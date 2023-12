Mil millones de luces. Por Carlos Núñez

Por Carlos Núñez

Para Adoración y Liberación

Mil millones de luces

Mil millones de luces, en remedo del cielo

-pretenciosas – ,ocultan a las mismas estrellas.

Jolgorio, jacarana; descorchar de botellas;

comilonas insanas…,maquillan llanto y duelo.

Pues lo cierto y probado, es que el tiempo, implacable,

que gira inexorable-con su mano- la rueca,

está tiranizando con sinsentido impío

las almas de los hombres,

con la nada por mueca…

Qué estamos celebrando con luces impostadas,

con falsas alegrías y con costosos vinos?

Si no hay en lontananza la Luz de nuestros sinos,

por muchas que encendamos…, serán todas cegadas.

Si en Belén de Judá no hubo luces de cielo;

ni sonaron las flautas de zagales pastores;

ni los Ángeles Santos,acudiendo cantores,

se mostraron al punto, con premura en su vuelo….,

restaremos perdidos…

Y esas luces de feria, sucedáneos de estrellas .

Y esos ruidos dementes, taladrando el oído.

Y esos trajes de gala,que no quitan ni el frío.

Y esas risas nerviosas, maquillando querellas…,

serán vacuos ladridos.

No, no y no !.Que en Belén de David,

hace un par de milenios,

Vio la luz Un Zagal.

Que por Ser también Dios, nos Libera del mal.

A Belén, mis hermanos! No tardéis ya más…:iii Id !!!

A Belén… A Belén…i Dios…i entre Heno y Pañal!.

