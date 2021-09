La Santa Cruz en el Cielo

el •

Ángel Ortega

Adoración y Liberación

Donde haya un reducto de oscuridad allá dirigiremos nuestra luz. Dios, que todo lo puede, provocará la mayor oscuridad que el Universo haya contemplado desde antes de la Creación, para que comprendamos qué eramos al principio, nada, y de quién viene el designio de formar al hombre, del Padre de quien murió en la Cruz por nosotros.

Por eso, como símbolo divino que nos lo va a recordar, esa misma Cruz aparecerá en la oscuridad del negrísimo cielo y alumbrará al mundo desde los agujeros de los clavos y la lanza que hizo derramar a borbotones desde sus piadosas entrañas la Sangre divina y el Agua bendita.

El pánico y el gozo se apoderarán del mundo, cada uno en su rasurada medida. Se podrá contemplar lo nunca visto, eso que pidieron reyes y ricos y no se les concedió porque no había llegado la hora. No habrá suficiente espacio para los que, descubiertos en su iniquidad, corran despavoridos hacia la oscuridad de la cueva.

Habrá un antes y un después, como lo hay entre un pecado y su penitencia. Un nuevo reloj se pondrá en funcionamiento y ya nadie lo podrá parar; es el reloj de la Parusía, que nos hará contar hacia atrás y no para adelante, ya sólo queda, no pasa; quien mueve el artilugio tiene el poder de acortar y de alargar, ya nada ni nadie podrá quitarle el protagonismo que ahora no tiene en este mundo frágil y deshonesto.

El mismo y único Dios que todo lo hizo sin leyes ni procesos científicos, sólo por voluntad y porque viniendo de Él tenía que ser perfecto, demostrará al incrédulo, una vez más, que las llagas y heridas traspasadas de Su Hijo Jesucristo son la verdadera luz que alumbra al mundo y el verdadero motivo de haber realizado la maravillosa Creación.

Será el signo de su Iglesia, la Cruz de Cristo, la que abra las puertas del cielo y del abismo. La gran prueba habrá comenzado, la separación bipolar ya será evidente y el poder del mal tendrá su tiempo de acción.

Mientras tanto, los que verdaderamente sean de Dios, seguirán construyendo el angosto camino hasta el cielo, sabiendo que la cizaña siempre estará mimetizada en él, porque así lo quiso el Señor.

Cada uno verá, oirá y tendrá la santa libertad de elegir. Dios acoge a todo el que, de corazón, se una a Él, para llegar de la mano de la Santísima Madre a la prodigiosa obra de la última Creación que durará por siempre.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:COLABORADORES