¡ESTRENO DE LA RECOPILACIÓN COMPLETA DE LOS 4 DIÁLOGOS, Y TEXTOS RESUMEN, DEL PADRE CHABELO CON EL PADRE SALVADOR LLAMAS! ¡IMPERDIBLE!
NÚMERO 1. ¡SALIR DE LOS TEMPLOS, NO DE LA IGLESIA! Por Padre Chabelo y Padre Salvador Llamas
¡IMPERDIBLE ESTRENO PARA AYL! DIÁLOGOS DEL PADRE CHABELO CON EL PADRE SALVADOR LLAMAS. NÚMERO 1. TOP
NÚMERO 2. EXPLICACIÓN DE LAS TRES MENTIRAS DE HOY: VIRUS, VACUNA Y FALSO PAPA
¡IMPERDIBLE! SEGUNDA ENTREGA DE LOS DIÁLOGOS ENTRE EL PADRE CHABELO Y EL PADRE SALVADOR LLAMAS. TOP!
NÚMERO 3: ¡HAGAMOS CASO A LOS PROFETAS Y NO COMETAMOS EL MISMO ERROR QUE SE COMETIÓ EN LA PRIMERA VENIDA! P. Chabelo
NÚMERO 4: Ante la confusión y la división debemos dejarnos guiar por la Virgen María:
“MADRE CONFÍO EN TÍ , DIME QUE DEBERÍA HACER”