CARTAS AL DIRECTOR: Aquí van mis investigaciones…

Cartas al Director

María del Carmen Villaveces

Mi querido hermano y amigo:

Soy una mujer mayor, así que me puedo permitir el lujo de tutearte. Soy colombiana y en Colombia se tutea a la gente en señal de respeto. Es inimaginable no tutear a Nuestra Señora, ni a su Divino Hijo.

Mi recorrido es bastante atípico. Nací entre toros de lidia y caballos,de los que aprendí que las cosas son como son,y si nó, no son. La ilusión es simplemente un engaño que nos lleva al error indefectiblemente. Don Carlos,mi papá, había fundado una de las primeras ganaderías de lidia que hubo en Colombia, con un semental de don José Sanz de Santamaría, que había importado una punta de España de origen Santa Coloma, y unas cachonas vacas criollas cuyos resultados no siempre embestían. La ganadería se fundó en el 42. Yo naci en el 47 y todos mis recuerdos son de hierras, vacunaciones, polvo y calor. La finca estaba en un pequeño caserío, que se llama la Chamba, junto al imponente río Magdalena donde, con una cuerda a la cintura, aprendí a nadar. Las mujeres de la Chamba son unas ceramistas extraordinarias. Con Misia María y su hija Celmira yo empecé a manejar el barro. Afortunadamente eran pacientes. Su técnica ancestral y primitiva es de una pureza de formas y de una belleza reconocida mundialmente. Cuando volvía a Bogotá para ir al colegio era una verdadera tortura. Sin embargo recibí una muy sólida educación religiosa que marcó mi vida profundamente.

En la biblioteca de mi papá habían uno libros de arte entre los cuales se encontraba Fra Angélico. Al ver esas imágenes de ángeles dorados yo no pude menos que salir corriendo a buscar unas tijeras y me fuí a mi cuarto con mi precioso botín. Evidentemente me prohibieron la entrada a la biblioteca. Yo pienso que desde entonces nació mi vocación de pintora. Hice Bellas Artes en la Universidad de los Andes en Bogotá, y, con altos y bajos, jamás he abandonado la pintura. En realidad la pintura ha sido una herramienta de investigación. Yo soy curiosa y lo que más me interesa es comprender el funcionamiento de las cosas. Yo sé que las cosas pertenecen a quien las comprende. Decidí tratar de comprender a Nuestro Señor Jesucristo para poder amarlo. No puedo amar a quien no conozco. Por ello trabaje durante años sobre el Santo Sudario, tratando de reproducir su Divino Rostro. En esta investigación infatigable (soy terca como una mula), descubrí algunas cosas extraordinarias, como por ejemplo que el rostro de Jesús es el único rostro en el mundo, con el de la Virgen probablemente, que es absolutamente simétrico. Otra de las cosas que ví es que su pelo se encaneció la noche del Monte de los olivos. La barba separada es más bien debido a que se la arrancaron. En el lado izquierdo se alcanza a distinguir el maxilar desnudo. La división de la barba no esta en la mitad de la mandíbula, sino un poquito de lado.

Desde muy chiquita me interesaba enormemente el hecho de que Dios sea trinitario.Un día pintando la Asunción de la Virgen me dí cuenta de que en Ella se reunen todas las facetas posibles del amor: amor de hija, amor de esposa y amor de madre. Está completa. Trabajando con el color y la luz, llegué a comprender algo sencillamente extraordinario: el color es trinitario. El blanco (la luz) contiene los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, que, combinados, forman TODOS los colores de la tierra. No hay uno solo que se escape a la acción de esos tres elementos únicos (no se puede hacer un azul, ni un rojo, ni un amarillo primarios). Así que son únicos e irrepetibles. Por el contrario todos los verdes son la combinación de los tres, lo mismo que los violetas y los naranjas. Todo el mundo ha visto un arco iris, así que es innegable que la luz contiene los tres colores primarios que se combinan hasta el infinito. Los tres colores primarios, los tres colores secundarios y la luz, o el blanco, forman los siete colores del espectro. El negro no es un color sino es la ausencia de luz. Esta maravillosa mecánica se repite en todas las cosas de la creación: en el espacio, está el alto, el ancho y lo profundo. En esas tres dimensiones se mueve todo. El tiempo: el pasado, el presente y el futuro; toda la vida del hombre se desarrolla en estos espacios de tiempo. La naturaleza: reino animal, reino vegetal y reino mineral. La materia: sólida, líquida y gaseosa. El hombre: cabeza, corazón y alma. Los alimentos: proteínas, azúcares y grasos… y asi es todo. Son tres elementos inseparables, (la luz no se puede cortar), irrepetibles (no se pueden hacer), indispensables (un mundo sin amarillo sería todo violeta) y cada uno con sus propias particularidades (no se puede confundir el azul con el rojo ni con el amarillo). Trabajan en continua unidad y crean la riqueza infinita del color. Es evidente que para ello es necesaria la luz ya que en la obscuridad el color desaparece.

En fin me ha costado un trabajo enorme escribir todo esto. Es un esbozo, pero pienso que tal vez pueda hacerle comprender a alguien la magnificencia del trabajo trinitario de Dios sobre toda la creación, que, a reflejo de su Creador, es trinitaria.

Uf, un abrazo inmenso.

