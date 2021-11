EXCLUSIVA: ¡Gravísimo! El Obispo de Jujuy, a punto de embestir a la Hermana Silvia Huaco, que sólo quería entregar una carta al Nuncio.

Vicente Montesinos

Adoración y Liberación

Violento atropello de Monseñor Daniel Fernández, que embistió a un grupo de feligreses que intentaban entregar una nota al Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk

Desde Adoración y Liberación queremos denunciar enérgicamente, y dar a conocer a todos; uno más de los actos vergonzantes de las autoridades eclesiásticas a favor de la tiranía mundial; y contra el Pueblo de Dios; en esta ocasión, traspasándose todos los límites habidos y por haber.

Se trata de los terribles hechos llevados a cabo por el Obispo de Jujuy (Argentina) contra la religiosa clarisa franciscana Hermana Silvia Huanco; quién se está caracterizando en los últimos tiempos por su defensa valiente del pueblo fiel; y su oposición al experimento génico que obligan a inocular a la población.

Adoración y Liberación ha tenido la oportunidad de hablar con la Hermana María Magdalena de la Cruz (nombre religioso de Silvia Huanco) quién nos ha narrado todos los hechos en primera persona; y a quien esta misma semana, D.m, vamos a tener en un programa especial para hablar de todo lo acaecido.

La propia hermana Silvia nos remite esta nota a fin de que la publiquemos para que conozcan ustedes los hechos sobre los que en breve vamos a poder hablar con ella.

Atentos:

Buenas tardes a todos los que siguen el canal Adoración y liberación; a su director el señor Vicente Montesinos, y a todos los católicos del Remanente Fiel dispersos por todo el orbe.

Quiero llegar a todos ustedes para que conozcan la realidad de la provincia de Jujuy, al norte de la república Argentina, mi amado país; yconozcan cómo se va imponiendo la dictadura del Estado profundo del que habla Monseñor Viganò.

Hace meses que venimos luchando por descubrir la verdad a todas aquellas personas que están siendo engañadas por esta falsa plandemia, repartiendo folletos para que no accedan a las vacunas experimentales, ni grandes ni jóvenes ni niños.

En la provincia de Jujuy primero decretaron como necesidad de urgencia las vacunas experimentales a la población; y no conforme con eso, dictaron una ley obligatoria para todos aquellos que trabajan para el Estado, que de lo contrario son despedidos de sus trabajos. Todo ello sin importar que no puedan inocularse la vacuna experimental por miles de problemas de salud, o simplemente no quieran inocularse porque no sabemos lo que tiene o si nos hará daño o no.

Por eso recurrimos en el mes de agosto, después de haberse dictado como ley esta aberración, al obispo de Jujuy, César Daniel Fernández; el cual nos respondió evasivamente la cuarta o quinta vez que nos presentamos en su obispado; y nos amenazó, nos maltrato y nos dijo que él como iglesia católica no piensa como nosotros; como si nosotros no fuéramos católicos.

Es así que al venir el Nuncio Apostólico a Jujuy decidimos ir a saludarlo, dándole la bienvenida y llevando dos notas sobre este asunto que Monseñor Fernández no quiso recoger. Cómo vimos que tenía una agenda muy apretada decidimos esperarlo fuera del convento de las hermanas de clausura; y entonces nos encontramos con las reacciones lamentables de monseñor César Daniel Fernández, que sin escrúpulo faltó el respeto a quién escribe, y a todo el grupo de autoconvocados.

En ese momento de encuentro salió dispuesto a llevarse a todos por delante, y si no es por los oficiales de la policía que también fueron embestidos, cómo se ve en los videos, hubiera sucedido una desgracia.

Sin poder saludar ni entregar las notas; decidimos por este prestigioso medio de comunicación del Remanente Fiel, Adoración y Liberación; comunicar lo sucedido con estos hechos que lamentamos y que jamás pensamos que sucederían.

Esperamos que nuestros obispos reaccionen y miren a su pueblo qué está siendo oprimido por la casta política… y levanten la voz de aquellos que no tienen voz o que tal vez están siendo callados por amenazas y extorsiones.

También pedimos que no inoculen a los niños jujeños.

Esperando sin mas que Adoración y Liberación saque esto a la luz, nos encomendamos en sus oraciones.

Hna Silvia Huanco.

Clarisa Franciscana

Nombre de Religiosa: Hna Ma.Magdalena de la Cruz.

¡Viva Cristo Rey! ¡Y su Santísima Madre!