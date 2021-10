Una corriente herética llamada bergoglianismo 

Por el Patriarcado Católico Bizantino

En pocas palabras, bergoglianismo significa poner patas arriba toda la

teología y todo el cristianismo.

Un grupo de once supuestos teólogos en Italia ha redactado un documento

titulado Salvar la fraternidad, pero debería llamarse Camino seguro al

infierno.

Es una conspiración paradigmática encabezada por Mons.

Vincenzo Paglia y Mons. Pierangelo Sequeri. Solo permiten la llamada

renovación de la teología en el espíritu de la encíclica herética del

pseudopapa Bergoglio «Fratelli Tutti».

La base falsa para eso es:

1) «libertad de acción»,

2) «libertad de diálogo»,

3) «la necesidad de abrir áreas de investigación teológica hasta ahora no tradicionales e inusuales» (ya podemos ver en la práctica que se trata, por ejemplo, de

la imposición de la vacunación experimental bajo sanciones).

Cita del documento: «La teología eclesial debe, pues, adquirir el estilo

de un pensamiento creativo y acogedor para todos…»

Comentario: con el término «para todos», el documento establece un

estándar que no toma en cuenta si alguien es un criminal, blasfemo

contra Dios, ocultista, satanista o pervertido sexual. No dice una sola

palabra sobre el hecho de que estas personas deben arrepentirse para ser

salvas, sino que solo pretende dejar de lado las verdades de la fe y

adoptar el estilo de aquellos que están en el camino ancho que conduce a

la perdición.

Esta «teología renovada» es, de hecho, una mezcla de las

herejías más groseras, cuyo único propósito es destruir los últimos

vestigios de la sana doctrina y la verdadera moral en la Iglesia.

Bajo el liderazgo de estos herejes, ya no se puede hablar de la Iglesia,

¡ sino de la sinagoga de Satanás! Ellos son sus demonó-logos más que teólogos.

Theos = Dios, logos = doctrina.

Lo opuesto a la teología es la demonología actual, aceptable para todos los apóstatas. La tragedia es que estos impostores y mentirosos eclesiásticos quieren infectar al

resto de cristianos que todavía se aferran a Jesús y Sus enseñanzas

salvadoras.

¿Qué es la teología creativa que ellos y Bergoglio están promoviendo?

Por ejemplo, la Academia Pontificia para la Vida dijo en 2005 que las

vacunas desarrolladas a partir del tejido de los niños no nacidos

asesinados por el aborto no eran éticas. ¡La misma Academia Pontificia

dijo en 2017 y 2020 que eran éticas! Esta es la creatividad propagada en

la teología: se dice que el asesinato es bueno. Este es un nuevo entorno

acogedor del llamado trabajo teológico. ¡Este es el pensamiento

aceptable, pero no para todos, como intentan sugerir falsamente! Es

aceptable solo para aquellos que rechazan a Cristo y el camino de la

salvación y van por el camino ancho que lleva a la perdición.

Esta así llamada teología, que no tendrá en cuenta las palabras de la

Escritura y la Tradición, tiene una base diferente y un objetivo

diferente. Su base es la mentira y su objetivo es la muerte temporal y

eterna. No tiene nada que ver con la teología que ha existido a lo largo

de la historia de la Iglesia.

En la pseudoteología bergogliana, el

aborto ya no se puede llamar el asesinato de un niño no nacido, ya que

podría ser perturbador para algunas personas. No debemos estar en contra

de las uniones entre personas del mismo sexo, porque es desagradable

para los pecadores empedernidos e impenitentes. El bergoglianismo

aprueba la bendición del pecado, pero no debe llamarse pecado.

¡Esta es una rebelión contra el Salvador que vino a salvar a los pecadores!

¡La secta bergogliana odia al Salvador a la muerte! Se esfuerza por hacer

que el mayor número de personas posible rechace a Cristo y la fe

salvadora y vaya a la perdición eterna. En lugar del Dios verdadero,

adora al demonio Pachamama, y probablemente pronto ofrecerá incluso

sacrificios humanos a este demonio, como era la práctica en el pasado.

El mandamiento «No matarás» ya no se extiende al cargo eclesiástico más

alto bajo la ocupación de Bergoglio. La vacuna venenosa se impone bajo

pena de duras sanciones eclesiásticas. A los creyentes incluso se les

dice que están obligados en conciencia a cometer este pecado contra el

quinto mandamiento, y este es el pecado más grande: ¡un pecado contra el

Espíritu Santo! ¡La máxima autoridad eclesiástica llama «acto de amor»

al crimen que el Código de Núremberg define como crimen de la

humanidad!

Esta es la nueva pseudoteología herética: bergoglianismo.

Toda esta compañía de once impostores religiosos junto con su jefe está

excomulgada de la Iglesia de Cristo por su supuesta creatividad, de

hecho, por inventar y proclamar herejías.

Conforme a la llamada teología renovada, el bergoglianismo ahora otorga

a los herejes el derecho de inmiscuirse en asuntos que no son de su

competencia. Ej.: Expertos en vacunología advierten de la vacuna

venenosa, a pesar de estar amenazados de muerte, mientras que los

llamados teólogos renovados —bergoglianos— usurpan el derecho de obligar

a las personas a vacunarse sin ningún argumento científico. Quieren que

su palabra prevalezca sobre las advertencias de científicos destacados

en este campo. Como resultado, la vacuna experimental peligrosa debe ser

para todos. Apropiarse de tal competencia es la pérdida del sentido

común y raya en la locura.

En lo que concierne a la libertad, esta no es la verdadera libertad en

Cristo, es decir, la liberación de la esclavitud del pecado, ¡sino todo

lo contrario! Esta «teología renovada» «libra» al hombre de Cristo y

convierte a los cristianos en esclavos del pecado, la mentira y el

diablo.

El bergoglianismo deja de lado los principios morales

universales y los mandamientos de Dios. Introduce idolatría, apostasía

de Dios y es una burla del martirio de millones de cristianos.

En el pasado, los cristianos preferían sufrir una cruel tortura y muerte antes

que renunciar a Cristo. Se negaban rotundamente a echar un grano de

incienso ante los ídolos paganos: los demonios.

En lo que concierne a la moral, los bergoglianos derogan el sexto

mandamiento al introducir el homosexualismo. La Sagrada Escritura

advierte de la sodomía, hablando del castigo del fuego tanto temporal

como eterno. Los bergoglianos también derogan el quinto mandamiento «No

matarás» al promover la vacunación criminal que es un experimento en

humanos. La vacuna de ARN mensajero altera el genoma humano. Contiene

nanopartículas y, por lo tanto, forma parte del proceso de implantación

de microchips.

Las Escrituras advierten contra la implantación de chips

al señalar el castigo en el lago de fuego. La vacuna de ARN mensajero

fue desarrollada recurriendo a células de los bebés no nacidos

asesinados deliberadamente. La vacunación actual es un medio de

despoblación o, en otras palabras, genocidio de la humanidad. Hoy en

día, este nuevo antievangelio de la vacunación está siendo promovido

prioritariamente por Bergoglio y toda la línea de pseudoobispos y

supuestos teólogos bergoglianos, que, en realidad, son blasfemos contra

Dios y los sepultureros de la Iglesia.

Junto con Bergoglio, llevan a las

almas a la perdición eterna. Ya no se trata de teología, sino de

heresiología.

Los bergoglianistas son simplemente una compañía de mentirosos

eclesiásticos e impostores religiosos que se rebelan contra Dios. No

tienen fe, no temen a Dios, no temen la condenación eterna; son asesinos

espirituales cínicos que tienen el mismo espíritu del mundo y del

satanismo que aquellos que están en el poder y sirven a Satanás. Hay que

identificarlos y llamarlos por su nombre. Se han convertido en un nuevo

magisterio con el espíritu del anticristo y destruyen sin piedad a los

verdaderos discípulos de Cristo.

La teología tiene derecho a ser llamada teología solo si se basa en los

fundamentos doctrinales de las Escrituras y la tradición eclesiástica.

En varios momentos de la historia, la teología explicaba las verdades de

la fe y las aplicaba a determinadas condiciones. No se conformaba con el

espíritu del mundo, el pecado, los bajos instintos, la inmoralidad o el

crimen, sino que enfatizaba la verdad salvadora codificada en los

mandamientos de Dios. Esa es la verdadera teología.

Pero si los teólogos se volvían herejes (Arrio, Nestorio), eran expulsados de la Iglesia. La Iglesia advertía públicamente a los fieles contra ellos. Después del

Concilio Vaticano II, el espíritu de aggiornamento se ha difundido en la

Iglesia. Las herejías del modernismo, condenadas por San Pío X, cobraron

vida ante el Concilio. Sin embargo, no fueron condenadas en el Concilio;

al contrario, ¡sus portadores se convirtieron en moderadores del

Concilio! En un corto período de tiempo después del Concilio, todas las

facultades teológicas han sido espiritualmente envenenadas por estas

herejías.

El método histórico-crítico en teología se basa en la

filosofía atea, niega lo sobrenatural en las Escrituras, niega o

cuestiona la divinidad de Cristo, Su muerte redentora en la cruz, así

como Su resurrección real e histórica. Además, cuestiona o niega la

inspiración divina de las Escrituras. Las herejías en Nostra Aetate

abrieron la puerta al paganismo.

Esto culminó con el acto idólatra de Bergoglio con el demonio Pachamama, al que ha entronizado en la basílica de San Pedro. Este es el colmo de la blasfemia contra Dios y la negación de los fundamentos de la Iglesia sobre los que se basa la fe salvadora.

Esta es la creatividad que vemos en Bergoglio cuando besa los pies de

los transexuales aprobando así de facto toda la ideología satánica de

género, incluida la atrocidad de la reasignación de género,

especialmente entre los menores.

Esta es la creatividad y la libertad

alabada por un grupo de supuestos teólogos que promueven el

bergoglianismo suicida.

+Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+Metodio OSBMr +Timoteo OSBMr

obispos secretarios

30 de septiembre de 2021

