LA PROMESA DE LA VIRGEN DEL PILAR DE ZARAGOZA Y LA DEVOCIÓN Y CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” Y SU PROMESA: CÓMO SE RELACIONAN Y QUE IMPORTANCIA TIENEN EN ESTOS MOMENTOS DE NUESTRA HISTORIA. Por Victoria Castañeda

Victoria Castañeda

Corresponsal AyL

Venezuela

La Virgen del Pilar más que una aparición propiamente dicha, se trata de una traslación o bilocación, ya que la venida a Zaragoza tuvo lugar en su vida mortal, cuando todavía vivía en Tierra Santa.

La memoria de generaciones y generaciones nos lleva a los comienzos de la predicación apostólica. En Zaragoza, la Caesaraugusta romana, se encuentra el Apóstol Santiago el Mayor cansado y agobiado, orando junto con unos pocos convertidos, y la Virgen María que “viene” a consolarlo y a recordarle la misión encomendada por Jesucristo y la promesa: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”. Esta no es una aparición, sino una venida: una venida “en carne mortal”, porque la Virgen aún no había terminado sus días en esta tierra, no había sido asumpta al Cielo, sino que se encontraba en Jerusalén, en la Iglesia Madre.

Se conservan en Zaragoza unos documentos del siglo XIII (Moralia de S. Gregorio Magno) en los que se hace referencia a la tradición iniciada en el año 40, que trata de la venida de la Santísima Virgen para brindar al Apóstol Santiago su apoyo maternal, en la labor evangelizadora de España.

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando «oyó voces de Ángeles que cantaban Ave María, Gratia Plena y vio venir a la Virgen Madre de Cristo, de pié sobre un pilar de mármol ».

La Santísima Virgen, le pidió al Apóstol que le construyese allí una Iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pié y prometió que: «PERMANECERÁ ESTE SITIO HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS PARA QUE LA VIRTUD DE DIOS OBRE PORTENTOS Y MARAVILLAS POR MI INTERCESIÓN CON AQUELLOS QUE EN SUS NECESIDADES IMPLOREN MI PATROCINIO». Desapareció la Virgen y quedó allí el pilar.

El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una Iglesia en aquel sitio. Antes de que estuviese terminada la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de “Santa María del Pilar”, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera Iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. Santiago Apóstol preparó el camino para la Virgen María en España y también preparó su llegada al “Nuevo Mundo”.

En 1519, Cortés llegó a Veracruz, y en Lantigua construyó la primera Iglesia dedicada a Santiago Apóstol en el continente americano. También en 1521, cuando México fue conquistada, Cortés construyó una Iglesia en las ruinas de los Aztecas que al igual fue dedicada a Santiago Apóstol. A esta Iglesia era que Juan Diego se dirigía el 9 de diciembre de 1531, para recibir clases de catecismo y oír la Santa Misa, ya que era la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Dos eventos fundamentales, que se producen entre enero y abril de 1958 para establecer cual es la fecha en la que la Virgen del Pilar queda formalmente declarada como Patrona de la Hispanidad:

-El primero es el Decreto del Gobierno español de fecha 10 de enero de 1958 firmado por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco, por el que sin mencionarse a la Virgen del Pilar, se establece la fecha de su festividad, el 12 de octubre, como fiesta nacional y día de la Hispanidad.

– El segundo, Su Santidad el Papa Pío XII, poco más de tres meses después, en su alocución a los peregrinos que asistieron al rito de beatificación de la monja española Teresa de Jesús Jornet e Ibars, de 28 de abril de 1958, llama a la Virgen del Pilar “Reina de la Hispanidad”, lo que hace al glosar que la nueva beata realizara la fundación en Zaragoza el mismo día consagrado al culto de la Reina de la Hispanidad.

Existen importantes antecedentes del hecho que queda concretado en 1958 en el modo que hemos visto. Los antecedentes legales los evoca el propio Decreto, el cual se hace eco de los siguientes:

1°.- En España, el real Decreto firmado en el Monasterio de Santa María de la Rábida el doce de octubre de 1892 “siendo Reina Regente de España doña María Cristina de Habsburgo, y Presidente del Consejo de Ministros don Antonio Cánovas del Castillo” en el que “el Estado español, al celebrar el IV Centenario del Descubrimiento, manifestaba de modo explícito su propósito de instituir como Fiesta Nacional el aniversario del día en que las carabelas de Palos de Moguer arribaron a las costas de Guanahaní, con el pendón de Castilla en la proa, y en la vela del trinquete, la Cruz”.

2°.- En Argentina, el Decreto del Presidente Juan Hipólito Yrigoyen de 1917 en el que declara “Fiesta Nacional el doce de octubre de cada año” consagrando “esa festividad en homenaje a España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento”.

3°.- En España también, la Ley de 15 de junio de 1918, firmada Alfonso XIII con el referendo de su Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, en el que se lleva a la práctica el deseo expresado en el Real Decreto del doce de octubre de 1892.

El Papa Pío XII, antes de 1958, había realizado una mención especial de la Virgen del Pilar que la unía irrevocablemente con su Patronazgo de la Hispanidad, al llamarla el 28 de octubre de 1945 “Gran Madre de la Hispanidad” en su radio mensaje a los fieles argentinos en el I Centenario del Apostolado de la Oración, en el que recuerda a los argentinos “el ejemplo de tantas naciones, hermanas vuestras de lengua y de sangre, y de la misma Gran Madre de la Hispanidad”. Un discurso en el que une a los españoles con tantas otras naciones del mundo en todos los continentes, pero muy especialmente en el americano.

En el interior de la basílica catedral de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, es la colección de banderas de distintos países, comunidades o destacamentos militares, ofrecidas a la Virgen en distintas épocas de nuestra historia contemporánea. Las banderas más antiguas están relacionadas con los hechos ocurridos en los Sitios de Zaragoza. El resto de banderas está relacionada generalmente con la Hispanidad, ya que la Virgen del Pilar fue proclamada “Reina y Patrona de la Hispanidad” . Las banderas más antiguas llegaron en 1908, cuando tuvo lugar la ofrenda a la Virgen de 19 banderas americanas: República Dominicana, Cuba, Paraguay, Uruguay, Chile, Haití, El Salvador, Costa Rica, Perú, México, Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua; y la bandera de Filipinas. Las banderas habían llegado a España después de ser bendecidas en Roma por San Pío X. La bandera española fue la siguiente en llegar y lo hizo en 1909. El 17 de mayo de 1953 llegó la bandera de Puerto Rico. También en 1953 llegaron las banderas de la Santa Sede, de Portugal y de Brasil. En 1968 Florida ofrece su bandera. La última bandera ofrecida es la de los Estados Unidos de América, que se sumó a las americanas el 14 de septiembre de 2000.

