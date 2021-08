Dinamarca suprime todas las medidas del coronavirus

el •

El parlamento danés decidió recientemente en Copenhague que todas las medidas del coronavirus deberían terminar a partir del 1 de octubre. Por lo tanto, ya no habrá un requisito de máscara y el régimen de prueba será abolido. Los daneses ya no tendrán que proporcionar pruebas de si están vacunados o no, o si dieron positivo o negativo.

Todas las medidas se están levantando en vista de las crecientes cifras de incidencia en Dinamarca, informó RT Deutsch . Desde principios de julio, este valor ha pasado de 31 a 107,2 (al 8 de agosto). Al mismo tiempo, los límites superiores de este indicador se han incrementado significativamente.

Al mismo tiempo, los límites de incidencia aumentan significativamente: en comunidades de 300 a 500 personas infectadas en siete días, en los distritos de 500 a 1000. Sin embargo, el requisito previo es que un número creciente de pacientes con Covid-19 no sobrecargue el Sistema de Cuidado de la Salud.

La agencia de enfermedades infecciosas SSI de Dinamarca dijo que ya no dependía de la vacunación para lograr la inmunidad colectiva en el país. Tyra Grove Krause, directora académica interina de SSI, dijo que se esperaba una nueva ola de infecciones después de que las personas regresaran al trabajo y a la escuela a fines de este verano, pero no debería ser motivo de alarma. “Será más una reminiscencia de la gripe”, dijo Krause.

En general, la tasa de vacunación actual es poco menos del 58,4 por ciento de las personas completamente vacunadas en Dinamarca. En Alemania, este valor es solo ligeramente inferior al 54,5 por ciento (al 8 de agosto), pero los defensores de las vacunas han sido persistentes en sus alardes y presiones sobre los no vacunados.

Mientras tanto, la abogada tirolesa Dra. Renate Holzeisen recomendó encarecidamente que todos los empleadores se abstuvieran de ejercer presión sobre la vacunación o la vacunación obligatoria, porque la mayoría de ellos “obviamente ni siquiera eran conscientes de las consecuencias legales de gran alcance asociadas con esto”.

El hecho de que las llamadas vacunas Covid-19, según los documentos oficiales de aprobación de la EMA y la Comisión Europea, no fueron desarrolladas y aprobadas para la prevención de la infección por el virus SARS-COV-2, sino únicamente para prevenir una más curso severo de la enfermedad, fueron aprobados condicionalmente solo por esta razón, subrayó Holzeisen.

Por lo tanto, los documentos de aprobación oficial muestran que estas sustancias no pueden interrumpir la cadena de infección porque las personas tratadas con ellas pueden infectarse y, por lo tanto, ser infecciosas. La práctica también demuestra que las personas que están completamente “vacunadas” se infectan con el virus e incluso tienen la misma carga viral que las “personas no vacunadas”, como han admitido los CDC, entre otros. Por lo tanto, está claro que cualquier “vacunación obligatoria” de Covid-19 en realidad carece de justificación.

Toda presión, incluida la moral (presunto acto de solidaridad con el vecino) es, por tanto, ilegal en términos de la ley penal y de responsabilidad basada en los documentos oficiales de aprobación.

«Como abogado que asesora sobre derecho corporativo, recomiendo encarecidamente que todos los empleadores se mantengan alejados de la presión de la vacunación Covid-19 o la vacunación obligatoria, porque la mayoría de ellos obviamente ni siquiera son conscientes de las consecuencias legales de gran alcance asociadas con esto», dijo. .

