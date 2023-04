El sentido cristiano del sufrimiento humano

Una misión noble: Cuidar de los enfermos.

Delante del sufrimiento, la Iglesia responde en conformidad con el Evangelio.

Nos sentimos implicados como destinatarios y como participantes, la Iglesia responde al sufrimiento con la alegría del Evangelio.

Cuidar de los enfermos, visitándolos y apoyándolos en los problemas concretos es una de las misiones nobles de la acción pastoral de las comunidades.

Uno de los problemas que debe interpelar a las comunidades es el de las personas que por la edad o enfermedad viven solas en casa.

En la condición de criatura, el hombre busca ser feliz.

En la condición de criatura, que trae en sí algo del Creador, el hombre busca ser feliz, pero la felicidad, a veces, le escapa y esa contradicción de creado para la felicidad y condenado al sufrimiento suscita cuestiones y respuestas inquietantes.

Las personas son confrontadas con cuestiones que afectan en todas las dimensiones de la vida humana y el dolor y el sufrimiento forman parte de estas preguntas: ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento y el dolor que acompañan la vida del ser humano? ¿Cuál la posición de Dios de cara al sufrimiento humano?.

SE PIERDE EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO…SE PIERDE LA FE:

Cuando no se consigue ver el sentido del sufrimiento se cuestiona a Dios, y muchas veces se desanima y se abandona la fe.

DOLOR FÍSICO Y DOLOR ESPIRITUAL.

Si el dolor físico cuesta soportar, el sufrimiento espiritual no es menos atroz y hay lamentaciones que nadie oye como las de padres que pierden un hijo, personas sorprendidas por una enfermedad incurable, ancianos en la soledad, jóvenes que no consiguen empleo, familias que fueron obligadas a dejar sus casas, personas que sobreviven apenas con el salario mínimo.

EL SUFRIMIENTO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS:

“No te dejes vencer por el mal (sufrimiento), sino vence el mal con el bien (Jesús resucitado)”, dice San Pablo a los Romanos (12, 21).

No hay dolor físico, no hay herida espiritual, no hay angustia de alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero.

En un momento de debilidad quizá clamemos: “Nadie sabe lo que se siente; nadie entiende”.

Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno; y gracias a Su infinito y eterno sacrificio tiene perfecta empatía y nos puede extender Su brazo de misericordia.

Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder.

En efecto, Su yugo es fácil y ligera Su carga.

“Soportar sus cargas con facilidad”

(Del Quórum de los Doce Apóstoles)

