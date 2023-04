Por la presente les proporcionamos las partes IV y V de «La respuesta a la propaganda LGBTQ del pseudopapa en los medios mundiales», donde respondemos a las declaraciones del pseudopapa Francisco Bergoglio que llama a los obispos a acoger a las personas LGBTQ en la Iglesia. Además, señalamos nuevamente que la Iglesia católica se encuentra en estado de sede vacante y hacemos un llamamiento a los verdaderos obispos católicos para que se separen de la estructura bergogliana.

Atentamente

Obispos Secretarios del Patriarcado Católico Bizantino

AQUI PUEDEN ACCEDER A LA VIDEO CARTA DEL PCB:

El PCB: La respuesta a la propaganda LGBTQ del pseudopapa en los medios mundiales

El PCB: La respuesta a la propaganda LGBTQ del pseudopapa en los medios mundiales

4.ª parte

Conversión de obispos en anfitriones del colectivo LGBTQ

Cita de la agencia Associated Press (AP): «(Francisco) pidió a los obispos católicos… que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia ».

Comentario: Francisco obliga absurdamente a los obispos a aprobar el camino del pecado, que, de hecho, es una traición a Dios y Sus mandamientos. Los obispos que predican y protegen la verdad y los mandamientos de Dios deben, según sus palabras, someterse a una conversión bergogliana, de la que también ha hablado. Como gesto de esta pseudoconversión, deberían acoger en la Iglesia a las personas LGBTQ impenitentes. San Juan el Apóstol advierte de una acogida tan paradójica: «No los recibáis en casa (Iglesia), ni les digáis: “¡Bienvenido!”. Porque el que les da la bienvenida participa de sus malas obras» (v. 2 Jn 10).

Con su llamamiento, Bergoglio les obliga a los obispos a no traer a los pecadores, incluidas las personas LGBTQ, al arrepentimiento y, por lo tanto, a la salvación. Esta orden y el programa de Bergoglio es un crimen no solo contra la Iglesia, sino también contra esas personas. Pero sobre todo se trata de un crimen contra Dios, por el que quedan abolidas las leyes y los mandamientos de Dios, así como el discernimiento entre el bien y el mal.

Cita de la agencia AP: «(Francisco) dijo que los obispos deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos».

Comentario: ¿Qué se esconde detrás del término dignidad teniéndonos en cuenta que sale de la boca de Bergoglio? En esencia, se trata de una perversión orgullosa, rechazo de Dios y autodegradación del hombre.

¿En qué consiste, pues, el proceso de cambio de pensamiento o antimetanoia de Bergoglio? Cada obispo debe traicionar a Cristo y Su Evangelio y aceptar el antievangelio sodomita, que trae sobre todos ellos el anatema, a saber, la excomunión de la Iglesia de Cristo (v. Ga 1, 8-9).

Esta absurda exigencia de Bergoglio debería poner alerta a los obispos y deberían separarse radicalmente de este papa inválido. En la situación actual, también deben separarse de la estructura que él ocupa. Bergoglio ya ha realizado cambios irreversibles dentro de esta estructura, lo que significa que un verdadero católico y, por consiguiente, un papa legítimo ya no puede ser elegido en el futuro. De esta manera, de hecho, suprime la institución del papado, cuyo deber principal es proteger la enseñanza de la fe y la moral contra las herejías.

Si los obispos católicos se separan de Bergoglio, preferentemente lo antes posible, no perderán nada salvo las cadenas bergoglianas. En esta situación se ven obligados a crear una estructura paralela, independiente de la herética y autodestructiva. Solo una estructura católica ortodoxa puede proteger los fundamentos de la fe y la moral y así representar verdaderamente a la Iglesia de Cristo contra la secta bergogliana.

Bergoglio exige que los obispos, en nombre de la dignidad, aprueben todas las perversiones sexuales, incluidas las perversiones «Q» relacionadas con el sadomasoquismo, la necrofilia o las manías sexuales homicidas. Si los obispos no aprueban las perversiones LGBTQ, la secta de Bergoglio los relevará del cargo. Por lo tanto, es necesario romper con el dominio de esta secta mientras todavía hay tiempo y posibilidad.

Cita de Francisco: «Estos obispos tienen que tener un proceso de conversión (transformación)».

Comentario: El término «conversión» —un proceso que, supuestamente, tienen que tener los obispos— es, en realidad, la apostasía, la traición a Cristo y, finalmente, una transición a la Iglesia de Satanás, la anti-Iglesia de la Nueva Era. Con esta declaración, Bergoglio de hecho proclamó ante toda la Iglesia católica que los obispos que no aprueben la legalización suicida de LGBTQ en la Iglesia ya no deben servir como obispos.

San Policarpo, un discípulo del apóstol San Juan Evangelista, se encontró en Roma con el hereje Marción. A la pregunta de si lo conocía, Policarpo respondió: «Te conozco, primogénito de Satanás». ¿Qué le diría hoy San Policarpo a Francisco Bergoglio? Seguramente lo mismo que le dijo al hereje Marción.

La única salida para los obispos, sacerdotes y creyentes católicos de hoy es una separación radical de la estructura de Bergoglio y el establecimiento de una estructura eclesiástica paralela con un papa verdaderamente católico que represente a la Iglesia de Cristo.

5.ª parte

La Iglesia católica no tiene papa. Se encuentra en estado de sede vacante

Todos los católicos que reconocen la Sagrada Escritura, la Tradición, las leyes eclesiásticas y las enseñanzas basadas en ellas no tienen un papa hoy en día. La Iglesia se encuentra en estado de sede vacante.

Francisco se entregó públicamente a Satanás y los demonios en Canadá. Por lo tanto, se excomulgó a sí mismo de la Iglesia católica. Además, niega los fundamentos de la fe y la moral y se rebela contra Dios. Traicionó a Cristo como Judas y, por lo tanto, no puede ser la cabeza de la Iglesia de Cristo en la tierra. Además, promueve masivamente la legalización eclesiástica de LGBTQ. Este programa del antievangelio sodomítico, que trae la maldición (Ga 1, 8-9), se está impulsando actualmente a través de la llamada fase continental del Sínodo sobre la sinodalidad. Aquellos que reconocen a Francisco Bergoglio como el papa legítimo y se someten a él caen bajo el dominio del anticristo. La maldición de Dios que pesa sobre Bergoglio se está extendiendo con extraordinaria intensidad a través del abuso del cargo papal que detenta. ¿Por qué obispos, sacerdotes y religiosos lo toleran hasta el día de hoy? La razón es un miedo falso de que su ego quede vapuleado. Pero les falta el temor salvífico por su alma y el temor de la condenación eterna. El falso miedo es el resultado de no haber amado y defendido la verdad que los salvaría (cf. 2 Ts 2, 10). ¿Qué deben hacer? ¡Arrepentirse! Buscar sinceramente la verdad, resistir a la mentira y apartarse del engañador y embustero religioso Bergoglio. Lo cierto es que la Iglesia católica hoy no tiene papa, es decir, se encuentra en estado de sede vacante.

La entrevista de Bergoglio con la agencia AP tuvo lugar durante la llamada fase continental del Sínodo sobre la sinodalidad. La asamblea está programada para realizarse en Praga del 5 al 12 de febrero en el marco del continente europeo. Se llevó a cabo en línea para los EE. UU. y Canadá. Próximamente se celebrará en América del Sur y otros continentes. Esta tragicomedia conduce a la aceptación de la dictadura LGBTQ en la Iglesia y de la espiritualidad pagana, que tiene sus raíces, como lo demostró Bergoglio en Canadá, en la entrega a los demonios. En su entrevista con AP el 24 de enero de 2023, Bergoglio reveló la esencia de la llamada transformación de la Iglesia. Es precisamente la legalización de LGBTQ por parte de la Iglesia y la ordenación de feministas como diaconisas y sacerdotisas, siguiendo el ejemplo de las brujas amazónicas, lo que se supone ayudará a transferir la Iglesia a la anti-Iglesia satánica de la Nueva Era.

Debe entenderse que después de esta transformación ya no serán los sacerdotes y obispos de Cristo, sino los sacerdotes del Anticristo, quienes adorarán y ofrecerán sacrificios no a Dios, sino a Satanás y sus demonios. Es también por eso por lo que Bergoglio tiene la intención de incorporar ritos paganos de culto a los demonios en la liturgia, como mencionó abiertamente en los documentos del Sínodo para la Amazonia. Este es un retorno al paganismo. Para que no haya ninguna duda, Bergoglio participó junto con hechiceros y brujas amazónicos en una ceremonia pagana en los Jardines del Vaticano. Incluso plantó simbólicamente un árbol sagrado con ellos, paleando la tierra traída de los lugares de sacrificio paganos donde se ofrecían sacrificios humanos. De hecho, los sacrificios humanos se ofrecen a la Pachamama hasta el día de hoy, especialmente durante la construcción de grandes edificios de varias plantas, como lo demuestran las imágenes de vídeo contemporáneas de Bolivia. Al final, Bergoglio introdujo al demonio Pachamama junto con los hechiceros y brujas en la basílica de San Pedro. La basílica principal de la Iglesia católica fue profanada por la entronización de este demonio pagano. ¡Y más que eso: a través de esta entronización, la secta de Bergoglio entregó el gobierno de toda la Iglesia católica a este demonio! ¡Esto requiere un arrepentimiento genuino hoy! Consiste en separarse de la estructura eclesiástica bergogliana, que ahora está al servicio de Satanás y los demonios. Bergoglio ha expulsado al Espíritu Santo de la Iglesia. Ha sustituido el camino de la verdad con herejías e idolatría, y ahora reemplaza descaradamente las leyes de Dios con antileyes LGBTQ.

En cuanto a la entrega pública del llamado «nuestro santo padre Francisco» a los demonios bajo la guía de un antisacerdote de Satanás, el chamán, esta es una gran provocación. Desafortunadamente, la mayoría de los católicos son incapaces de verlo. Bergoglio, sin embargo, exige y exigirá a los que están bajo el dominio de la estructura apóstata que sigan sus pasos. Esta será la siguiente etapa de su camino sinodal. En la situación dada, ¡qué estupidez es esa de decir diariamente en la santa misa que este siervo consagrado a Satanás es «nuestro santo padre» y profesar la unión con él! ¡Esto es una blasfemia contra Dios! Muchos católicos, sin embargo, viven fuera de la realidad y cuando se les muestra, no quieren ni verla ni oírla. ¡Oh, Dios!, ¿a esto hemos llegado? ¿Y adónde nos llevará el Sínodo sobre la sinodalidad de Bergoglio?

Queridos obispos, dad un paso radical. Separaos, mientras aún es posible, para salvar vuestras diócesis enteras, o al menos una gran parte de ellas. Mañana puede ser demasiado tarde. Si perdéis el tiempo y no salís de la Babilonia de Bergoglio, impediréis la salvación de las almas y vosotros mismos seréis ‘machacados’ por la secta bergogliana. También tened en cuenta que la estructura bergogliana solo nombrará como nuevos obispos a las personas LGBTQ o a las que hayan perdido la conciencia y hayan traicionado a Cristo. Por tanto, ¡salid de Babilonia mientras todavía hay tiempo! La realidad es que ahora la Iglesia católica no tiene papa; se encuentra en estado de sede vacante. ¡ Todos los verdaderos obispos, sacerdotes y creyentes católicos son actualmente sedevacantistas !





