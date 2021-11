Reflexionando… Por Karin Becker

Karin Becker

Adoración y Liberación

Queridos amigos:

Llevamos casi dos años en esta guerra. Podría escribir muchas cosas, pero hoy quiero centrarme en el debate de «Nosotros creamos la realidad» VS «La imposición del nuevo orden mundial, hagamos lo que hagamos nosotros».

Entiendo y sé que los seres humanos tenemos un enorme potencial de crear la realidad. Orando, visualizando, sintiendo que algo ya es nuestro, que algo deseado nos ocurre, claro que la creamos. Pero eso no quiere decir que podamos controlar la lluvia, el sol, las tormentas…

Personalmente, he vivido varias situaciones durante esta guerra, que me han hecho darme cuenta de que estamos bastante desprotegidos (luego hablaré de Dios).

– Un día que iba en el metro de Madrid, con la mascarilla por debajo de la nariz, al igual que otra chica que iba enfrente de mí. El conductor del vagón avisó por megafonía que nos pusiéramos bien la mascarilla o de lo contrario, nos bajarían del vagón y llamarían a la Policía.

– Caminando por Gijón sin mascarilla me para la Policía Nacional y me proponen para sanción.

– En un encuentro de Soberanía y salud en un parque en Gijón, personas ajenas llaman a la policía local y éstos acuden a proponer para sanción.

– En una manifestación en Gijón, por no llevar mascarilla la policía Nacional me propone para sanción.

– En el bar de un amigo, por pasarnos unos minutos llega la policía local y propone para sanción.

– En un supermercado de Gijón, un policía nacional fuera de servicio propone para sanción a dos amigos, por no llevar mascarilla. Los dos terminan en calabozos tres días (he subido varios vídeos sobre el tema).

Vi cómo los tiraban al suelo y con la violencia con que los metían en los coches.

– Estuve en la manifestación en Madrid el año pasado en la que fuimos acosados por la Policía, encerrados en la Plaza mayor y vi como pegaban y detenían gente injustamente.

Y alguna cosa más que se me olvida…

Por lo tanto…

¿Creamos nuestra realidad, siempre? ¿Será que yo soy una persona super negativa y creo siempre cosas horribles a mi alrededor?

A veces me cansa escuchar que todo es una guerra psicológica, que somos nosotros los que atraemos todo, que la solución es desobedecer y así todo se arreglaría y se acabaría esta guerra. Ojalá fuera tan fácil.

Está claro que antes de salir de casa hemos de pedir a Dios y a nuestro ángel que nos protejan, y así hago desde hace un tiempo. También está claro que debemos tener sueños y pensamientos positivos para atraer situaciones buenas a nuestras vidas. Pero no creo que debamos subestimar al enemigo que tenemos, porque es el mismísimo Satanás. Y tiene a millones en sus filas, tiene a gran parte de las fuerzas del orden. Y no dudarán en encerrarnos ni en golpearnos ni en nada.

En esta guerra hay parte psicológica y parte real, tangible. Si no, pregunten a los australianos…

Claro que puede llegar información falsa, pero así también, pueden estar ocurriendo atrocidades y no nos enteramos.

Ahora se cuestiona que se hable del tsunami o del apagón. Yo pienso que las élites tienen planeado hacernos todo el mal que puedan, y saben que el tsunami podría ocurrir y no nos avisan, y el apagón lo quieren hacer, quizás por días, semanas, quizás de forma intermitente, para crear caos y después imponer su orden. Pienso que el prepararnos para eso no es llamar a la mala suerte, sino ser inteligentes. Y si no ocurre nada, tendremos alimentos extra, ¿qué problema hay?

Si todo funcionara con meditar, pensar en positivo, y de repente no tuviéramos luz ni agua… ¿cómo sobreviviríamos?

Ahora bien, hablando de Dios. Creo que sí, Él nos avisa de diversas formas lo que viene y creo firmemente que estamos en el Apocalipsis. Creo que habrá más muerte y dolor y de cierta forma, una limpieza. Pienso que, como reza el dicho y mi padre me dijo tantas veces, «A Dios rogando y con el mazo dando». Ambas cosas. Ser precavidos y orar. Pedir protección ante cada situación. Creo que ahí está la clave de todo.

El monstruo al que nos enfrentamos es tan grande y desalmado, que solo Dios podrá vencer.

