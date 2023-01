Muerte de Benedicto XVI: de la sede impedida a la sede vacante. El Papa Francisco no existe. Por Andrea Cionci

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

01 de enero de 2023

El Santo Padre Benedicto XVI ha vuelto a la casa del Padre y será recordado como uno de los más grandes pontífices de la historia. Desde ayer, la sede Romana ya no está impedida, sino que está VACANTE, es decir, a la espera de un nuevo Papa.

Mientras el mainstream insiste compulsivamente en intentar hacer creer en la tontería del Papa dimisionario-abdicatorio, hoy resumiremos brevemente por qué el Papa Benedicto ha seguido siendo el único Papa existente hasta el 31 de diciembre de 2022. A continuación figura la Declaratio correctamente traducida del latín: puede comparar las dos versiones AQUÍ y encontrar el análisis en profundidad AQUÍ. Tenga en cuenta que, jurídicamente, la única versión que cuenta es la latina.

Queridos hermanos,

Os he convocado a este Consistorio no sólo para las tres canonizaciones, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, ya no son adecuadas para ejercer adecuadamente el munus petrino (1) . Soy muy consciente de que este munus, por su esencia espiritual, debe realizarse no sólo con obras y palabras, sino no menos con sufrimiento y oración (2). Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidos cambios y agitado por cuestiones de gran importancia para la vida de fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio (3), son necesarios también tanto el vigor del cuerpo como el del alma, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí hasta tal punto que he tenido que reconocer mi incapacidad para administrar bien el ministerio que se me ha confiado (4). Por ello, bien consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerium(5) de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por los Cardenales el 19 de abril de 2005, de modo que, a partir del 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, (6) la Sede de Roma, Sede de San Pedro, (vacet) quedará vacía (7) y declaro que deberá convocarse un Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice por aquellos a quienes compete (8).

Queridos hermanos, os agradezco de corazón todo el amor y el trabajo con que habéis soportado la carga de mi ministerio, y os pido perdón por todas mis faltas. Ahora, confiemos la Santa Iglesia al cuidado de su Pastor Supremo, Nuestro Señor Jesucristo, e imploremos a su santa Madre María que asista con su bondad maternal a los Padres Cardenales en la elección del nuevo Sumo Pontífice (9). Por mi parte, también en el futuro, deseo servir de todo corazón, con una vida dedicada a la oración, a la Santa Iglesia de Dios (10).