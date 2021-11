Damián Galerón: auténtico documento profético privado.

DAMIÁN GALERÓN

Adoración y Liberación

Analizado este texto que me han enviado y, estudiada la forma expresiva de dicho texto, comparándolo con lo que suelen ser los documentos proféticos privados, no tengo dudas de su autenticidad.

Por otro lado, tengo que decir que, la mayor parte de lo que expresa este documento, coincide totalmente con la información confidencial que tengo en mi poder.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A SU INSTRUMENTO (Corazones Unidos)

14 de noviembre 2021.-

La humanidad no encuentra salida al virus que los tiene presos; el malvado espíritu (demonio) los tiene en sus redes. Hoy es el que gobierna al mundo junto a sus secuaces, sus socios, que los ayudan destruyendo a los habitantes del mundo. Estoy asqueado de ver tanta podredumbre y miseria. El infierno se vive en la tierra y todo lo inmundo está aquí, los mandamientos han sido abandonados, fueron dados para un buen vivir y ser respetados, pero se han tirado a la basura.

Este mundo está por concluir; les hablo a ustedes hijos que se han mantenido en la esperanza de verme en mi segunda venida, pero mis fieles se resumen a un puñado que me aman, pidan la fortaleza para aguantar todo lo que viene. Pronto, muy pronto viene lo que muchos esperan por años, como es el Gran Aviso. Llamare a toda la humanidad a mi presencia y volverán muchos convertidos. Deben prepararse desde ahora teniendo un corazón limpio, entregadme vuestra miseria, vuestro pecado. Otorguen el perdón y pidan el perdón a mi Padre Eterno para que sean perdonados, este es el primer paso de la preparación y luego esperadme en mi segunda venida. La lucha por las almas se vive intensamente, el infierno entero está aquí por eso se viven a diario situaciones catastróficas, intensas luchas espirituales.

¡Ay de mi Iglesia católica que pena me da! Yo permitiré esta purificación de ella, mis templos serán saqueados, incendiados, profanados, lo que ya está ocurriendo. Roma mi Roma, tus días están contados, te miro y observo desde lo alto y, pagaras por tus infidelidades. Todo lo habéis permitido; las apostasías y sacrilegios cometidas no quedaran impunes. Una de las más graves acusaciones que te hago es haber permitido dar la comunión en la mano, haciendo caer a mis hijos predilectos los sacerdotes y a mis fieles que obedecen tus mandatos, recibiéndome en las manos que no están consagradas. Los fieles acatan por respeto las órdenes del Clero y, se han servido de un virus creado por el mismo demonio, quien se alegra de ver a una iglesia destruida.

Esta falsa Iglesia modernista que quiere unir a todas las religiones paganas, luteranas, en contra del verdadero DIOS que por ahora está fuera de ella y, que solo vive en el alma de algunos fieles y en mi verdadera Iglesia. Por eso, sin extender mi látigo en la mano vuelvo a deciros que, mi casa será y es casa de oración al verdadero Dios vivo (Mateo 21 , V 12) y no permitiré más abusos, ni desviaciones sexuales, ni riquezas ostentosas; mis casas serán humildes y pobres.

Lo que está por venir no será fácil para nadie; está por concluir el año litúrgico y el año dedicado a mi Padre Adoptivo San José. Nadie puede parar la intervención divina, acojan a los dos corazones, serán los refugios seguros el de mi Madre Inmaculada y el Mío, en este final de finales de los tiempos. Tengo también buenos fieles y Sacerdotes y almas víctimas, puras, sencillas que me consuelan y reparan de tanta Apostasía, así como fieles Apóstoles de los Últimos Tiempos, pero no son suficientes, son un pequeño y resto fiel, que mi Santa Madre y vuestra, está preparando para recibirme en mi segunda venida a instaurar MI REINO DE PAZ Y AMOR.

El mundo seguirá siendo purificado, llamando a su conversión. Oren urgente por América del Sur, un gran desastre por la naturaleza esta por desencadenarse; oren especialmente por Chile, Argentina, Bolivia y, toda la cuenca del Pacífico, (cinturón de fuego del Pacífico, zona altamente sísmica y volcánica), y por las ciudades costeras, también algunas ciudades de Europa.

¡Oh, Chile amado! De aquí saldrá la purificación a otros países, la justicia de Dios se hará presente, poco y nada has orado y te olvidaste de que yo existía, tierras manchadas de sangre y cultos paganos; muy pocos van a la Iglesia, a mis templos para decir una pobre plegaria, a tu Dios.. Decidme, ¿si Dios no está en este pueblo quien es el que está con él? La oscuridad está cegando a esta larga y angosta faja de tierra (Chile). Serás purificada al extremo, pero tendré misericordia contigo y preservaré solo a una parte que está en mi corazón; bañada y purificada serás. Clamen ustedes a la Madre del Carmelo que la tienen con ustedes, a la Patrona de Chile, la Virgen del Carmen; prepárense, en oración y en vigilia, junto al mes más hermoso dedicado a mi Madre.

Sigan orando y suplicando por los que partirán, (morirán) y, oren porque luego después se desatarán los robos, la violencia, los saqueos, los asesinatos y, será el golpe final.

Llamo a todo el mundo a pedir perdón y a perdonar, a la conversión. Oren por unos y otros, por las familias.

Yo estoy con ustedes, no esperen más, vengan, los espero para caminar este último tramo juntos.

MI SEGUNDA VENIDA ESTA PRÓXIMA.