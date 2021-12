Bergoglio I “El Misericordioso”, no pagará el sueldo a los trabajadores que no estén vacunados

AyL Redacción

El Vaticano ha anunciado que dejará sin sueldo a los trabajadores que se ausenten por no haber recibido la vacuna contra el Covid. La Santa Sede no dejará ir a trabajar a quienes no presenten el certificado de vacunación, por lo que lo considerarán una «ausencia injustificada» y suspenderá inmediatamente el sueldo de estos trabajadores.

Así se deduce del nuevo decreto de la Secretaría de Estado, firmado por el cardenal Pietro Parolin este jueves 23 diciembre.

Según la nueva disposición, la obligación de presentar el llamado pasaporte verde aplicado a los vacunados o a quienes hayan pasado recientemente la enfermedad se extiende a todo el personal de los dicasterios, organismos y oficinas de la Curia Romana y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede.

«El personal desprovisto de un pasaporte verde válido a través de la vacunación contra el SARS-CoV-2 o la recuperación del SARS- CoV-2 no podrá acceder al puesto de trabajo y será considerada como ausencia injustificada, con la consecuente suspensión de la retribución por lo que dure la ausencia», se lee en el nuevo decreto.

El Vaticano está suministrando desde mediados de octubre la tercera dosis de la vacuna a las personas consideradas vulnerables desde el punto de vista médico y a los mayores de 60 años, según ha confirmado en un breve comunicado el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni.

Las dosis se suministran en un sector del Aula Pablo VI del Vaticano habilitado con la logística y el personal sanitario necesario para la campaña de vacunación en el pequeño Estado, donde trabajan unas 5.000 personas y que cuenta con unos 600 ciudadanos, de los que tan sólo 240 son residentes.

