensidad. En plena escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, y con las espadas levantadas entre Estados Unidos y Rusia, el Cuartel General de Despliegue Rápido de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en España acaba de ser certificado como Warfighting Corps en el ejercicio “Steadfast Leda”, cuya fase de ejecución tuvo lugar del 23 de noviembre al 1 de diciembre en la base “Araca” de Vitoria.

El movimiento de tropas aliadas de la OTAN o Alianza Atlántica atravesando Europa hacia la frontera ucraniana y el despliegue militar ruso en la frontera norte de Ucrania han elevado la tensión en el último año.

La llamada telefónica del 30 de diciembre entre los mandatarios ruso y norteamericano, Vladimir Putin y Joe Biden, ha puesto en evidencia la desconfianza entre amos y ha dejado sobre la mesa un calendario con tres encuentros cruciales en enero en Ginebra, Bruselas y Viena entre los negociadores.

La certificación Warfighting Corps significa que el cuartel de Bétera está en fase de disponibilidad (stand by) a lo largo de todo 2022 para entrar en combates de alta intensidad. El “Steadfast Leda” ha sido un ejercicio de puestos de mando, sin grandes despliegues de tropas, en el cual el cuartel de Bétera, con el teniente general Fernando García-Vaquero al frente, ha liderado una fuerza compuesta por cuatro divisiones de España, Estados Unidos, Italia y Polonia, más tres brigadas de Portugal, Grecia y España.

Una guerra ficticia

El escenario ficticio simulaba la reacción ante un supuesto ataque contra un estado miembro de la OTAN, lo que activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Desde el Centro de Adiestramiento de la OTAN en Bydgoszcz (Polonia), se han ido planteando una serie de incidencias relativas a los más diversos aspectos, como combate, logística, inteligencia o desinformación. Y unos evaluadores desplazados a Vitoria comprobaban sobre el terreno cómo el personal del HQ NRDC-ESP iba resolviendo esas situaciones.

El “Steadfast Leda” ha sido un ejercicio de nivel táctico y ámbito terrestre. En la base “Araca” han estado desplegados cerca de 800 militares de diversas nacionalidades, trabajando fundamentalmente en tres puestos de mando, para lo cual han requerido el uso de 1.300 ordenadores, 700 teléfonos, 145 contenedores y 180 vehículos.

Esta simulación, podría convertirse en realidad si fracasan las conversaciones a tres bandas que están llevando cabo Estados Unidos y Rusia, junto con la OTAN y la OSCE, durante todo el mes de diciembre.

Las condiciones puestas sobre la mesa por Rusia son que la Alianza Atlántica no se amplíe a Ucrania y otros Estados eurasiáticos de la órbita ex soviética, el cese de ejercicios militares en esa región y que no despliegue tropas y armamento en el espacio europeo.