Importante: la abominación desoladora (Por Ángel Ortega)

Ángel Ortega

Adoración y Liberación

Está escrito en Mateo 24, 15-21: “Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo (el que lee que entienda), entonces los que vivan en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. ¡Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días! Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado. Porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber.”

Estos versículos hacen referencia a Daniel 9, 27, que dice: “Hará una alianza firme con muchos durante una semana: durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas, y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación, hasta que el fin decretado le llegue al desolador.”

Esa semana tan importante, en la que cada día representa un año bíblico, serán los siete años bíblicos de Tribulación, es decir, cada año de 360 días y, por tanto, en total, 2520 días repartidos como dice Daniel en dos mitades, “medias semanas”, 3 años y medio de 360 días cada uno para un total de 1260 días.

Podemos hablar, entonces, de Tribulación (3½ años, 1260 días) y de Gran Tribulación (3½ años, 1260 días) para un total de UNA SEMANA DE DANIEL, 7 años bíblicos, que es LA ÚLTIMA SEMANA DE AÑOS ANTES DE LA PARUSÍA DEL SEÑOR.

Haremos una cuenta, basada en una importante profecía de nuestro tiempo, para que se comprenda mejor, siempre y cuando no se acorten los tiempos, como ya avisó Jesús cuando dijo: “Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.” (Mateo 24, 22)

Si la tribulación, la semana de Daniel de 7 años bíblicos de 360 días cada uno empezó el 1 de Enero de 2020, día descrito por un profeta importante como principio de ella, coincidente con el principio oficial de la pandemia, obtendremos 2 fechas importantísimas, la de la aparición del anticristo y la de la Parusía, que, como nadie la sabe, la voy a poner como fecha límite, pues Jesús acortará los últimos 3½ años de Gran Tribulación.

1) 14 de Junio de 2023, miércoles. Día de presentación del anticristo, principio de los 3½ años de Gran Tribulación. Exactamente 1260 días después del 1 de enero de 2020. En este tiempo vendrá el Gran Aviso, donde un Nuevo Pentecostés se derramará en los que le hayan dicho SÍ al Señor, incluso si les llega la hora del martirio. También llegará el MILAGRO, en un periodo de separación de como máximo 1 año desde que se dé el Aviso, que será como una bocanada de aire fresco, una declaración de Amor que vendrá del Cielo para beneficio del Mundo.

2) 25 de noviembre de 2026, miércoles. Día límite para la Parusía, 7 años bíblicos, de 360 días cada uno, contados desde el 1 de enero de 2020. Confiamos en que, como dijo Jesús, si nadie sabe ni el día ni la hora, para sobrevivir el tiempo del anticristo, estos últimos 3½ años se acortarán.

Justamente en la separación de ambas sobrevendrá LA APARICIÓN DEL ANTICRISTO, CON SU ABOMINACIÓN DESOLADORA, imposición de un ídolo en el templo para su obligada adoración.

Cualquiera que sea la futura abominación desoladora, esa imagen de la bestia impuesta en el Templo, ésta será llevada a cabo por el anticristo al que “se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. (Ap 13, 15)

Convertir el templo de Dios en un lugar de adoración al anticristo, es una terrible abominación.

Aquellos que sobrevivan a la tribulación y permanezcan firmes en la fe deben de saber que el regreso del Señor Jesucristo será justo después de que termine aquella.

“Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.” (Lucas 21, 27-28)

Que Dios nos guíe en este duro camino que ya empezamos y cuya meta será nuestra salvación.

