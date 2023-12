Detengamos a la izquierda, ya. Por Ángel R Boya

Por Ángel R Boya Balet

Para Adoración y Liberación

Llamo capitalismo o sistema capitalista a la forma del mercado en que se enfrentan sin in interposición de ningún factor como el Estado o la Sociedad (sindicatos) el Capital (la demanda de trabajo) y la mano de obra (la oferta de trabajo). También llamo así a la lógica (funcionamiento) de ese sistema.

Llamo plutócratas a los principales accionistas de las multinacionales, que son los principales benefactores de un sistema capitalista.

Llamo Izquierda a los agitadores (políticos y periodistas) vendidos a los plutócratas que promocionan las mentiras y eslóganes que favorecen a los plutócratas, a la vez que envenenan al pueblo.

Llamo Progres a los analfabetos, ignorantes e incultos que repiten como loros las mentiras de la Izquierda creyendo que obrando así dejan de dar la imagen de ignorantes, incultos y analfabetos, pero aunque la mona se vista de seda ………………………. Cuanto mayor es la aberración que repiten tanto mayor es la impresión subjetiva que sienten de haber dejado de parecer unos ignorantes, unos patanes.

LA IDEOLOGÍA DE LA IZQUIERDA DOMINA LA OPINIÓN PÚBLICA

El pueblo ha sido envenenado por las mentiras de la Izquierda que le hace ver negro lo que es blanco y viceversa y de ello tenemos estos ejemplos recientes.

Irene Montero en su discurso de despedida del ministerio llegó a referirse a “todas, todos y todes”. Ningún medio reaccionó ante semejante estupidez y maldad dando todos por supuesto que los transexuales forman un tercer sexo.

Otro ejemplo. El 28-XI-de este año 2023, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso afirmó: “en el PP más insultas, más asciendes”. Ningún medio reaccionó dando por supuesto, que el PP está compuesto por gamberros y que el PSOE tiene habitualmente un comportamiento ético aceptable, lo que veremos es radicalmente falso.

Otro caso, también de noviembre de este año. En las Cortes de Aragón un diputado de Vox fue tratado de inhumano por los partidos de izquierda, incluido el PP, por protestar por la existencia en esta Comunidad Autónoma de inmigrantes ilegales, tolerados por las autoridades regionales, cuando como veremos la Izquierda ha cometido millones de asesinatos en todo el mundo. Los medios de nuevo hicieron mutis por el foro.

Otro más. María Guardiola, Presidente del PP en Extremadura se negaba a negociar con Vox un pacto de gobierno porque éste tenía un comportamiento ético inaceptable, y de nuevo los medios dieron por conforme esta decisión.

Estos ejemplos muestran que la opinión pública acepta que la mentalidad sana es la que tiene la izquierda. Por eso la Izquierda tiene tantos votos en las elecciones y con frecuencia las gana.

CONTENIDO IDEOLÓGICO DE LA IZQUIERDA

Lo que la Izquierda dice de sí misma

La Izquierda está favor de la Ideología de género porque con la eutanasia, el aborto, la homosexualidad y la libertad sexual se reducirá el número de nacimientos y se irá reduciendo la población como desean los plutócratas. El objetivo de éstos es reducir la población mundial desde los 8000 millones a los 2000 para que el Planeta sea “sostenible”, dicen.

También es decidida partidaria de la supresión de las fronteras porque con las invasiones en Europa de moros y negros y en Usa de sudamericanos, al aumentar la oferta de mano de obra inevitablemente se reducen los salarios, lo que no desdeñan los que la financian, los plutócratas. Sin embargo cuando se ha apropiado del Gobierno de un país, las cierra herméticamente.

Acepta de buen grado el Islam porque como su nombre indica es sinónimo de sumisión, por lo que los plutócratas no temen una rebelión de los moros, acostumbrados, además, a ínfimas e indignas condiciones de vida y con su llegada a Europa aumenta la oferta de mano de obra rebaja y rebajará mucho más aún el poder adquisitivo de los salarios.

La izquierda se presenta como la ideología política éticamente correcta.

En su atrevimiento desenfrenado e incoherente la Izquierda ha llegado a considerarse el modelo de lo políticamente aceptable de modo que se está tanto más acertado cuanto más a la izquierda se está y por el contrario se desvaría más cuanto más alejado por la derecha se está. Así los católicos y patriotas somos para la Izquierda la hez de la sociedad, los ultras o la ultraderecha, como los paletos, analfabetos e ignorantes nos suelen llamar.

Por eso para no contagiarse de su ética, pestilente para ellos, el PP margina y no quiere pactar con Vox que por ser ultra (patriota) pueden contagiar a los babosos del PP, que por su carencia de principios es lo más parecido a una media rellena de m….. Y simultáneamente y por la misma razón pacta gustoso con el partido que más crímenes ha cometido en Europa, si se exceptúa el PCUS.

Similitud de las concepciones del ser humano en la izquierda y en el capitalismo

La izquierda parte de un concepto del hombre ajeno a la realidad, el que formó la masónica Ilustración: un maniquí carente de emociones y vínculos afectivos (ni tiene familia, ni patria, ni sexo), su única motivación es el beneficio económico y se mueve instintivamente hacia la verdad y el bien. Es el mismo concepto que del ser humano tiene el capitalismo, fundado en la misma época y por la misma filosofía. Por eso es la criada obediente del capitalismo y/o su hermana gemela. También por eso la izquierda conduce inexorablemente al capitalismo de mercado o al de Estado.

Lo que la Izquierda hace

Es asesina. En escasos 100 años ha asesinado a más de 100 millones de habitantes en el Mundo.

Es traidora. Disfrazada de socialista pretende imponer el capitalismo de mercado o de Estado. Del mismo modo, en época de democracia exige la libre sindicación y si logra imponerse, suprime los sindicatos.

Es inhumana y antidemocrática. Parte de un concepto de ser humano aberrante y lo aplica en forma de supresión del más elemental respeto a los derechos humanos.

Es apátrida mientras se encuentra en democracias parlamentarias, llegado el caso cierra las fronteras

Es inmoral e hipócrita. Exige las normas de comportamiento que le interesan en cada momento. Ha desarrollado el Delito de odio para perseguir a todo aquel que hace o dice lo que la Izquierda odia en cada momento, lo que por otra parte varía con el tiempo.

Es globalista por filosofía propia y por servicio a los plutócratas que desean un mundo sin fronteras donde haya fáciles trasvases de mano de obrar para tener costes de producción bajos.

Tiene obsesión por el dinero. Cuando no está en el poder proclama su anticorrupción, pero si lo alcanza, y con frecuencia antes, despilfarra a manos llenas entre sus amiguetes y sus caprichos, como hace hoy en España el embustero compulsivo “Perro San hez”.

Defiende la ideología de género y el multiculturalismo para que disminuya la población mundial como desean los plutócratas y porque la Izquierda es apátrida.

Como no podía ser de otro modo defiende y va imponer cuando pueda el dinero fiduciario para facilitar las dictaduras allá donde puedan. Así podrán condenar a la inanición y la muerte a las personas o grupos que les molesten, anulando informáticamente la capacidad de compra de los que tengan la identidad de aquel o aquellos a los que quieran eliminar.

La Izquierda, la criada de los plutócratas, ha conformado la Opinión Pública con sus eslóganes disolventes de toda estructura social para reducir al ser humano al muñeco, del que parte la Teoría Económica, al que poder explotar económicamente sin límites.

LA IZQUIERDA SE HA APROPIADO DE LA OPINION PÚBLICA POR EL DESISTIMIENTO DE LA ÉLITES CULTURALES

La calle, el pueblo ha aceptado los criterios de la Izquierda porque las élites han callado ante la difusión de los criterios de la izquierda.

Porque son ridículos no se les dio en su momento importancia, al no observar que calaban en la mente de un pueblo analfabeto y embrutecido por una Enseñanza montada, no para formar adultos sino para obtener esclavos, condenados a la ignorancia y a la falta de juicio crítico.

Somos culpables de haber permitido que la izquierda haya invadido la opinión pública con sus eslóganes y mentiras.

Somos culpables de haber dejado que sea la izquierda la que califique a las personas y grupos cómo éticamente aceptables o no aceptables, aplicando criterios que sólo obedecen al interés de los plutócratas a los que ella sirve.

Hemos callado, no por cobardía, sino por comodidad y por egoísmo, ocupados en nuestras actividades. La consecuencia de nuestro silencio es que el pensamiento aberrante de la izquierda (la mentira) se ha impuesto para mal de España y de los españoles y para bien de los plutócratas.

LA IZQUIERDA HA SIDO FINANCIADA POR LOS PLUTÓCRATAS PARA LA EXPANSIÓN

DEL SISTEMA CAPITALISTA

Los “infinitos” recursos financieros (en cantidades que superan los miles de millones de dólares) y recursos humanos de que dispone la Izquierda los obtiene de la financiación que obtiene de los plutócratas los cuales están seguros de recuperarlos conforme se van consiguiendo los objetivos, SIEMPRE ECONÓMICOS, que produce la izquierda.

LA OPINIÓN PÚBLICA PUEDE SANARSE POR EL ANÁLISIS Y DESMENTIDO DE LOS AFORISMOS DE LA IZQUIERDA

Si les hemos dejado ocupar la opinión pública también la podemos recuperar porque nosotros tenemos la cultura, los conocimientos y el coraje para hacerlo.

Tenemos que entonar “el mea culpa” y rectificar. Debemos sacrificar parte de nuestra vagancia y egoísmo para desmontar uno a uno los embustes de la izquierda desde el feminismo hasta la homosexualidad pasando por el multiculturalismo y TODAS, TODAS las aberraciones que difunde la Izquierda para beneficio de los plutócratas.

Debemos destruir las mentiras de la Izquierda allí donde se producen y de forma inmediata a cuando se produzcan. Bastaría para ello con establecer observadores voluntarios que con dedicación de una hora al día cubrieran los distintos programas de las distintas televisiones y los pocos periódicos existentes en papel.

Los temas a monitorizar podrían ser los que afecten a la naturaleza humana, a la moral natural y a la Historia de España.

Lo que estos observadores detecten en su campo de control podrían pasarlo a un organismo que elaborase una respuesta y la divulgase por los medios que estimase oportuno en cada caso. Respuesta que podría contener un juicio moral e histórico. Podrían también trasladarse a ese centro de respuestas, las anomalías que se detectasen sobre esos temas en otros ámbitos: la calle, las homilías del clero, etc.

Ese organismo u otro también podría asignar las tareas a los “observadores” que se presenten o solicitar un incremento de los voluntarios.

De este modo organizados en una o varias webs dedicadas a desmontar las mentiras de la Izquierda, financiada por el capitalismo, devolveremos la salud mental a un pueblo enfermo y condenado por el capitalismo a ser explotado por él a través del capitalismo de Estado, caso de la URSS o bien de capitalismo de mercado, caso de China y de Europa.

La batalla no será fácil. La Izquierda desde el Gobierno y desde las administraciones nos criminalizará de toda clase de delitos desde terrorismo a cualquier otro por absurdo que sea.

¡Que Dios nos ayude!

P.D.

Como consecuencia de lo anterior, los españoles ni somos de derecha ni de izquierda, somos simplemente españoles, como lo fueron los que estuvieron en Covadonga, en el 18 de julio y en las Navas o en el Dos de Mayo, mientras que ellos, unos son de Izquierda si chupan del bote y otros son Progres si además de ser putas ponen la cama.

P.D.

Es de tal magnitud el servilismo de la Izquierda con respecto a sus amos los ricachones del mundo que se ha producido recientemente la situación que expongo a más abajo:

En el plazo de unos treinta días (desde mitad de octubre a mitad de noviembre de este año) en el centro Zaragoza (Avenida de la Independencia y bocacalles he visto dormir en la calle cubiertos por cartones a una docena de españoles y en ese mismo periodo he visto pedir limosna a otra cantidad similar TAMBIÉN de españoles.

En ese periodo la Diputación General de Aragón, llevada de ese “enorme humanitarismo” que caracteriza a la Izquierda ha transferido 490 000 euros a la administración correspondiente para atender las “imperiosas necesidades” de ropa, comida y alojamiento de 72 negritos llegados en patera, “habiendo cumplido todos los trámites que la legislación española exige para ingresar en Nuestro Territorio”. Por supuesto todos los medios de la Izquierda (al servicio de los ricachones del Mundo) como no podía ser menos lo han considerado habitual y adecuado.

Eso muestra lo humanitaria que es la Izquierda que pospone “altruista, generosamente y con gran dolor” a los españoles para atender a los pobres y desamparados negritos, negritos que visto lo visto no dejarán de llamar a sus amiguitos para que vengan a hacerles compañía para darse la gran vida, mientras pagamos Ud. y yo.

En estas fechas, como consecuencia de la brillante política económica de los comunistas, llamados para engañar al pueblo, socialistas, España con un paro de 8,15% de la población activa lidera en desempleo con creces a todos los países de la UE y de la OCDE.

Por si fuera poco acabamos de caer en el club de los países pobres (renta per cápita inferior al 85% de la media de la UE) con acceso a los créditos de cohesión que por chulería Perro San Hez dejará desperdiciar.

