¡ESTRENO DE LA RECOPILACIÓN COMPLETA DE LOS 4 DIÁLOGOS, Y TEXTOS RESUMEN, DEL PADRE CHABELO CON EL PADRE SALVADOR LLAMAS! ¡IMPERDIBLE!

Por Adoración y Liberación
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NÚMERO 1.  ¡SALIR DE LOS TEMPLOS, NO DE LA IGLESIA! Por Padre Chabelo y Padre Salvador Llamas

Padre Chabelo, perseguido pero seguro : ¡Salir de los templos no de la Iglesia! Si no estamos preparados y no preparamos al pueblo de Dios advirtiéndoles que ya estamos en los últimos tiempos y que la venida de Jesús está cerca, vamos a ser muy culpables.  Viene el Aviso, la guerra…

NÚMERO 2. EXPLICACIÓN DE LAS TRES MENTIRAS DE HOY: VIRUS, VACUNA Y FALSO PAPA

¿Comunión de la Iglesia Remanente con la Iglesia de Roma?
Padre Chabelo explica las tres mentiras de hoy en día : el Virus, la Vacuna y Falso Papa

¡IMPERDIBLE! SEGUNDA ENTREGA DE LOS DIÁLOGOS ENTRE EL PADRE CHABELO Y EL PADRE SALVADOR LLAMAS. TOP!

 

 

NÚMERO 3:  ¡HAGAMOS CASO A LOS PROFETAS Y NO COMETAMOS EL MISMO ERROR QUE SE COMETIÓ EN LA PRIMERA VENIDA! P. Chabelo

¿ Qué pasará cuando el Papa Benedicto muera?
Sacramentos y Misas con el Papa Benedicto.
En la Iglesia católica sólo puede haber un Papa.  ¿Cómo se descubre al Papa Falso del Verdadero?

NÚMERO 4: Ante la confusión y la división debemos dejarnos guiar por la Virgen María:

“MADRE CONFÍO EN TÍ , DIME QUE DEBERÍA HACER”

El enemigo quiere dividir haciéndonos creer que la mentira es la Verdad. ¿Cómo discernir?
Ante la confusión y la división debemos dejarnos guiar por la Virgen María:
“MADRE CONFÍO EN TÍ , DIME QUE DEBERÍA HACER”
¿Quién es el Padre Gobbi y el Movimiento Sacerdotal Mariano?

 

 

 

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