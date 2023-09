La izquierda, la derecha y el negacionismo. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

Verán que no comento nada de política. Solo me interesa lo que afecte a la lucha contra la Agenda Siniestra de forma directa.

Pero

Sí me parece interesante, siempre lo es, observar el comportamiento de unos y otros para sacar conclusiones que nos sirvan.

Una de ellas es que vean ustedes que los partidos de derechas independentistas, votarán probablemente a favor de El Gorrión Supremo, que es de izquierdas o eso dice, porque les favorece en sus objetivos.

Es decir, cuando se tienen unas metas claras, cualquiera que te acerque a ellas aunque sea temporalmente y con la nariz tapada, puede ser de ayuda. Solo como reflexión por si a los negacionistas nos orienta, o no.

Nuestro objetivo es neutralizar al NOM y su agenda, para ello hemos de OLVIDAR nuestras mochilas de izquierdas o derechas y centrar el tiro. Si seguimos actuando según nuestro pasado ideológico, aunque solo sea de forma sesgada porque “nos cae mejor” aquel que estaba dentro de ella hace cuatro años, nos acabarán dividiendo en “negas fachas” y “negas progres”, lo cual nos debilitaría.

Muchos negas que antes eran de izquierdas se niegan a aceptar a Vox, por ejemplo. Que puede que nos estén mintiendo, es posible, pero que son los únicos que se enfrentan a la agenda de forma clara en Bruselas, eso es verdad también.

Ahí está nuestra decisión. A los partidos independentistas no les va mal, les dan lo que quieren y avanzan . Quizá los negas antes de izquierdas, deberían darle una vuelta a esto. Y los negas antes de derechas, deberían tener cuidado con la tentación de pensar que Frijol es “menos malo”, solo porque les cuadra con su anterior ideología.

Yo sigo abogando por que somos una tercera tendencia independiente, que ya no hay dos sino tres, ahora hay izquierda, derecha y negacionismo.

Si no lo tenemos claro, caeremos en el sesgo una y otra vez. Y eso pasa por el hecho de no acusar a compañeros negas de pensar que hay que votar o que no.

Yo tengo mi opinión, pero no es dogma, y si cambian las circunstancias mi opinión también cambia, creo que debe ser así.

Si en un juicio aparecen nuevas evidencias, el jurado muta su veredicto.

No entiendo este culto que hacemos al no cambiar de opinión ¿desde cuándo es necesariamente malo?

Solo se puede mejorar, corregir y avanzar evolucionando, siendo abiertos.

Eso creo.

Un aullido

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!