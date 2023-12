¡Impactante testimonio en el Santísimo de Liliana García, corresponsal de AyL en Argentina!

Por Liliana García

Corresponsal de AyL en Argentina

Estimados amigos y hermanos, a continuación intentaré narrarles lo que me sucediera ya hace casi 7 años. Les diré primeramente que lo hago con todo mi deseo de que sea para la Gloria de Dios y cumplimiento de lo que entonces se me inspiró e indicó a manera de envío, de misión.

Pido al Espíritu Santo me ilumine para ser fiel a los sucesos y para que me guíe en mis palabras y expresiones, todo en el Santísimo Nombre de Jesús, y de la mano de Nuestro Padre Dios. ¡Ave María Purísima!

Les diré con honestidad que no me ha resultado tan fácil transmitir en palabras estos sucesos que por entonces me acontecían, un poco porque siempre sentí que las palabras me eran insuficientes y por otro lado porque por entonces era bastante impensado, al menos para mi y mi entorno, lo que intentaba contar y sobre todo AVISAR, que esto último era lo que se me pidió: repito, AVISAR.

Eran los primeros días de marzo del año 2017. Mi familia y yo pertenecíamos al servicio estable de Adoración al Santísimo en una Capillita de una de nuestras Parroquias del barrio, justamente que lleva el nombre de Jesús Sacramentado. Habíamos pedido mucho al Señor por la concreción de esa capillita y rezábamos porque fueran más. Ya habíamos vivido desde hacía varios años la experiencia de la Adoración al Santísimo y tratábamos de difundirlo con mucho amor y gratitud por lo que era para nuestras vidas, felices porque crecía y crecía el auge de capillitas de Adoración Perpetua en todo el mundo.

Como suele suceder quedan los horarios nocturno y de madrugada por cubrir y esos generalmente son los que me han tocado o elegido yo por la belleza de la tranquilidad ya en esas horas.

Esa noche, había llegado a la capillita con muchísimo agotamiento, físico sobre todo y también emocional, mi papá estaba muy enfermo desde hacía ya unos casi tres años y ahora se encontraba ya en la última etapa de una larga enfermedad psiquiátrica y emocional que requería de una atención permanente y ya para esta altura también mi mamá se habí deteriorado de tal manera que ya ambos estaban en sus últimos meses. Así que esperaba las horas de la capillita casi que para derrumbarme en un abrazo al Señor con todo mi ser y descansar en sus brazos sin mucho más que eso, descansar, esperando que me repare un poco para seguir.

No acostumbraba a llevar Biblia y solo, si lo hacía, era alguna breve lectura que se ofreciera en la capillita. Pero ese día aún no sé por qué , llevé la Biblia, quería intentar leer las lecturas del día, pero estaba muy cansada y ya a esa hora de la noche mucho más. Así que me derrumbé en el banco de la muy pequeñita capilla, apoyé la Biblia en mi falda y cerré los ojos como de costumbre.

De pronto como si me despertara del descanso, una voz serena sonó en mi mente, como si oyera con la mente, o algo así, y dijo claramente mi nombre y luego “abrí la Biblia”. Yo esperé un instante porque pensé en la prudencia e intenté volver al descanso, pero otra vez, y ya no pude retomar el descanso porque aquello me ponía como en alerta, en suma atención, asi que miré al Santísimo y dije, Señor abriré la Biblia en tu nombre y con tu permiso. Abrí como quien abre sin más, abrí, y se abrió en Apocalipsis 4.

Entonces inmediatamente cerré y dije al Señor, si sos vos quien me está pidiendo, te ruego me disculpes por favor, esta parte de la Biblia jamás leo, no la entiendo, todos sus números me son tediosos e inentendibles y estoy tan cansada…y esa voz serena me insistió como animándome “Abri ( mi nombre), vas a entender esta vez”, y volví a abrir, mismo lugar otra vez.

Empecé la lectura y conforme lo hacía y de manera rapidísima, más rápido que las palabras de los pensamientos, se sucedían explicaciones e imágenes mentales, muy difícil de explicar, se me sucedía rápidamente comprensión de todo. El tema central era justamente la Adoración, “sube aquí y te mostraré lo que va a suceder pronto” leí y me dijo, estoy segura era El Señor, yo lo sentía desde la Custodia y mis pequeñas interacciones eran mirándolo y enseguida se sucedía una comprensión. Se me mostró de pronto que la capillita era un espejo de la Adoración Celestial, que la Biblia era arriba y donde yo estaba en simultáneo y vi el Trono y vi la Custodia y todo sucedía como a otro ritmo.

Se me explicó el paralelismo de los números celestiales, con los de la estructura que organizaba la Adoración para que pueda ser Perpétua. Los 24 Ancianos se correspondían a nuestras 24 horas del día, los 4 Seres Vivientes eran los 4 turnos , madrugada, mañana, tarde y noche, las 6 alas eran el número de adoradores por cada turno ( es decir 6 x 4), los ojos de sus extremos era la vigilancia del Santísimo. El estanque transparente, equivalía a las oraciones que une ambos planos, tiempo terreno y Adoración Celestial. Relámpagos, voces y truenos, los milagros, mensajes, iluminaciones que el Santísimo expande a los adoradores, el Trono es la mismísima Custodia, adornada, de jaspe, cornalina, etc, muy bello porque coincidía con la hermosa Custodia que tenía ante mis ojos y lo que veía en mi mente, la Custodia en este caso tiene incluso a los 4 apóstoles que miran para cada tiempo, como los “ 4 Seres vivientes”. Los ojos están por fuera y por dentro, como los del cuerpo y los del alma, con lo que se me estaba permitiendo ver, se me explicaba.

Todo era casi un suspiro…y luego Arriba y abajo dijimos juntos al unísono… “Santo, Santo, Santo es El Señor Todopoderoso, el que era y ha de venir”, y todos nos postramos en el espíritu. Yo me descubro llorando y llorando. Y la imagen y comprensión se detuvo ya.

Muy despacito intento preguntar – ¡Señor, gracias! Es verdad que no he entendido en tantos años la importancia de esta estructura horaria, y ahora la voloraré tanto, pero… ¿para qué me mostrás todo esto?, y como si algo tomara mis manos y las moviera, pasaron retrocediendo las hojas y mi dedo índice se levantó y se posó con gran firmeza en un punto: Apoc 1, 1-3, y ante esa comprensión se detuvo el tiempo y mi respiración porque vi claramente lo que significaba. AHORA se me daba a comprender, y levanté los ojos y miré al Señor tan pero tan conmovida y en un estado tan inexplicable con palabras y me salió de los labios – ¡Oh Dios mío!

El Señor me sacó de la conmoción y me dijo “ ( mi nombre) esto comienza a ocurrir, necesito que AVISES a todos los hermanos que puedas que se encuentran parados en este momento de la historia de la humanidad, que es tiempo de Apocalipsis y que Apocalipsis comienza con la expansión de la Adoración en la tierra a imagen del Cielo, que todo irá sucediendo, que se preparen”.

Yo pregunté al Señor si yo estaba desequilibrada o algo así, le dije que tenía miedo y Él me dijo que encontraría gente por todo el mundo a quienes les estaba inspirando y mostrando el mismo AVISO y envío. Yo le dije que no imaginaba cómo conocería gente, no podía viajar… y me dijo que con herramientas tecnológicas y le mostré, solo esto tengo, un Nokia 1100 de mi mamá, y le dije casi no manejo computadora. Me respondió que ni me preocupe, que todo iria llegando.

Y asi sucedió desde ese día y a lo largo de estos años, llegaron sueños reveladores, herramientas, personas, estudio, mucho estudio, al primero que encontré fue al Dr Galat y me llegó también por pura Providencia, luego llegó nuestro querido amigo Vicente, quien gentilmente me respondía por correo todas mis consultas, de eso hace ya varios años.

Y asi fui conociendo hermanos, información de la Tradición de la Iglesia,tal como el Señor me aseguró, y todo se fue sucediendo conforme pasaron los años.

Y bueno, fui avisando como pude y con la Gracia siempre de Dios, para bien de las almas, como El quería.

¡Y para su Gloria!

¡Santo! ¡Santo! Santo! ¡Es El Señor, El Cordero de Dios!

