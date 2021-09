¡ATENTOS! Benedicto XVI: «No me malinterpretes; he liberado el cuartel general, pero no he abdicado»

el •

Otro mensaje del Papa Ratzinger: «No me malinterpretes: he liberado la sede, pero no he abdicado». Un nuevo significado después de la definición de «sede impedida…»

por Andrea Cionci

Hace varios meses, en marzo, ya habíamos «descifrado» capítulos enteros de «Last Conversations» de Peter Seewald, en los que el Papa Benedicto, en 2016, con una lógica sutil, nos hablaba de la situación canónica de una sede impedida que solo empezaríamos entender cuatro años después. Todavía no habíamos publicado muchos de esos mensajes: de hecho, los tiempos aún no eran propicios y el artículo se desarrolló en silencio. Hoy, que consecuentemente se aclaró – y sin ninguna negación, a pesar de los recordatorios – el tema de la Declaratio, que no es una renuncia (como legalmente nula), sino una declaración de sede impedida, esos mensajes adquieren un significado extra. En uno de ellos, mi colega Mirko Ciminiello, de RomaIT ( https://www.romait.it/dimissioni-di-benedetto-xvi-la-nostra-scoperta-shock-rilanciata-da-libero.html ), ve un subtexto aún más actualizado y coherente de lo que ya habíamos publicado Presta atención a las frases en negrita, cuyo significado explicaremos a continuación. Aquí está la pregunta de Peter Seewald al Papa Benedicto: “En su declaración menciona el declive de sus fuerzas debido a su renuncia. Pero, ¿es la disminución del vigor físico razón suficiente para descender del trono de Pedro ? ” Benedicto XVI: “Aquí podemos señalar que estamos ante un malentendido funcionalista : de hecho, el sucesor de Pedro no solo está vinculado a una función, sino que está involucrado en las profundidades del ser. En este sentido, la función no es el único criterio. Por otro lado, el Papa también debe hacer cosas concretas, debe tener toda la situación bajo control, debe saber establecer prioridades, etc. Desde la recepción de los jefes de Estado, hasta la de los obispos, con quienes realmente debe poder entablar un diálogo íntimo, hasta las decisiones cotidianas. Incluso cuando dice algunos compromisos podrían cancelarse, pero todavía hay tantos, igualmente importantes, que si quieres realizar la tarea correctamente no hay sombra de duda: si ya no existe la capacidad para hacerlo, es necesario – para mí en al menos, alguien más puede verlo de otra manera: deja el trono LIBRE ”. Veamos cómo está organizado el discurso: Benedicto pone inmediatamente un «alto» aquí, una nota para Seewald que afirma que Ratzinger ha bajado del trono de Pedro, o ha abdicado. Cuidado – advierte el Papa – existe el riesgo de malentendidos según una «actitud que tiende a la evaluación y resolución inmediata de problemas en un contexto cultural o político» (definición de «funcionalismo»). No es tan simple, por tanto: el Pontífice nos recuerda cómo el oficio papal se ha dividido (desde la década de 1980) en dos entidades jurídicas diferentes: el munus , el título de Papa, otorgado directamente por Dios, por un lado, y el ministerium el ejercicio práctico del poder sobre el otro. Aquí, de hecho, explica Ratzinger : no sólo está la FUNCIÓN, el ejercicio práctico del poder, el ministerium, sino también una dimensión íntima, de SER Papa: el munus. De hecho, inmediatamente después, explica aún mejor, como para hacer comprender a un niño, en qué consiste el ministerium: “recibir jefes de Estado, obispos, tomar decisiones, compromisos varios”, etc. Y así afirma que si el Papa ya no tiene la capacidad de DESEMPEÑAR el oficio de manera completa, o de ejercer su ministerio, como debe ser, entonces el Papa debe dejar el trono LIBRE. Atención: no debe abdicar, no debe BAJARSE del trono, como decía Seewald en las preguntas, sino dejarlo libre, vacío. De hecho, como mi colega Mirko Ciminiello señaló ayer, la última interpretación del verbo latino «vacet», de la Declaratio, se puede traducir (según los latinistas establecidos) dejando la oficina LIBRE, y no vacante, como lo tradujo el Vaticano. En resumen, el Papa Ratzinger ya no pudo ejercer su poder práctico, porque, como ya hemos demostrado con los hechos, ya nadie le obedecía e incluso le robaba el correo (Vatileaks). Esto, de acuerdo con el canon 412, le dio toda la posibilidad de declarar a la SEDE IMPEDIDA. Por tanto, la Declaratio NUNCA fue UNA RENUNCIA DEL PAPADO, como se ha interpretado durante ocho años. Quedó un ERROR gigantesco, dejado persistir porque era conveniente para muchos. Ratzinger SÓLO SALIÓ FÍSICAMENTE de la oficina, incapaz de gobernar: entonces tomó el helicóptero y el 28 de febrero dejó la oficina libre, vacía, despejada – no VACANTE en el sentido legal – porque la Declaratio es completamente NULA como renuncia, a pesar de los modernistas. De hecho, ¿qué agregaa Benedict todavía en su respuesta? “ PARA MÍ AL MENOS ES ESTO, OTRO PUEDE VER LO CONTRARIO”. Y de hecho OTROS lo vieron DE OTRO MODO: los modernistas, sus enemigos, los miembros de la mafia de St. Gallen, que, como demuestra la biografía de Card. Danneels quería a toda costa que él abdicara (para dar paso a su campeón Bergoglio), querían verlo como una abdicación mientras no lo era en absoluto. UN COLOSAL EQUIVOCAL QUE DURÓ OCHO AÑOS y protege a Bergoglio, canónicamente definido como un antipapa tout court, que ahora intenta crear un inexistente instituto de papa emérito.

