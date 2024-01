¡Hora Santa Especial para la Adoración Nocturna en el Hogar!

Por Victoria Castañeda

Venezuela

Acompañemos a nuestro Señor, en la Iglesia doméstica que es el hogar que nos abriga, en una hora de reparación y desagravio a Su Corazón herido por el abandono en que se encuentra en los hogares que un día fueron fieles a El y de donde hoy ha sido desterrado El Amado de algunos corazones, o de todos los corazones en muchas familias católicas. El nos espera, cada día, en la oración que le ofrecemos en familia y si no puede ser así, aunque sea un solo miembro de cada familia ofrezca este Acto de Amor en reparación de este abandono al Sagrado Corazón de Jesús.

Voz de Jesús doliente: Alma querida, gracias por esta hora de amorosa compañía ofrecida con sacrificio de tu legítimo reposo a mi amor menospreciado, gracias. Te bendigo. Llegas a tiempo, pues mi Corazón desborda de amargura. Gracias. Quiero pagarte este inmenso consuelo, desahogándome en tu corazón fidelísimo. Gracias, pero piensa que es todo un Dios, que es tu Señor quien te habla: ¡Adorame!

Y te hablo así, con infinita condescendencia, porque soy el HIJO de María, me llamo Jesús, ¡Soy el Dios Salvador!

Lo sé, vienes a reparar el más cruel de los pecados, el pecado de los amigos ingratos, cabalmente los más culpables porque son los más conscientes y más colmados de favores.

Pero desearía que me hablases ante todo, siquiera un momento, en favor de aquellos que, al menos en la apariencia, son los grandes pecadores, como son los impíos que me blasfeman, los renegados que me venden y que no tienen siempre quien pida por ellos. Hazlo tú, ten piedad de esos desgraciados, los únicos realmente desgraciados, porque viven sin fe, sin esperanza, sin amor. Y cuando hayas hecho esta plegaria, te contaré en intimidad otra agonía, ¡Oh mucho mas dolorosa! Pero quiero, ante todo, acoger tu súplica en favor de aquellos que yacen en el fondo de un abismo y no tienen quien les tienda una mano salvadora. Hazme a Mí y a ellos esa caridad, no lo demores, mi Corazón te escucha benigno. ¡Habla!

El alma adoradora: Corazón de mi Dios y mi Rey, consolarte yo, pobrecita, y hacerte sonreir yo, pecadora, al través de esas tus lágrimas divinas? Yo, polvo y nada, ¿endulzar tu amargura? Yo, tantas veces ingrata, tener el privilegio de poner bálsamo de ternura en tus heridas, y arrancándote las espinas, depositar, en cambio, en esas llagas mis besos, mi alma y muchas otras almas. Gracias, Jesús mío, gracias infinitas por semejante vocación de privilegio y de gloria que tantas veces he desmerecido. ¡Gracias, Rey de Amor!

Y puesto que Tú lo permites y aún lo pides, acepta mi pobre plegaria en favor de los sayones de tu Calvario, plegaria que te presento enriquecida con las lágrimas de María Inmaculada.

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte, al recibir el beso del pérfido Judas, piedad y misericordia por tantos otros desdichados que te han traicionado y vendido por una criatura, por una situación, por una moneda vil. Por los dolores y las ternuras de María, haz que vuelvan arrepentidos a tu redil. ¡Jesús, Miserere! ¡Misericordia, Señor, misericordia!

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte, cubierto de oprobios ante la corte de Herodes y arrastrado con ignominia ante los tribunales de los inicuos, piedad y perdón para tantos soberbios de la tierra que, considerándose sabios, se arrogan en nuestros días el derecho de condenarte y esto para justificar sus propias delincuencias y excusar su pecado de orgullo. Por los dolores y las ternuras de María, haz que vuelvan arrepentidos a tu redil. ¡Jesús, Miserere! ¡Misericordia, Señor, misericordia! ¡Miserere, Misericordia!

Corazón de Jesús, triste hasta la muerte, clavado en un patíbulo infame entre dos criminales, muriendo abandonado de los buenos y maldecido de aquellos mismos por quienes Tú morías, piedad para tantos grandes criminales que, colmados, y todo de honores, no son en realidad sino infelices traficantes de pecado. Piedad para ellos que han comprado poder y gloria al precio de Tu Sangre. Por los dolores y las ternuras de María, haz que vuelvan arrepentidos a tu redil. ¡Jesús, Miserere! ¡Misericordia, Señor, misericordia!

Jesús, ¡oh buen Jesús!, en unión con el Padre Santo, (el Papa que nos quieras dar, porque estamos en Sede Vacante) te pido un favor para aquellos que nunca te conocieron, o que habiéndote conocido poco y mal, te llaman en su ignorancia y te tratan como enemigos encarnizados tuyos. ¡Miserere! ¡Misericordia!

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por tantos pueblos pervertidos y que viven de encono contra tu Persona Adorable, y en rebelión abierta contra tu Iglesia Santa, que quisieran, en su furor, destruirla para sepultarte bajo sus ruinas. ¡Miserere!

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por tantos y tantos sectarios conscientes, interesados, ambiciosos, malvados, que te odian, que maldicen tu Cruz y tu Ley que los condena y que, en su despecho, conspiran para destronarte del altar y de las conciencias. ¡Miserere!

¡Jesús, buen Jesús!, te ruego por todos aquellos que, al través de tus lágrimas, has contemplado a distancia de siglos desde tu Calvario, por todos aquellos a quienes ofreciste tiernamente perdón y misericordia, cuando expiraste diciendo: «Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. ¡Miserere!

¡Jesús, buen Jesús!, adivinando un deseo de tu Corazón compasivo, te pido, lleno de confianza, por mi hogar, por todos aquellos que Tú mismo me diste y que en Ti y para Ti debo amar cristianamente, pero solo en Ti, ¡oh Rey y Amigo de Betania!

¡Ah! ¡Tú los conoces todos esos seres queridos, y Tú que lo sabes todo, no ignoras que en mi hogar hay grandes dolores y sombras crueles!.

¡Ten piedad de todos ellos, Amigo fidelísimo de Betania! Y que esta Adoración sea una Reparación cumplida por ellos y por mí. Confío a tu Divino Corazón, amabilísimo Jesús, todo lo que es tristeza, todo lo que es miseria mortal, todo lo que es amargura y congoja de muerte en mi casa, que es la tuya, Señor.

¡Ay! Todos los mios no son todavía enteramente tuyos como Tú lo deseas, como Tú lo exiges con derecho de Señor y Rey. ¡Piedad, piedad para los míos, Amigo divino y fidelísimo de Betania!

¡Convierte, sana, resucita, Corazón de Jesús, tantos que viven muriendo en torno mio y que te consagro para tu gloria! ¡Ilumina, fortifica, guía, Tu que eres la Luz, Tú que eres la Fortaleza, tú que eres el Amor!

¡Jesús, Jesús, salva y santifica la familia donde te dignaste elegir esta lámpara adoradora, pobrecita, si, pero que anhela tanto verte conocido, adorado e inmensamente amado en este hogar! ¡Piedad, Misericordia para toda esta casa! Amigo Divino y fidelísimo de Betania, «venga a nos Tu Reino!»

Exponed con toda sencillez y confianza las necesidades apremiantes de vuestra familia: las conversiones, gracias de mayor fervor, de luz Divina, de consuelo santo que los vuestros necesitan. Y luego rezad con los brazos en cruz cinco Padrenuestros y Avemarías gloriados, en reparación por todos los pecados de vuestra familia y pidiendo en ella el Reinado efectivo del Corazón de Jesús con todas las gracias consiguientes.

