Los valores morales. Por el Pequeño Cirineo

Vivimos en una sociedad donde grandes masas de gente ignoran las reglas morales, estamos en una de las más grandes crisis de la historia, como nunca antes conocida.

El hombre de este tiempo carece de muchas respuestas morales hacia muchas actitudes, por tanto es urgente replantearse que es muy peligroso caminar hacia un futuro digno en estas condiciones.

Nuestro estilo de vida actual exige un cambio radical, el hombre de nuestra época sólo vive para tener más y más, más poder, más cosas materiales, más fama, más placer… En una búsqueda constante y compulsiva de cosas superficiales que cada día trae más problemas a la sociedad.

La falta de moral es tan grande, que da la sensación de que poco o nada podremos hacer, y realmente nos sentimos abrumados.

Hoy día son pocas las personas que buscan una vida con reglas morales , pocas son las que se comprometen con la sociedad para mejorarla, para humanizarla, para acercarla a la luz de la verdad del Evangelio.

Tristemente las nuevas generaciones se han apartado de Dios. Se han zambullido en el mundo material ,olvidando el espiritual.

Los hombres y mujeres de hoy día en su mayoría, son totalmente permisivos, viven en la vida de una forma frívola y desarraigada a la verdad.

Incluso dentro de los grupos y comunidades católicas se denota cierto desconocimiento de las leyes morales y éticas.

Urgentemente se necesitan jóvenes y adultos comprometidos, solidarios, con coherencia, que ejerzan el respeto y el amor que El Señor nos muestra en el Evangelio.

La moral cristiana aunque nos obliga a ir contracorriente nos conduce hacia lo correcto, hacia lo bueno, a sacar lo mejor del ser humano.

Hoy día la conducta de muchos jóvenes está regida por lo que les apetece, les gusta o desean, dejándose llevar por el capricho y el egoísmo.

Debemos buscar el sentido profundo de la moral cristiana, sabiendo que aunque no gusten ciertamente algunas de las normas que de ella prenden, son esenciales para afrontar la realidad de la vida diaria.

Si conocemos y respetamos las reglas morales, los robos ,las mentiras, los asesinatos, la maldad… disminuirían drásticamente.

Toda sociedad necesita unas reglas morales para que las cosas se hagan bien y da igual si hay grupos que no están de acuerdo ,porque sean muchos o pocos ,hay que cumplir las normas morales para el bien de toda la sociedad.

La moral no se toca, ni es exclusiva de unos pocos ,queramos o no reconocerlo es la base de la existencia humana y es algo inmutable que no debe cambiar.

La moral nos exige ser de una manera determinada y tiende de forma innata al bien y a lo bueno que hay en cada hombre. Si hacemos caso omiso de las reglas morales nos convertimos en seres inmorales perjudicando tremendamente a la familia a los amigos a toda la sociedad.

La familia ocupa un lugar muy importante dentro de la sociedad, por ello es tan importante educar en valores morales a las personas, porque esas personas crearán una sociedad justa y en la verdad.

Una sociedad sana y estable, donde los grupos vecinales culturales y profesionales sienten las bases y sean muro de contención contra las aberraciones morales que se cometen a diario.

Tiene por tanto un papel muy importante en esta sociedad la moral cristiana.

La conducta del hombre está condicionada por muchas causas, pero eso no significa que podamos saltarnos el condicionamiento moral.

La religión católica ,debe siempre crear una base fuerte y auténtica en la verdad que sea consistente y eterna, porque esta parte de Dios y termina en Dios.

Una moral ejercida desde la perspectiva de Dios tiene algo importantísimo que es la trascendencia y la radicalidad.

Al Señor no le basta con que seas tibio.

Él mismo dice:

“O estás conmigo o estás contra mí”

La moral cristiana defiende la vida frente al aborto, aboga contra el suicidio, la eutanasia, y el exterminio de los pueblos.

Deja clara la postura frente a la poligamia, la homosexualidad, la prostitución…

La moral cristiana significa un avance para una sociedad más justa y más humana, una sociedad donde se vivan menos crisis y donde la humanidad entera vaya tomando consciencia de los derechos y de la dignidad humana de cada uno niños jóvenes y adultos que la integran.

Es importante tomar conciencia moral de toda la humanidad ,para poder llegar a la verdad del Evangelio que nos muestra un mundo mucho más hermoso, equilibrado, sano y feliz.

Que Dios te bendiga

El pequeño Cireneo

