Fundada por el ex presidente Bill Clinton y su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, la fundación suspendió su “Iniciativa Global Clinton” anual durante algunos años cuando su relevancia disminuyó y la recaudación de fondos se agotó, pero su organización benéfica plagada de escándalos regresó con un plan para “proporcionar ayuda humanitaria” a Ucrania, junto con una bendición del falso Papa Bergoglio.

Los negocios turbios de la Fundación Clinton fueron expuestos en 2015 por Peter Schweizer en el libro más vendido Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich. En el podcast más reciente de The Drill Down, Schweizer comentó sobre el regreso de los Clinton y su histórico don para la extorsión.

“El problema es que los Clinton han convertido [la ayuda en casos de desastre] en capitalismo de desastre”, dijo Schweizer. “Lo que descubrimos es que los Clinton estaban haciendo mucho trabajo de ayuda y luego trabajando con grandes corporaciones que querían acuerdos en países que estaban en guerra”.

Clinton Cash documentó ejemplos de esto en países de todo el mundo, incluida la República Democrática del Congo, Colombia y Haití, donde la Fundación Clinton operó diversas actividades de reconstrucción y ayuda en casos de desastre. Muy a menudo, las empresas que recibían contratos gubernamentales para realizar esas actividades eran donantes importantes de la Fundación Clinton, por no hablar de familiares de los propios Clinton.

De hecho, el mayor contribuyente a la Fundación Clinton en la década de 2010 fue Victor Pinchuk, un oligarca ucraniano cuya fortuna provino de la fabricación de tuberías utilizadas en la industria energética. En 2008, Pinchuk se comprometió por cinco años y 29 millones de dólares con la Iniciativa Global Clinton. La promesa era financiar un programa para capacitar a futuros líderes y profesionales ucranianos “para modernizar Ucrania”, según la Fundación Clinton.

Schweizer y el coanfitrión Eric Eggers explicaron que “para los Clinton, es básicamente un ‘triángulo de hierro’. Son ellos quienes recaudan dinero a través de su fundación… y los pobres del país afectado, en este caso Ucrania. Luego, el tercer componente son las grandes empresas que quieren obtener información privilegiada sobre acuerdos favorables en un país que está en guerra. Este es el triángulo de hierro”.

El Instituto de Responsabilidad Gubernamental investigó el nexo entre el mandato de Hillary Clinton como secretaria de Estado durante la presidencia de Barack Obama y varios oligarcas tanto en Rusia como en Ucrania. Un gran ejemplo de ello, todo parte de la infame política de “Reinicio de Rusia” de Hillary, se puede encontrar en el informe de GAI sobre el proyecto Skolkovo en Rusia.

“Teníamos un capítulo completo dedicado a Haití, y todo lo que hay que hacer es mirar dónde está Haití ahora y recordar que tanto Bill como Hillary Clinton estaban en una posición singular para estar a cargo de la reconstrucción de Haití después del terremoto”, dijo Schweizer. Señaló, por ejemplo, que uno de esos contratos en Haití fue para Tony Rodham, el hermano de Hillary.

En resumen, observemos dónde termina el dinero recaudado y otorgado para la ayuda.

