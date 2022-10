¡URGENTE! ¡DESTRUID GARABANDAL! Prof. DAMIÁN GALERÓN (CON ACCESO A VÍDEO)

Por Damián Galerón

Adoración y Liberación

DESTRUID GARABANDAL

En la página Infovaticana, muestra una noticia, donde se puede leer que, quien fue ministro del interior español, D. Jorge Fernández Díaz, quien, en los últimos años vivió un proceso de conversión espiritual, se ha dado a conocer como un claro defensor de las apariciones marianas de Garabandal.

Ante la actualidad de los hechos que están aconteciendo en el mundo, así como en la relación existente con lo acontecido en esa localidad del norte de España entre los años 1961-1965, ha sido la razón por la cual, el ex-ministro del Interior, solicitó permiso para celebrar un debate público sobre Garabandal en locales pertenecientes a la iglesia, debido al gran aforo de público que iba a asistir, entre ellos, diversas personalidades.

Curiosamente, el actual obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, al enterarse del evento que querían celebrar sobre Garabandal, cerró todas las posibilidades de que ese evento sobre Garabandal pudiera celebrarse en locales pertenecientes a la iglesia; hasta que, finalmente, debido a la actitud cerrada de las autoridades de la iglesia, no ha quedado otra salida que celebrar dicho encuentro en un restaurante.

Pues bien, debido a esto, me han llegado diferentes preguntas sobre la veracidad o falsedad de las apariciones marianas acontecidas en la localidad de Garabandal, al norte de España y, en base a los datos que tengo sobre este tema, puedo decir que, soy de esa diócesis del norte de España, conocedor, por lo tanto, de los hechos allí acontecidos hace ya unas décadas. Pero por esta vez, no voy a entrar a debatir si esas apariciones son verdaderas o falsas, sino que, tratando de mantener una postura totalmente neutra, con el objetivo de que nadie pueda sospechar que estoy tomando partido por un bando, me voy a limitar a responder con las públicas declaraciones que en su día hizo el obispo de Santander, monseñor Antonio del Val sobre el tema de Garabandal:

“Respecto a Garabandal, tengo que decir que, en su día, los obispos se pusieron de acuerdo entre ellos para negar cualquier evidencia que pueda estar relacionada con apariciones o manifestaciones marianas dentro de España”.

Esta declaración de monseñor Antonio Del Val, confirma que fueron los obispos, especialmente los de Santander, quienes hicieron todo lo posible por destruir Garabandal. En base a esta declaración del obispo de Santander ya fallecido, hay suficientes evidencias que confirman cómo la masonería eclesiástica controla todos los órganos del poder religioso, persiguiendo especialmente todo lo que está relacionado con la Virgen María.

Quizá alguien puede objetar lo que acabo de decir, afirmando que Garabandal no ha sido aprobado por la iglesia; en este caso, quiero recordar a todos que, hasta el presente, NINGUNA APARICIÓN MARIANA HA SIDO RECONOCIDA PÚBLICAMENTE POR LA IGLESIA; ni siquiera Fátima.

ACCESO AL VÍDEO

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!