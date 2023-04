Monseñor Gaenswein y Bergoglio: mentiras santas y otras no. De todos modos, no lo creemos. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

Hasta Fanpage, un periódico online bergogliano doc, se ha dado cuenta: la sala de prensa vaticana dispara uno lejos del otro. (Pero esto ocurre desde hace al menos diez años, desde que anunció la abdicación del Papa Benedicto XVI).

Sobre la supuesta enfermedad de Bergoglio se han dicho todo tipo de cosas: “controles periódicos normales”, pero con ambulancia y cancelando todas las audiencias. Pero si todo estaba previsto, ¿no podría haberse organizado con antelación, más convenientemente? Luego la oclusión intestinal, luego el infarto, luego la infección respiratoria-que-no-es-Covid, y ahora, después de hacer la ronda de las posibles patologías, finalmente ya está “fuera de peligro” y, dice el Card. Re, “presidirá las celebraciones de Pascua”.

O sea que NO LAS CELEBRARÁ, suponemos. Igual que no celebró el funeral del verdadero Papa Benedicto XVI, sino que sólo participó con una homilía copy-paste de los escritos de Ratzinger (sin citarlo).

Un lector del “Código Ratzinger” nos recuerda en Twitter: “Vía Crucis 2020 ninguno x Covid; Vía Crucis 2021 ninguno x Covid; Vía Crucis 2022 silencioso x guerra, Vía Crucis 2023 ausente justificado”.

¿Será que esta dolencia cae como anillo al dedo para desertar de las celebraciones católicas por definición, es decir, de las celebraciones de Pascua? ¿No será que a Bergoglio no le gusta celebrarlas porque no es católico? Pero como va vestido de blanco y lleva delantal de pizzero, nadie en el mainstream se atreve a hacer preguntas.

Interesante lo que señala el diario La Nuova Bussola: “Se ha dado gran énfasis a la noticia, confirmada por los directamente implicados, de que las celebraciones de Semana Santa recaerán en el cardenal decano, Giovanni Battista Re y en el sub-decano, Leonardo Sandri. Estos nombramientos, sin embargo, NO TIENEN NINGUNA CONEXIÓN CON LA ENFERMEDAD DEL PAPA porque, según ha confirmado el propio Prefecto Emérito del Dicasterio para las Iglesias Orientales, habían sido programados antes del miércoles 29 de marzo. Ya ha sucedido que Francisco no ha ido al altar a celebrar con ocasión de las solemnidades y se ha limitado a presidir la ceremonia, pronunciando la homilía”.

¿Podría ser, por tanto, que este enésimo espectáculo tuviera como objetivo justificar ante los medios de comunicación lo que ya estaba decidido desde hace tiempo, que Bergoglio no celebraría nada? Había que encontrar una excusa y aquí está: la bronquitis que-no-es-Covid-infarto-obstrucción intestinal.

Lo decimos claro y sin rodeos. No creemos NADA de lo que diga el “papa Francisco” y su “sala de prensa”. Primero, porque Francisco no es el verdadero Papa, como hemos demostrado ampliamente en estos dos cortos documentales, “Dies Irae”

e “Intelligenti Pauca”

En segundo lugar, porque su total desinterés por la posibilidad de no tener el munus, y con ello con la asistencia del Espíritu Santo, (perspectiva que debería ser aterradora para un Papa) ofrece un calibre de su buena fe.

En tercer lugar, porque Bergoglio no es ajeno a decir cosas que resultan ser totalmente inexactas o clamorosamente no-creíbles.

Recordemos el episodio de la falsa emisión en directo de Fabio Fazio, programada para un sábado por la noche a las 20.30 horas. Dagospia descubrió que el reloj de Bergoglio marcaba las 17.30 horas. Así que había sido grabado quién sabe cuánto tiempo antes.

Humorística es la historia de la foto tomada fuera de la tienda de discos, que felizmente volvemos a repasar. Vatican News dijo que, CASUALMENTE, había un periodista fuera de la tienda que hizo una foto de Francisco que dio la vuelta al mundo. Naturalmente, la población mundial, con su habitual enfoque crítico, se lo creyó a pies juntillas: “Qué bueno es el Papa Francisco, como uno de nosotros, como un ciudadano corriente, qué desenfadado y bla bla bla” y cayó con el delirio de un coma diabético. Luego, la misma agencia vaticana puso por error el nombre del fotógrafo, Javier Martínez Brocal, debajo de la foto. Descubrimos en dos segundos que es el fotógrafo, documentalista, vaticanista, biógrafo del “papa Francisco” que, según Vatican News y el propio Bergoglio, estaba CASUALMENTE allí. Calculamos la probabilidad de que incluso uno de los 200 periodistas vaticanos acreditados en la sala de prensa del Vaticano pudiera haber estado a menos de 50 metros de la tienda de discos en ese preciso momento:

0,000092% al azar.

Les toman por idiotas y ustedes se lo permiten. Esa es la cruel verdad.

Pero circulan otras mentiras, y de naturaleza bien distinta. Son las – santas, o en todo caso justificables- del arzobispo Gaenswein, quien, recordemos, fue durante nueve años EL FIEL PORTADOR DE LOS DELICADOS MENSAJES LÓGICOS DEL SANTÍSIMO PADRE BENEDICTO XVI. A pesar de que está circulando un supuesto “Testamento Omega” de Ratzinger, con un seguimiento sin precedentes,

sobre la base de una “visión” tenida por una monja colombiana, que quisiera presentarlo como un carcelero bergogliano o, incluso, como el envenenador del papa, lo reiteramos en los términos más enérgicos posibles: el arzobispo Gaenswein es un hombre santo, un secretario fidelísimo del papa como Baruc lo fue de Jeremías. Sólo con total disposición y dedicación podría haber transmitido los delicados mensajes del Papa en código Ratzinger. Hasta los estrepitosos, relatados durante la presentación en Lumsa

Ahora, sin embargo, tras la muerte del Papa Benedicto, el arzobispo Gaenswein se ha quedado solo y en dificultad, por lo que ha cambiado de método. Como el silencio haría que el asunto cayera en el olvido, y él todavía no puede permitirse el lujo de hablar abiertamente, dado el colaboracionismo bergogliano de los una cum, la única solución que le queda es dispararles lo más fuerte posible para dejar claro que NO PUEDE DECIR LA VERDAD. ¿Un ejemplo? Cuando en su libro “Nada más que la verdad”, ya desmentido/corregido por Gotti Tedeschi y Luciano Canfora, y cuestionado por el vaticanista Tosatti, afirma que Ratzinger mantuvo la sotana blanca, no porque estaba impedido, sino porque estaba seguro de que moriría poco después. ¿Nos damos cuenta?

Pero justo el 29 de marzo, en el Corriere, hizo dos declaraciones que no están ni en el cielo ni en la tierra:

《… desde el 28 de febrero, cuando A LAS 8 DE LA TARDE EL PAPA FIRMA EL RENOVAMIENTO Y SUBE AL HELICÓPTERO que lo lleva a Castel Gandolfo, porque el monasterio Mater Ecclesiae aún no estaba preparado para acogerlo》.

En primer lugar, Papa Benedicto no subió al helicóptero a las 20 horas, sino a las 17 horas. Hacia las 17.30 salió al balcón para saludar a los fieles.

Pero sobre todo, Papa Benedicto, NUNCA HA FIRMADO NINGUNA DEVOLUCIÓN, y menos el 28 de febrero. De hecho, se trata de un documento fantasma que se solicita espasmódicamente desde hace diez años y que nadie ha sido capaz de presentar nunca. El libro de Carlo Maria Pace de 2017 “El verdadero papa sigue siendo Benedicto XVI” da fe de ello.

Sencillamente porque no existe: Benedicto no podría firmar una renuncia al ministerium porque, como nos recordaba el cardenal Mueller en su último libro, “munus y ministerium son indivisibles”, salvo en sede impedida, cuando el papa está preso: conserva el munus y pierde el ministerium. Ciertamente Benedicto no podría haber ratificado su encarcelamiento, sería como pedir a un secuestrado que firmara el acta de secuestro. La renuncia fue fáctica porque los cardenales, al no haber entendido la Declaratio de Papa Benedicto, lo colocaron en sede impedida, lo que hizo que siguiera siendo el verdadero Papa y lo que cismó a Bergoglio desde su elección en un cónclave ilegítimo.

La técnica de monseñor Gaenswein, en gravísima dificultad, abandonado a su suerte tras la muerte del Katechon, consiste en mostrarse “más realista que el rey”, lanzando acusaciones cada vez más increíbles, como hace también Peter Seewald, que recientemente informó de que el Papa Benedicto dimitió “por insomnio”. Obviamente, sólo los que tienen oídos para entender saben que se trata de una referencia a un intento de envenenamiento, probablemente referible al Mordkomplott sobre el que escribió Marco Lillo de Il Fatto quotidiano. Recordamos entre los últimos mensajes del Papa Ratzinger: “Pueden creer, o no creer, la respuesta está en el Libro de Jeremías” y en éste, ad vocem “sueño” sale a relucir: “Con veneno les prepararé una bebida, los embriagaré para que queden aturdidos. Se dormirán en un sueño eterno y nunca más despertarán”.

En cualquier caso, a efectos de la resolución canónica de la sede impedida del Papa Benedicto, las declaraciones de su secretario cuentan obviamente como el dos de copas. Ciertamente, no le corresponde a él pronunciarse, aunque será un testigo importante. La única palabra en el asunto corresponde al Colegio Cardenalicio, el verdadero, anterior a 2013, según el artículo 3 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis: “Establezco que el Colegio Cardenalicio no puede disponer en modo alguno de los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, y menos aún permitir que nada recaiga, directa o indirectamente, sobre ellos, aunque sea con el fin de dirimir controversias o proseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o válida renuncia del Papa. Que sea el cuidado de todos los Cardenales proteger estos derechos”. La Sede ha sido usurpada, el papa impedido, y corresponde a los Cardenales esclarecer el asunto.

Investigación canónica, escolta hasta la puerta de Bergoglio y luego, como un cohete, un verdadero cónclave pre-2013.

